Vier Schafe tot oder verletzt: Wolf ist in der Region Muolen unterwegs Auf dem Gemeindegebiet Muolen, direkt an der Thurgauer Grenze, hat ein Wolf vier Schafe getötet respektive verletzt.

Ein Wolf ist in der Region Muolen unterwegs. (Bild: Keystone)

(pd/red) Am Mittwochabend wurde der kantonale Wildhüter wegen verletzten Schafen auf einer Weide aufgeboten. Er stellte fest, dass auf dem Gemeindegebiet Muolen, direkt an der Thurgauer Grenze, ein Wolf vier Schafe getötet respektive verletzt hat. Wie das Amt für Natur, Jagd und Fischerei des Kantons St.Gallen mitteilt, wurden die Schafhalter in der Umgebung über den Vorfall informiert.

Zur Identifizierung des Wolfes stellte der Wildhüter eine Kotprobe für DNA-Analysen sicher. Ob allenfalls ein Zusammenhang mit dem Ereignis vom 28. November im thurgauischen Berg besteht, wo ebenfalls Schafe durch ein hundeartiges Raubtier gerissenen wurden, ist bisher nicht bekannt.