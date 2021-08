Video «Ziviler Ungehorsam nicht der richtige Weg»: St.Galler Regierungspräsident Damann zu den Coronamassnahmen des Bundes +++ Thurgauer Regierungsrat Martin: «Vollzug der Maskenpflicht im Aussenbereich schwierig» +++ Zufriedenheit im Appenzellerland Der Bundesrat hat heute strengere Coronamassnahmen ergriffen – diese gelten ab Mitternacht. Die St.Galler Regierung reagiert mit Zähneknirschen auf den Kurs des Bundesrats, wie Gesundheitsdirektor Bruno Damann sagt. Aber sich über die Regeln hinwegzusetzen, komme nicht in Frage. Für den Thurgauer Regierungsrat Urs Martin geht der Bundesrat «weiter als von uns gewünscht». In Appenzell Ausserhoden gelten bereits verschärfte Regeln.

Der St.Galler Regierungspräsident und Gesundheitschef Bruno Damann ist von den Massnahmen des Bundesrats nicht überrascht:

«Das war nach der Vernehmlassung zu erwarten.»

Ist er mit allem einverstanden? «Darum geht es nicht», stellt Damann klar. «Der Bundesrat hat entschieden und die Kantone müssen es jetzt umsetzen.» Auch wenn die St.Galler Regierung mit dem Kurs des Bundesrats nicht einverstanden ist, «sich über die jetzt definierten minimalen Regeln des Bundesrats hinwegzusetzen, kommt nicht in Frage», sagt der St.Galler Gesundheitschef.

«Ziviler Ungehorsam ist nicht der richtige Weg.»

Der St.Galler Gesundheitsdirektor und Regierungspräsident Bruno Damann. Bild: Ralph Ribi

Keine restriktiveren Regeln geplant

Der Ton an der Bundesratssitzung war deutlich: Kein Kanton darf die Regeln lockern. Er darf sie aber verschärfen. Kommt das für Damann in Frage? Er habe dem kantonalen Führungsstab und der Kantonsärztin den Auftrag gegeben, die neuen Coronabestimmungen genau zu studieren und allenfalls Vorschläge zu machen, sagt Damann.

«Auf die Schnelle gehe ich aber nicht davon aus, dass wir restriktivere Regeln als der Bundesrat beschliessen werden.»

Der Regierungspräsident bleibt aber beim Standpunkt, «dass der Bundesrat den Mut hätte haben müssen, erneut die ausserordentliche Lage einzuberufen». Damit wäre er dann auch für die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Folgen für die jetzt beschlossenen Massnahmen verantwortlich gewesen.

Unklar ist noch, was die Maskenpflicht im Freien bedeutet – in der Vernehmlassung war von einem Obligatorium im Siedlungsraum die Rede gewesen, «da müssen wir wohl noch die Erläuterungen abwarten». Der Kanton St.Gallen vermisse, dass der Bundesrat keine Ordnungsbussen wie beim Lockdown festgelegt habe: «Standen damals zu viele Personen zusammen, haben wir sie mit je 50 Franken büssen können. Jetzt müssten wir jedes Mal an die Staatsanwaltschaft gelangen. Das ist mühsam. Wer macht das schon?»

Auch wenn Damann angesichts der Beschränkung von Privatveranstaltungen auf zehn Personen ein gewisses Verständnis zeigt, Grossveranstaltungen sind mit einer limitierten Grösse von 50 Personen vom Tisch: Das gilt auch für den Match FC St.Gallen gegen den FC Basel vom Sonntag. Der FC St.Gallen und die Lakers hätten sich mit ihrem Schutzkonzept grosse Mühe gegeben. Es habe keinerlei Hinweise auf Corona-Ansteckungen bei den Spielen gegeben. «Für beide Vereine wird es jetzt schwierig.»

Der Thurgauer Gesundheitsdirektor Urs Martin wurde am Mittwoch sofort von Anfragen eingedeckt, nachdem der Bundesrat das neue Coronaregime bekanntgegeben hatte. Was nun beispielsweise für Feuerwehrversammlungen gelte, wurde er gefragt. Viele Detailfragen seien offen, sagt Martin. Diese müssten nun geklärt werden, Antworten habe er oft auch noch keine.

Grundsätzlich begrüsse er die schweizweit einheitlichen Massnahmen. Diese seien sinnvoll, weil die Leute mobil seien und sich über die Kantonsgrenzen bewegten.

«Der Bundesrat geht aber weiter als von der Thurgauer Regierung gewünscht.»

Dies gelte beispielsweise für die Maskenpflicht im Aussenbereich. Da sei auch der Vollzug schwierig. Unklar sei etwa, was «vor einem Laden» genau bedeute, oder was «belebte Bereiche» seien: «Muss ich morgens um vier Uhr in Romanshorn auf der Strasse eine Maske tragen?»

