Wirbel um Toeltl-Kandidatur – selbst der St.Galler SVP-Parteipräsident ist überrascht: «Für mich gehört diese Person nicht auf eine Kantonsratsliste» Er ist offiziell Nazi-Sympathisant und SVP-Kantonsratskandidat: Marcel Toeltl stösst damit auch in der eigenen Partei auf Missbilligung.

Zwei SVP-Männer, zwei Welten: Parteipräsident Walter Gartmann (links) und Kantonsrats-Kandidat Marcel Toeltl. Bilder: Regina Kühne/Screenshot TVO

Es war keine schöne Geburtstagsüberraschung für Walter Gartmann am Dienstagmorgen bei der Zeitungslektüre: Dort las der St.Galler SVP-Präsident den Namen Marcel Toeltl. Ein vorbelasteter Name, der ihn bereits 2017 umtrieb. «Keine schöne Geschichte», sagt er im Rückblick. Und «höchst ungeschickt» sagt er mit Blick auf die aktuelle Kandidatur Toeltls für den Kantonsrat.

Der ehemalige Präsident der SVP St.Margrethen ist kein unbeschriebenes Blatt. Er darf straffrei als «Nazi-Sympathisant» bezeichnet werden. So hatte im Sommer 2017 das Bundesgericht entschieden. Der Streit über die Rassismusvorwürfe gegen Toeltl hatte zuvor mehrere Gerichte beschäftigt. In Blog-Einträgen und Tweets hatte Toeltl geschrieben, Menschen gewisser Ethnien hätten «einen sehr tiefen Länder-IQ».

In einem anderen Beitrag hatte er vom «weissen Menschen» gesprochen, der sich wegen grassierender Homosexualität selber ausrotte, während sich «nicht-weisse Menschen vermehren, was das Zeug» halte. Damit tue Toeltl eine Denkart kund, die dem zu entsprechen scheine, was als Rassismus definiert werden könne, hielt das Bundesgericht fest.

Walter Gartmann sagte damals gegenüber dem «Tagblatt»:

«Wir tolerieren in keiner Art und Weise Äusserungen und Handlungen von Mitgliedern, die gegen das Strafgesetz verstossen.»

An dieser Aussage hält er fest. Nein, erfreut ist er offensichtlich nicht, dass Toeltl nun wieder das Rampenlicht sucht. Er findet deutliche Worte:

«Für mich gehört diese Person nicht auf eine Kantonsratsliste.»

Die Partei hatte Toeltl damals denn auch zum Rücktritt als Parteipräsident der SVP St.Margrethen gedrängt. Dennoch: Er sei nie als Rassist verurteilt worden, sagt er. Das Bundesgericht habe lediglich festgehalten, dass man ihn straffrei so bezeichnen darf.

Sollte Toeltl wiederum mit gesetzeswidrigen Aussagen aufwarten, droht Gartmann mit dem Parteiausschluss. Es wäre der erste in seiner Karriere an der Parteispitze. Momentan aber, sagt er, seien ihm als Präsident der Kantonalpartei ohnehin die Hände gebunden. «Die Nomination ist Sache der Kreispartei» – in diesem Fall der SVP Rheintal. Er fügt an: «Letztlich entscheiden die Rheintaler Bürger, ob sie diese Kandidatur unterstützen wollen.»