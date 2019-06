Zahl der Geburten in der Ostschweiz steigt wieder 2018 sind in der Ostschweiz 9100 Kinder zur Welt gekommen. Nach einem leichten Rückgang im Vorjahr nimmt die Zahl wieder zu. Im Thurgau gab es so viele Geburten wie seit 25 Jahren nicht mehr.

Adrian Vögele

Bild: KEYSTONE/Gaetan Bally

Mit dem Nachwuchs der Ostschweizerinnen und Ostschweizer geht es aufwärts: Im vergangenen Jahr sind in der Region 9100 Kinder zur Welt gekommen. Das sind 336 Neugeborene mehr als im Vorjahr, der Anstieg beträgt knapp 4 Prozent. Der Thurgau verzeichnet 2971 Geburten – so viele wie seit 25 Jahren nicht mehr. Die 5368 Geburten im Kanton St.Gallen sind der zweithöchste Wert der vergangenen 20 Jahre. Die Zunahme liege jedoch nicht daran, dass die «Gebärhäufigkeit pro Frau» zunehme, schreibt die St.Galler Fachstelle für Statistik. Vielmehr steige die Zahl der Frauen in den geburtenstärksten Altersgruppen. Durchschnittlich sind die Frauen mit einer Erstgeburt heute rund 30 Jahre alt.

Geburten in der Ostschweiz SG TG AR AI 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Jahr 0 1000 2000 3000 4000 5000

Mehr Geburten als Todesfälle Geburtenüberschuss (Anzahl Geburten minus Anzahl Todesfälle) SG TG AR AI 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Jahr 0 500 1000 1500

Mehr Hochzeiten, aber nicht mehr Scheidungen

Die Anzahl der Neugeborenen übersteigt die Anzahl Todesfälle bei weitem. Im vergangenen Jahr gab es in der Ostschweiz rund 2500 Geburten mehr als Todesfälle. Dieser sogenannte Geburtenüberschuss hat sich im vergangenen Jahr vergrössert. Besonders viele Kinder kommen in ausländischen Familien zur Welt: So beträgt der Anteil der ausländischen Frauen an den Geburten im Kanton St.Gallen 36 Prozent – der Ausländeranteil der Gesamtbevölkerung liegt bei 24 Prozent.

Nebst den Geburten steigt auch die Zahl der Hochzeiten. Im Kanton St.Gallen wurden im vergangenen Jahr 2636 Ehen geschlossen, rund 160 mehr als im Jahr zuvor. Demgegenüber gab es nur 912 Scheidungen – das sind praktisch gleich viele wie im Vorjahr.

www.statistik.sg.ch