Wintereinbruch traf die Ostschweiz nur am Rand In der Ostschweiz ist am Wochenende der erste Schnee gefallen. Gross waren die Mengen allerdings nicht, und auch Verkehrsbehinderungen gab es kaum – anders als etwa im Bündnerland. Adrian Vögele

Winterstimmung gestern beim Restaurant Gupf oberhalb von Rehetobel. (Bild: Urs Bucher)

Zeit für die Daunenjacke: In der Ostschweiz sind die Temperaturen am Wochenende gegen den Nullpunkt gesunken, vielerorts fiel Schnee. Auf dem Säntis war es in der Nacht auf Sonntag laut dem Wetterdienst Meteocentrale -5,8 Grad kalt. Damit war der Ostschweizer Hausberg der achtkälteste Messpunkt der Schweiz. Die Schneemengen waren am Hauptkamm der Alpen allerdings weit höher als in der Ostschweiz. So fiel etwa im Bündnerland mehr als ein halber Meter Schnee (siehe Kasten). Auf dem Säntisgipfel wurden derweil am Sonntagmorgen neun Zentimeter Schnee gemessen, auf der Schwäg­alp acht Zentimeter. In Sargans waren es sieben Zentimeter, an den übrigen Ostschweizer Messstandorten noch weniger.

Entsprechend ruhig verlief der Wetterumsturz aus Sicht der Polizei in der Ostschweiz. «Wir sind glimpflich davongekommen», sagt Anton Sonderegger, Mediensprecher der Ausserrhoder Kantonspolizei. Im Vergleich mit anderen Regionen habe es nur wenig geschneit. «Bislang hatten wir keine Unfälle wegen des Wetterwechsels. Die Strassen sind noch warm, der Schnee blieb nicht liegen.» Der erste grosse Schnee mit den üblichen Verkehrsbehinderungen – etwa wegen Fahrzeugen mit Sommerpneus – sei das noch nicht gewesen.

In Berlingen knickten Bäume um

Auch im Kanton St. Gallen hat der Wintereinbruch kaum zu Problemen auf der Strasse geführt. «Es gab einige Unfälle, die aber nichts mit dem Wetter zu tun hatten», sagt Florian Schneider, Mediensprecher der St. Galler Kantonspolizei. «Der Schnee fiel eher in höheren Lagen und wirkte sich darum kaum auf den Verkehr aus.» In Appenzell Innerrhoden blieben die Strassen ebenfalls zumeist schwarz.

Zu einem Zwischenfall wegen des Wintereinbruchs kam es in Berlingen: Dort knickten laut der Kantonspolizei Thurgau Bäume auf die Strasse. Die Feuerwehr musste ausrücken und die Fahrbahn freiräumen. «Das war aber der einzige Vorfall wegen des Wetters, von dem wir Kenntnis haben», sagt Matthias Graf, Mediensprecher der Kantonspolizei Thurgau.

Am Montag ist das Wetter in der Ostschweiz gemäss Meteo Schweiz meist trocken und teilweise sonnig. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 2000 und 2500 Metern. Allerdings bleibt es frisch: Für die Stadt St.Gallen rechnen die Meteorologen mit 2 bis 6 Grad. Im Lauf der Woche dürfte es wieder wärmer werden. Für Dienstag ist nochmals Niederschlag angekündigt, mit der Schneefallgrenze um etwa 1200 Meter, danach bleibt es voraussichtlich trocken. Ab Mittwoch ist mit Föhn zu rechnen. Der Winter wartet also vorerst ab.