«Zackig statt zickig»: St.Galler FDP-Frauen entwickeln nationale Wahlkampagne Die St.Galler FDP-Frauen starten mit ihrer eigenen Kampagne in den Wahlkampf. Diese fand Zuspruch in Bern und soll nun national von digitalen Plakatwänden strahlen. Noemi Heule

Wenn an einer Pressekonferenz fast nur Frauen anwesend sind und der einzige Mann Kaffee bringt, dann ziehen die FDP-Frauen in den Wahlkampf. Gestern lancierten Nationalratskandidatinnen aus den Kantonen St. Gallen, Thurgau und Appenzell Ausserrhoden die Kampagne «Gleichstellung beginnt im Kopf». Sie wurde in St. Gallen entwickelt und stiess in Bern auf Anklang. Aus der geplanten kantonalen Kampagne wurde eine nationale.

In den Ostschweizer Kantonen wollen die FDP-Frauen in diesem Wahljahr Gas geben. In St. Gallen treten sie mit der ersten bürgerlichen Frauenliste überhaupt an. Das Ziel: Eine FDP-Nationalrätin.

Thurgauerinnen hinken hinterher

In Ausserrhoden wollen sie den Schwung aus den Kantonsratswahlen in den Wahlherbst mitnehmen. 22 Frauen sind per 1. Juni in den Ausserrhoder Kantonsrat eingezogen. Mit 33,8 Prozent sprang das Parlament in puncto Frauenanteil landesweit ins oberste Viertel.

Im Thurgau dagegen orten die FDP-Frauen Nachholbedarf. Weder in der Kantonsregierung noch in den nationalen Räten war die Partei je mit einer Frau vertreten. «So darf es nicht weitergehen», sagt Kantonsrätin Cornelia Zechhinel. Für den kommenden Wahlherbst stellt die Partei deshalb acht Frauen und vier Männer auf.

Der Mann gilt als gefordert, die Frau überfordert

Die Kampagne will anhand von Begriffspaaren aufzeigen, dass Frauen und Männer unterschiedlich bewertet werden. «Stark und stur», «rational und emotional», «zackig und zickig», «gefordert und überfordert» oder «kompetent und kompliziert» stehen sich auf den Werbeplakaten gegenüber.

«Die Frau gilt als kompliziert, der Mann als kompetent, weil er sich kompliziert ausdrücken kann.»

Das sagt Karin Fagetti, Mitglied der Wahlkampfleitung und der Kopf hinter der Kampagne. Und: «Was bei Männern als positiv bewertet wird, wir den Frauen zur Last gelegt.» Die Kampagne richte sich nicht gegen Männer, betont Fagetti. Vielmehr soll sie dazu anregen, bestehende Klischees zu hinterfragen. Statt konkrete politische Forderungen zu stellen, will an den Rollenmustern rütteln.

Nachdem die Kampagne gestern auch in Bern präsentiert wurde, soll sie im Juni und August während je einer Woche von ­digitalen Plakatwänden aller grossen Schweizer Bahnhöfen strahlen.