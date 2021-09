Zu Tisch Thai für Fortgeschrittene im Restaurant Angehrn in Rorschach: «Wer es mild mag, soll woanders hin» Die meisten Thairestaurants servieren eine europäisierte Schonvariante. Nicht so Sirimon und Michael Gerlach vom Restaurant Angehrn in Rorschach. Ihre Thaiküche ist authentisch würzig - und kompromisslos scharf.

Weil Sirimon und Michael Gerlach in der Ostschweiz kein gutes Thairestaurant fanden, machten sie selber eines auf. Bild: Andri Vöhringer

Das grüne Thaicurry bringt uns fast zum Weinen. Vor Glück und vor Schärfe. Es duftet nach Kräutern, ist mit runden kleinen Thai-Auberginen zubereitet und wird in einem weissen Porzellanschiff serviert. Aber es ist teuflisch scharf. So sehr, dass man ins Schwitzen gerät, die Zunge glüht, die Nase läuft und die Lippen nach jedem Bissen brennen. Der Rorschacher Wirt Michael Angehrn hat kein Mitleid mit uns. «Das ist bei grünem Curry halt so», sagt der gelernte Konditor und serviert zum Abmildern eine Extraportion Reis.

Bei Siris Thaiküche im Restaurant Angehrn in Rorschach darf man nicht zimperlich sein. Was auf den Tisch kommt, ist authentisch Thai. Also kompromisslos scharf. «Wer es mild mag, soll woanders hingehen», sagt Gerlach. Seine Frau Sirimon bereitet in einer drei Quadratmeter kleinen Küche alles frisch zu.

Drei Jahre gebraucht, um sich einen Namen zu machen

Die beiden haben sich in Rorschach kennen und lieben gelernt. Auf der Suche nach einem guten Thai-Restaurant waren sie jedes Mal enttäuscht von der faden europäisierten Schonvariante. Also machten sie vor sechs Jahren selber eins auf. Das Restaurant Angehrn mit Garten an der Bahnlinie, das einst eine Quartierbeiz war, hat das Paar selbst renoviert. Die rustikalen Beizentische und Holzstühle sind noch da, kombiniert mit Buddhas und Elefanten. Ostschweizer Bodenständigkeit trifft auf thailändische Tradition.

Sie brauchten drei Jahre, um sich zu etablieren. Bei unserem Besuch an einem Donnerstagabend ist jeder Tisch besetzt. Auch Rorschacher Prominenz ist da, wie Sandskulpturenmann Urs Koller. Am Nebentisch beugen sich ältere Damen glücklich über ihre Teller.

Gewürzintensives Zusammenspiel

Leider stehen auf der Karte nur drei vegetarische Gerichte. Die Frühlingsrollen sind gross und saftig und grosszügig mit frischem Gemüse und Tofu gefüllt (10.90) – keine Tiefkühlkost. Das rote Curry hat Feuer (24.90). In der geschmeidigen, angenehm öligen Kokosmilchsauce schwimmen Broccoli, Zuckerschoten und Bambussprossen. Eine komplexe Schärfe hat auch das Phad Grau Pau Tofu (24.90) mit Thaibasilikum, das ein kräftiges, pfeffriges Aroma hat. Babymais, knackige Sojasprossen und geröstete Chilis vereinen sich in einem gewürzintensiven Zusammenspiel von Röstaromen, Säure und Süsse. Und weil die asiatischen Speisen angenehm leicht sind, hat im Bauch auch noch ein Caramelköpfli mit Kokosmilch und Früchten Platz (7.90).



Fazit: Ein so gutes Thailokal muss man weit suchen. Michael und Sirimon Gerlach kennen bei der Schärfe kein Pardon. Der Erfolg gibt ihnen recht, auch wenn dabei ein paar Tränen vergossen werden.