Wirtschaft Digital Campus: Die IHK Thurgau geht in die Vollen, um doch noch in den Genuss der TKB-Millionen zu kommen Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Thurgau will Gas geben, damit der Digital Campus doch noch mit Geld aus dem TKB-Börsengang finanziert werden kann. Dies teilte der Verband an seiner Online-GV mit.

Christian Neuweiler, Präsident der IHK Thurgau. Bild: Andrea Stalder

Der Präsident der Industrie- und Handelskammer Thurgau (IHK TG), Christian Neuweiler, betonte am Donnerstagabend an der per Videoübertragung durchgeführten Generalversammlung vor 79 Stimmberechtigten, dass die IHK dem Zustandekommen des Digital Campus Thurgau und somit der «digitalen Transformation unseres Kantons» grösste Bedeutung beimesse.

Seit zwei Jahren arbeite man am Zustandekommen eines «Raumes für angewandte digitale Forschung und Aus- und Weiterbildung auf allen Stufen». Es wäre tragisch, falls das Projekt nicht von den TKB-Millionen profitieren könnte, denn «der Campus ist von höchster kantonaler Bedeutung und für die Schweiz ist Bildung der wichtigste Rohstoff, der allen Bürgerinnen und Bürgern zugänglich ist», so Neuweiler. Es gelte deshalb nun «im Grossen Rat noch einiges an Überzeugungsarbeit zu leisten», betonte der IHK-Präsident. «Da benötigen wir auch eine klare Unterstützung des Regierungsrates.» Vergangene Woche wurde bekannt, dass das Projekt nicht in den unter den 14 am besten bewerteten ist.

Wirtschaftlich mit einem blauen Auge davongekommen

Wirtschaftlich sei das Jahr 2020 – angesichts der Auswirkungen von Corona – relativ glimpflich verlaufen. Zwar sei der Rückgang des Bruttoinlandproduktes um dreieinhalb Prozent «markant», doch insgesamt habe sich die Ostschweizer Wirtschaft gut behauptet – dies aufgrund der staatlichen Liquiditätshilfen und der Kurzarbeit. «Bis heute hat sich Druck auf den Personalbestand nicht auf die Arbeitslosenzahlen durchgeschlagen. Mit 2,7 Prozent ist sie nur leicht über dem langjährigen Durchschnitt, während sie bei der Finanzkrise bei 3,8 Prozent lag», sagte Neuweiler. Positiv für die Exportwirtschaft sei zudem, dass der Franken-Euro-Kurs von 1,06 auf 1,10 Franken angestiegen sei.

Amtszeitbeschränkung eingeführt

Jérôme Müggler, Direktor der IHK Thurgau. Bild: Reto Martin

Für IHK-Direktor Jérôme Müggler war 2020 ein reich befrachtetes Jahr. Neben Corona habe man sich auch intensiv bei diversen politischen Geschäften, Abstimmungsvorlagen wie etwa dem EU-Rahmenabkommen, der Kündigungsinitiative oder Freihandelsabkommen mit Indonesien engagiert. Dabei habe man gezielt die Zusammenarbeit mit der Schwesterorganisation IHK St.Gallen-Appenzell ausgebaut. Sei es, dass man gemeinsam Kampagnen gefahren oder Anlässe organisiert habe.

Mit einem Ja-Stimmen-Anteil von 92,7 Prozent hiessen die Mitglieder die Statutenrevision gut. Dabei wurde festgehalten, dass zukünftig die GV online durchgeführt werden kann und Vizepräsident(innen) an der GV gewählt werden. Auch wurde eine Amtszeitbeschränkung für den IHK-Präsidenten und dessen Vize von acht Jahren beschlossen. «So gibt’s zum einen regelmässige Wechsel und zum anderen wird eine notwendige Konstanz gewahrt», betonte Präsident Neuweiler. Einen Wechsel gab es im Vorstand: Für den Ex-CEO von Stadler Rail, Thomas Ahlburg, rückte nach neun Jahren Georg Kappeler, ebenfalls Stadler Rail, nach.