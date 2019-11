Würth-Nachfolge im St.Galler Regierungsrat: Parteileitung der CVP setzt auf Wiler Stadtpräsidentin Susanne Hartmann – aber auch Nationalrat Thomas Ammann will Die Parteileitung der CVP des Kantons St.Gallen will mit der Wiler Stadtpräsidentin Susanne Hartmann in den Regierungsrats-Wahlkampf steigen. Mit ihr sowie dem Bisherigen Bruno Damann möchte die Partei ihre beiden Sitze in der Regierung verteidigen. Hartmann erhält allerdings Konkurrenz: Die CVP Rheintal portiert Nationalrat Thomas Ammann für das Amt.

Wer macht das Rennen? Susanne Hartmann und Thomas Ammann wollen für die CVP in den St.Galler Regierungsrat. (Bilder: Keystone)

(dwa) Nach der Wahl ist vor der Wahl: Regierungsrat Benedikt Würth hat am Sonntag die Bestätigung als CVP-Vertreter des Kantons St.Gallen im Ständerat klar geschafft. Würth wird sein Amt im St.Galler Regierungsrat demnach im kommenden Frühjahr niederlegen. Jetzt legt die Parteileitung der St.Galler CVP die Karten auf den Tisch: Sie will mit der Wiler Stadtpräsidentin Susanne Hartmann den zweiten CVP-Sitz in der St.Galler Regierung verteidigen, wie es in einem Communiqué heisst.

Mehrere Frauen sprangen ab

Die kantonale Parteileitung habe vor einiger Zeit eine Findungskommission damit beauftragt, geeignete Kandidaturen zu evaluieren, teilt die CVP mit. Das Ergebnis dieser Prüfungen habe die Findungskommission vor kurzem der Parteileitung unterbreitet. «Die Parteileitung teilt die politische Einschätzung vollumfänglich und übernimmt den personellen Vorschlag als Antrag an die Delegiertenversammlung.»

Parteileitung wie Findungskommission sind gemäss der Mitteilung der Überzeugung, dass der zweite CVP-Sitz in der Regierung mit einer Frau zu besetzen ist. Ziel war es nach Angaben der Parteileitung, eine Mehrfachkandidatur von Frauen zu unterbreiten.

«Im Verlaufe des Prozesses haben sich jedoch zwei Kandidatinnen aus dem Rennen genommen. Es bleibt somit bei einem Einervorschlag.»

Die Parteileitung hält die 49-jährige Susanne Hartmann für bestens qualifiziert für das Amt der Regierungsrätin. Ihr beruflicher Werdegang sei wie massgeschneidert: Ursprünglich Primarlehrerin, anschliessend Studium der Rechtswissenschaften und Anwaltsprüfung, dann Gerichtsschreiberin in Flawil, später Juristin in der Baudirektion des Kantons Zürich und seit 2013 Stadtpräsidentin von Wil.

«In der drittgrössten Stadt des Kantons St.Gallen ist sie es gewohnt zu führen, mit einem Departementalsystem und einem Parlament zu arbeiten und über die Parteigrenzen hinweg Brücken zu bauen.»

«Die Parteileitung ist überzeugt, der Delegiertenversammlung vom kommenden Freitag eine hervorragende Kandidatin zu präsentieren», heisst es in der Mitteilung weiter.

Susanne Hartmann gelang die Wahl als Wiler Stadtpräsidentin 2012 als wilde Kandidatin – ihre Partei CVP hatte Hartmann damals nicht unterstützt. Trotzdem liess sie ihren CVP-Mitbewerber Armin Eugster um rund 1200 Stimmen hinter sich.

«Ammann hat das Format»

Das letzte Wort in der Personalfrage werden die Delegierten also an der Versammlung vom 22. November haben. Und sie werden mindestens zwei Personen zur Auswahl haben. Wie die CVP Rheintal im Verlauf des Sonntagnachmittags mitteilte, portiert sie Nationalrat Thomas Ammann als Regierungskandidat. «Als Bundes-, Kantons- und Gemeindepolitiker bringt er das nötige Fachwissen sowie die geforderte politische Erfahrung mit», heisst es im Communiqué.

Thomas Ammann vertritt den Kanton St.Gallen noch bis Anfang Dezember im Nationalrat. Aufgrund eines Sitzverlustes der Partei verpasste Ammann die Wiederwahl – «trotz persönlichem Glanzresultat und am zweitmeisten Stimmen innerhalb der CVP», wie die Rheintaler Regionalpartei schreibt.

«Mit Nationalrat Thomas Ammann steht ein erfahrener Politiker und Brückenbauer als Regierungsratskandidat zur Verfügung», schreibt die Regionalpartei. Sie lobt unter anderem sein breit abgestütztes Netzwerk. Sandro Hess, Parteipräsident der CVP Rheintal, lässt sich im Communiqué wie folgt zitieren:

«Wir alle wissen, was er bisher geleistet hat und dass er absolut das Format eines Regierungsrats hat. Mit seinem Wissen und Netzwerk wäre er für den Kanton St.Gallen ein Gewinn.»

Der 55-jährige Thomas Ammann vertrat die CVP insgesamt 16 Jahre im Kantonsrat – unter anderem als Fraktionspräsident. Auf eine 20-jährige Erfahrung darf er als Gemeindepräsident von Rüthi zurückblicken.