zeugenaufruf Zwei Verletzte nach Schlägerei in Kaltbrunn In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in Kaltbrunn zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Ein 38-jähriger Mann wurde dabei schwer, ein 51-Jähriger mittelschwer verletzt. Die Kantonspolizei St.Gallen sucht Zeugen.

(elo) Die Meldung erreichte die Kantonale Notrufzentrale St.Gallen kurz nach 3 Uhr am Sonntagmorgen: In Kaltbrunn war an der Gaterstrasse, auf Höhe der Hausnummer Vier, eine Schlägerei zwischen mehreren Personen in Gange. Vor Ort traf die Patrouille auf fünf Männer portugiesischer Nationalität im Alter zwischen 21 und 51 Jahren. Zwei davon, ein 38-Jähriger und ein 51-jähriger Mann wiesen derart starke Verletzungen auf, dass der Rettungsdienst sie ins Spital bringen musste.

Nach ersten Ermittlungen konnten drei weitere Personen angehalten werden, welche auch in die Auseinandersetzung involviert waren. Dabei handelt es sich um zwei Schweizer im Alter von 34 und 36 Jahren und eine 29-jährige Slowakin.

Involvierte Personen waren in blauem Dacia und grünem Ford unterwegs

Gemäss jetzigen Erkenntnissen fuhren die fünf Männer gemeinsam in einem blauen Auto der Marke Dacia mit Zuger Kontrollschilder auf der Gasterstrasse Richtung Schänis. Zwischen dem Strassenverkehrsamt Kaltbrunn und dem späteren Tatort muss ein grünes Auto der Marke Ford Kuga mit Kontrollschild des Fürstentums Liechtenstein dem Dacia gefolgt sein oder ihn sogar überholt haben. Beide Autos hielten auf Höhe der Gasterstrasse Vier an. Anschliessend sind mehrere Männer aus den Autos ausgestiegen und haben aufeinander eingeschlagen. Als Tatwaffe wurde ein Geissfuss verwendet.

Da der genaue Ablauf der Auseinandersetzung noch unklar ist, sucht die Kantonspolizei St.Gallen Zeugen. Personen, welche Angaben zur Auseinandersetzung machen können, werden gebeten, sich beim Polizeistützpunkt Schmerikon unter der Nummer 058 229 52 00 zu melden.