«Wöchentlich fünf bis zehn Stunden trainiert»: Das sind die sieben World-Skills-Teilnehmer aus der Ostschweiz Sie zeigen, was sie draufhaben: Sieben junge Berufsleute aus der Ostschweiz treten im russischen Kazan gegen 1600 Kontrahenten an. Christoph Zweili

«I like to participate, but I prefer to win!» – «Ich mache gerne mit, aber ich gewinne lieber!», sagt Julian Ferrante im Kurzinterview auf Youtube zu den Berufsweltmeisterschaften in der russischen Stadt Kazan. Der 20-jährige Bronschhofer bezeichnet sich als «Rezeptionist aus Leidenschaft».

Ein Rezeptionist an den World Skills? Anders als bei den übrigen Teilnehmenden im Schweizer Team ist der Beruf Hotelrezeptionist dieses Jahr zum ersten Mal zugelassen. Ferrante hat den Berufsverband an einer mündlichen Berufskunde-Prüfung von sich überzeugt und sich im Bewerbungsprozess gegen alle Nominierten durchsetzen können. Nun wird er ab Freitag im Rahmen seiner Wettbewerbsaufgabe seine Fähigkeiten (Skills) in einem Rollenspiel mit einer Rundumbetreuung eines Gastes zeigen. Das Wort Konfliktmanagement lässt vermuten, dass es nicht zwingend ein einfacher Gast sein wird.



Auch die sechs weiteren Ostschweizer Teilnehmenden, vier Frauen und zwei Männer, sind mit hohen Ambitionen an die World Skills gereist – Nina Kahl (22), die Goldschmiedin; Samanta Kämpf (19), die Möbelschreinerin; Martina Wick (21), die Restaurationsfachfrau; Ilona Züst (22), die Polygrafin; Dario Colucci (19), der Drucktechnologe, und Damian Schmid (20), der Automobil-Mechatroniker, der wissen will «wie die Sachen funktionieren».



Anknüpfen an die 20 Medaillen in Abu Dhabi



41 junge Berufsleute repräsentieren die Schweiz und unser

Berufsbildungssystem an den World Skills vom 22. (Eröffnungsfeier) bis 27. August (Schlussfeier), an denen 1600 Berufsleute aus 63 Nationen vertreten sind. Der viertägige Wettkampf findet vom Freitag, 23. bis Montag, 26. August statt: Die Resultate werden an der Schlussfeier am Dienstagabend bekannt. Nach dem herausragenden Abschneiden an den Word Skills vor zwei Jahren in Abu Dhabi mit 20 Medaillen – davon elf goldene, sechs silberne und drei bronzene – ist die Schweizer Delegation mit grossen Ambitionen nach Kazan gereist.



Nationenwertung an den Berufsweltmeisterschaften Wie die Schweiz zwischen 2003 und 2017 abgeschnitten hat 2017 Abu Dhabi Vereinigte Arabische Emirate 2. Platz 11 Gold, 6 Silber, 3 Bronze, 13 Diplome 2015 São Paulo Brasilien 4. Platz 1 Gold, 7 Silber, 5 Bronze, 23 Diplome 2013 Leipzig Deutschland 2. Platz 9 Gold, 3 Silber, 5 Bronze, 18 Diplome 2011 London England 3. Platz 6 Gold, 5 Silber, 6 Bronze, 11 Diplome 2009 Calgary Kanada 2. Platz 7 Gold, 2 Silber, 5 Bronze, 16 Diplome 2007 Shizuoka Japan 3. Platz 4 Gold, 5 Silber, 4 Bronze, 16 Diplome 2005 Helsinki Finnland 1. Platz 5 Gold, 7 Silber, 6 Bronze, 10 Diplome 2003 St.Gallen Schweiz 1. Platz 10 Gold, 9 Silber, 3 Bronze, 10 Diplome

Das Ziel ist eine Top-3-Platzierung in der Nationenwertung. Das liegt durchaus drin, wie der Blick auf die Jahre 2003 bis 2017 zeigt: Die Schweiz lag zweimal auf dem ersten Platz (2003/2005), dreimal auf dem zweiten (2009/2013/2017) und zweimal auf dem dritten Rang (2007/2011).



«Wöchentlich fünf bis zehn Stunden trainiert»



Auch in den Berufen, in denen das Ostschweizer Team antritt, stehen die Chancen gut. Im Bereich Mechatronik/Automatiker wurden in den Jahren 1997 bis 2017 drei Gold-, drei Silber- und drei Bronzemedaillen erzielt. Bei den Möbelschreinern sind die Chancen mit vier Gold-, einer Silber- und zwei Bronzemedaillen noch besser. Nur bei den Goldschmieden reichte es bisher nie für eine Medaille, sondern lediglich für vier Diplome.



«Wer sich alles zutraut, wird alle andern übertreffen», sagt Polygrafin Ilona Züst aus Heiden. Sie bezeichnet das Layouten von Printprodukten als «sehr schöne Arbeit». Wöchentlich fünf bis zehn Stunden hat die 22-jährige Heidlerin zusammen mit ihrem Experten Ronald Studer aus Solothurn trainiert. «Die Schweiz als erste Polygrafin vertreten zu dürfen, ist eine grosse Ehre für mich.» Ihr Ziel sei es, das Beste zu geben, ihre beste Leistung abzurufen und «das i-Tüpfelchen wäre natürlich – eine Medaille»!

Acht Ostschweizer Coaches In Kazan dabei sind auch acht Ostschweizer Experten, die Berufsleute an den Berufsweltmeisterschaften betreuen:

- August Kuster, Schmerikon, Experte Steinmetz EFZ (coacht Max Kohli aus Dottikon AG)

- Ruedi Signer, Wilen bei Wil, Experte Maurer (betreut Jérôme Hug aus Willisau)

- Tobias Hugentobler, Rickenbach, Experte Möbelschreiner (coacht Samanta Kämpf, Dettighofen)

- Rolf Wyss, Amriswil, Experte Drucktechnologen, tätig an der GBS Schule für Gestaltung (ist für Dario Colucci, St. Gallen, zuständig)

- Daniel Inauen, Appenzell, Experte Koch (betreut Martin Amstutz, Sachseln OW)

- Martin A. Erlacher, Niederhelfenschwil, Chefexperte ­Restaurationsfachmann EFZ (coacht Martina Wick, Arnegg)

- Sabrina Keller, Heiden, Expertin CSE Restaurationsfachfrau EFZ (zuständig für Martina Wick, Arnegg)

- Martin Schär, Lütisburg-Station, Experte Bau- und Land­-maschinenmechaniker (coacht Christof Röllin, Menzingen). (cz)