Urs Martin, Regierungsrat Kanton Thurgau. Bild: Reto Martin

Keine kantonale Verschärfung der Massnahmen

Dass der Thurgau die Regeln weiter verschärft, steht laut dem SVP-Regierungsrat im Moment nicht zur Debatte: «Der Bundesrat geht schon sehr weit.» Für einzelne Branchen seien die Einschränkungen einschneidend, etwa für Restaurants, Reisebüros und Kulturveranstalter. «Glücklicherweise hat der Bundesrat Massnahmen wie die Verlängerung der Kurzarbeit beschlossen.» Ob der Thurgau ein weiteres kantonales Unterstützungsprogramm auflegt, das werde sich der Regierungsrat überlegen.

Thurgauer Gewerbepräsident hält Maskenpflicht am Arbeitsplatz für sinnvoll Der Kanton Thurgau solle nicht über die Massnahmen des Bundes hinausgehen. Diese Forderung des Thurgauer Gewerbepräsidenten Hansjörg Brunner dürfte erfüllt werden. Auf die neuen, vom Bundesrat verordneten Massnahmen könnten sich die Unternehmen «bestimmt sofort einstellen», teilt Brunner auf Anfrage mit. Es sei wichtig, diese konsequent umzusetzen. Die Maskenpflicht an Arbeitsplätzen, wo die Distanz nicht eingehalten werden könne, sei nötig: «Sie kann auch Vorbildfunktion haben für die privaten Treffen.» Man dürfe aber nicht vergessen, dass erneut dieselben Branchen stark betroffen seien wie seit Beginn der Pandemie. Es sei zu hoffen, dass die Lösung mit dem Covid-19-Härtefonds schneller komme. Es sei wichtig, fallweise zu prüfen, wo Unterstützung nötig sei. Die Kantone sollten laut Brunner hier mitziehen. Die Erhöhung der Tests, respektive die Schnelltests, seien zu begrüssen. (wu)



Bei den Fallzahlen befindet sich der Thurgau zurzeit im hinteren Drittel der Kantone. Das heisse nicht, dass die Pandemie hier kein Problem sei, sagt Martin. Die Thurgauer Spitäler könnten die Behandlung der Covid-19-Patienten «im Moment noch problemlos» bewältigen. Die Verdoppelung der Infektionen bringe aber nachgelagert eine stärkere Belastung der Spitäler. Ärzte sollten nicht entscheiden müssen, ob sie entweder einen Covid-19-Patienten oder beispielsweise einen Patienten mit Hirnschlag behandeln sollen. Er hoffe, mit den neuen Massnahmen werde dieses Ziel erreicht:

«Es ist schwierig einzuschätzen, wir wissen es erst in zwei Wochen.»

Der Thurgau befindet sich bezüglich der Pandemie in einer ähnlichen Situation wie die übrigen Ostschweizer Kantone. Entsprechend haben sie sich in der Vernehmlassung positioniert, wie Martin sagt: «Die Ostschweizer Kantone haben nicht an vorderster Front für strenge Massnahmen gekämpft.»

In Ausserrhoden gelten bereits seit vergangenem Samstag verschärfte Coronaregeln. Nur bei den privaten Veranstaltungen gehen die neuen Massnahmen des Bundesrates noch einen Schritt weiter. Gesundheitsdirektor Yves Noël Balmer ist «happy» damit:

«Es bestätigt, dass wir am Samstag die richtige Entscheidung getroffen haben.»

Yves Noël Balmer, Regierungsrat Kanton Appenzell Ausserrhoden. Bild: Benjamin Manser

Eine weitere Verschärfung hält Balmer nicht für nötig. Er hofft nun, dass die Massnahmen von der Bevölkerung mitgetragen werden und dass Ausserrhodens «Drei-Tage-Vorsprung» bald Wirkung zeigen wird. Wenn nicht, sieht er nur zwei Möglichkeiten:

«Wir lassen es einfach laufen. Oder wir beschliessen einen zweiten Lockdown.»

Letzteres wäre im Hinblick auf das Weihnachtsgeschäft aber «fatal».

Auch in Innerrhoden ist man mit dem Entscheid des Bundesrates zufrieden. Die Standeskommission hatte bereits vor einigen Tagen angekündigt, weitergehende Massnahmen zu treffen, wenn dies nötig sein sollte. So weit wird es nun nicht kommen. «Die neuen Regelungen entsprechen fast eins zu eins unseren Erwartungen», sagt Gesundheitsdirektorin Monika Rüegg Bless.

Monika Rüegg-Bless, Frau Statthalter im Kanton Appenzell Innerrhoden. Bild: Benjamin Manser

Die verschärften Massnahmen seien nötig und sollten ausreichen, um eine Trendwende herbeizuführen. In beiden Appenzeller Kantonen wird nun abgeklärt, ob betroffene Unternehmen zusätzlich finanziell unterstützt werden können.