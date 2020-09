Zipline-Park und Märliwelt offiziell eröffnet: Die neuen Attraktionen am Fuss des Kronbergs kommen bei den Besuchern gut an

Die Karabiner gleiten in luftiger Höhe über die Seile. Das Surren ist bereits bei der Einführung gut zu hören. Am Boden zwängt sich neben zwei deutschen Touristen eine Gruppe Schüler in die Klettergurte und gemeinsam lauschen sie den Instruktionen des Personals. Der neue Zipline-Park am Fusse des Kronbergs ist am Mittwochmorgen gut besucht und scheint Gross und Klein zu begeistern. Der Park verbindet Klettern mit rasanten Luftfahrten, auf 55 Kletterelemente folgen 25 Ziplines. Die fünf Routen verlaufen in alle Himmelsrichtungen und unterscheiden sich im Schwierigkeitsgrad. Josef Rusch erklärt: «Wir haben uns bei den Farben der Skipisten orientiert. Blau ist leichter als rot und die schwarze Route fordert am meisten heraus.»

Am Startpunkt der grünen und leichtesten Strecke klammern sich zwei Mädchen ängstlich aneinander. Ein Angestellter spricht ihnen vom Boden aus Mut zu. «Jetzt bloss nicht runter schauen, einfach den Blick nach vorne richten und einen Fuss vor den anderen setzen», heisst es da. Leichter gesagt, als getan, besonders in einer Höhe von bis zu elf Metern. Geschäftsführer Felix Merz sagt: «Ich habe selbst Höhenangst, habe mich aber schliesslich trotzdem in den Park gewagt. Das Ziplinen macht wirklich Spass.»

Und siehe da: Auch die Angsthasen scheinen das bemerkt zu haben. Die Kletterpartien sorgen für aufgestellte Nackenhaare, das «Fliegen» über das Gelände macht aber auch eventuelle Schweissausbrüche wett. Sicherheit hat im Park oberste Priorität und die doppelten Karabiner überzeugen auch den besorgtesten Besucher. Die Ziplines punkten vor allem mit dem Tempo. Beim Flug zur nächsten Plattform zieht die Welt rasant vorbei und ein unbeschreibliches Gefühl der Freiheit durchströmt den Körper. Zurück am Boden wandert der Blick bereits wieder verzückt zu den anderen Kletternden, die durch die Luft sausen. (smb)