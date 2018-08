Zieht Roger Federer an den Zürichsee und wird St.Galler? Mindestens 40 Millionen Franken ist das Grundstück Seegubel in Rapperswil-Jona wert: Jetzt soll es überbaut werden. Dabei taucht auch der Name Roger Federer auf. Conradin Knabenhans

Gegenwärtig wohnt Tennisass Roger Federer unter anderem in Valbella. Dies könnte sich allerdings ändern; denn Gerüchten zu Folge interessiert sich der 36-Jährige für ein Grundstück in Rapperswil-Jona. Die Parzelle Seegubel in Rapperswil-Jona umfasst 1,6 Hektaren. Sie verfügt über Seeanstoss, Schlossblick und gilt als eine der letzten freien Bauplätze dieser Art in der Region oberer Zürichsee. Laut Immobilienexperten kostet das Land 40 bis 50 Millionen Franken. Und an diesem Grundstück soll auch Roger Federer interessiert sein, wie Recherchen der «Zürichsee-Zeitung» zeigen.

Noch in diesem Jahr wollen die Landbesitzer – eine Erbengemeinschaft – ein Bauprojekt entwickeln. Auf dem 16 000 Quadratmeter grossen Grundstück darf maximal zweigeschossig gebaut werden, dazu kommen einschränkende Regeln für den Bau direkt am Wasser. «Die Eigentümer haben sich entschieden, zunächst ein Bauprojekt nach ihren Vorstellungen bewilligen zu lassen und es dann zum gegebenen Zeitpunkt zu veräussern», sagt der Anwalt der Erbengemeinschaft, Walter Locher, der für die FDP auch im St. Galler Kantonsrat sitzt. Mit diesem Vorgehen könne sichergestellt werden, dass die Vorstellungen der Erbengemeinschaft über eine schonende Nutzung des Grundstückes auch tatsächlich umgesetzt würden, meint Locher.

Der Seegubel: Das 16000 Quadratmeter grosse Grundstück soll überbaut werden. (Bild: Moritz Hager)

Sensible Lage besprochen

Das Interesse an der Parzelle, in direkter Nachbarschaft zum Migros-Seminarzentrum Gubel, ist gross – in der Rapperswiler Immobilienbranche hätte so manch ein Makler das Grundstück gerne in seinem Portfolio gehabt. Denn es ist mehr als exklusiv: Ein Immobilieninsider schätzt den Wert auf 2500 bis 4000 Franken pro Quadratmeter. Darin noch nicht eingerechnet sind die Kosten, welche für die Entwicklung eines konkreten Bauprojektes anfallen werden. In der Immobilienbranche hält sich hartnäckig das Gerücht, dass Tennischampion Roger Federer mit dem Grundstück liebäugelt. Walter Locher meint zum Namen: «Mit Rücksicht auf die Diskretion aller Beteiligten geben die Eigentümer keinerlei Auskünfte über den Kreis der Interessenten und geführte Gespräche.» Und weiter fügt er an: «Für ein Grundstück dieser Art sind immer zahlreiche Interessenten vorhanden, so auch im vorliegenden Fall.» Spekulationen seien deshalb «fehl am Platz».

Klar ist: Die Lage mit Seeanstoss wäre für Federer prädestiniert. Schon einmal, vor fast zehn Jahren, interessierte sich der Tennisstar für ein solches Grundstück – damals allerdings ennet der Kantonsgrenze in Feldbach. Später kaufte er sich ein Grundstück ob Herrliberg, das er – wohl als Kapitalanlage – immer noch besitzt. Jenes Grundstück, das er in Wollerau besass, verkaufte er kürzlich wieder.

Federers Liebe zum See

Das Grundstück Seegubel dürfte Federer so oder so bestens kennen. Er trainiert ab und zu nämlich nur wenige Hundert Meter weiter auf einem privaten Grastennisplatz. Dieser Privat-Court gehört dem Multimilliardär Jorge Paulo Lemann. Mit ihm ist Federer eng befreundet. Denn der Milliardär investierte etwa in Federers Laver-Cup. Lemanns Frau Susanna engagiert sich zudem im Vorstand der Roger Federer Foundation.