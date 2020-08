Wölfe reissen mindestens 19 Schafe bei der Alp Gafarra in Mels 19 Schafe wurden oberhalb der Alp Gafarra in Mels gerissen oder so schwer verletzt, dass sie erlöst werden mussten.

Bereits Ende Juli wurden im benachbarten Schilstal 19 Schafe von Wölfen gerissen. Symbolbild: Sascha Steinbach / EPA

(pd/lim) Am 9. August wurde der kantonale Wildhüter wegen mehrerer toter Schafe oberhalb der Alp Gafarra im Gemeindegebiet von Mels aufgeboten. In vermutlich zwei Nächten zwischen Donnerstag und Samstag haben Wölfe mindestens 19 Schafe gerissen oder so schwer verletzt, dass sie erlöst werden mussten.

Wildhüter stellte Speichelproben sicher

Die Tiere befanden sich weit verteilt in einem ungeschützten Gebiet zwischen den bekannten Pizolseen und dem Gebiet Schwarzplangg. Die Schafe stammen laut Mitteilung des Kantons aus der grossen Herde der Alp Gafarra. Zur Identifizierung des Wolfes stellte der Wildhüter Speichelproben für DNA-Analysen sicher.

Bereits Ende Juli wurden im benachbarten Schilstal 19 Schafe von Wölfen gerissen. Im Gebiet ist die Präsenz von einem Wolfspaar seit rund einem Jahr bekannt.