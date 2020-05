Sanierung der Aulaküche in Wittenbach einstimmig bewilligt Im November hatte die Oberstufenschulgemeinde den Kredit für die Küchensanierung im OZ Grünau noch zurückgewiesen. Im zweiten Anlauf hat es jetzt geklappt.

Die Aulaküche ist nicht mehr zeitgemäss und unhygienisch. Ralph Ribi

In der Grossküche im OZ Grünau in Wittenbach wird schon seit über 40 Jahren gekocht. Nun kann sie für 440'000 Franken saniert werden. Das Schulparlament hat dem Kreditantrag des Schulrates am Montag einstimmig zugestimmt.

Kosten um 100'000 Franken reduziert

Die Einigkeit im zweiten Anlauf täuscht: Der ursprüngliche Kostenvoranschlag für die Sanierung der Küche sah einen höheren Betrag vor, nämlich 536'000 Franken. Im November hatte die Oberstufenschulgemeinde diesen Kredit zurückgewiesen. Man forderte eine detaillierte Auflistung der Kosten.

Durch Anpassungen konnten gegenüber dem ersten Projekt 100'000 Franken eingespart werden. Decke, Beleuchtung und Heizung werden wiederverwertet statt entsorgt.

Für Hochzeiten und Geburtstage

Nun kann die Sanierung der Küche allenfalls noch im bevorstehenden Herbst in Angriff genommen werden. Die Aulaküche des OZ Grünau wird rege genutzt. Nicht nur für den Hauswirtschaftsunterricht benutzt, sondern für Anlässe in der Aula. Diese wird auch an Privatpersonen vermietet, etwa für Hochzeiten und Geburtstage.

Wie die Oberstufe mitteilt, ist auch die Jahresrechnung 2019 einstimmig genehmigt worden. Der Finanzbedarf liegt erstmals seit Jahren knapp unter der 8-Millionen-Grenze.