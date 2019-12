«Wir werden bis zum Schluss kämpfen» - Österreicher und Ostschweizer Gemeinden wollen gegen die Mautaufhebung im Vorarlberg klagen Auf der A14 von Hörbranz bis nach Hohenems muss ab 15. Dezember keine Maut mehr bezahlt werden. Das passt den Anrainergemeinden nicht: Sie kündigen Widerstand an.

Von Hörbranz bis nach Hohenems in Österreich muss bald keine Autobahnvignette mehr gelöst werden. Bild: pd

(pd/red) An einer Medienkonferenz am Donnerstagmorgen zeigt sich der Hohenemser Bürgermeister Dieter Egger tief enttäuscht von der Entscheidung des Bundesrates: «Wir hatten gehofft, dass hier noch ein Umdenken stattfindet und das Gesetz zurückgeschickt wird. Jetzt droht dem mittleren und unteren Rheintal in der Vorweihnachtszeit tatsächlich der Verkehrsinfarkt.» Am Donnerstag hat der österreichische Bundesrat das entsprechende Gesetz gutgeheissen. Am 15. Dezember tritt es in Kraft. Dann wird der Abschnitt der österreichischen Autobahn A14 zwischen Hörbranz und Hohenems von der Mautpflicht befreit. Damit soll verhindert werden, dass Auto- und Lastwagenfahrer auf kostenlose Nebenstrassen ausweichen.

Verstoss gegen Gleichheitssatz und Sachlichkeitsgebot

Deshalb gehe man nun in den Widerstand. Als erstes beauftragen die Gemeinden Altach, Diepoldsau, Lustenau, Mäder und Oberriet mit Karl Schelling gemeinsam einen Rechtsexperten für öffentliches Recht damit, alle rechtlichen Möglichkeiten gegen das Gesetz zu prüfen. Die Mautbefreiung verstosse nämlich in der Meinung der Anrainergemeinden klar gegen den Gleichheitssatz und das Sachlichkeitsgebot. «Das bedeutet, dass es nicht sein kann, dass Autobahnpendler aus der Region benachteiligt werden, indem sie eine Vignette zu kaufen haben, wenn sie ins Oberland fahren müssen; und ungleich bevorteilt sind, wenn sie in Richtung Bregenz unterwegs sind.»

Auch ganze Tourismusregionen – namentlich der Bregenzerwald und das Montafon – oder auch Unternehmen, würden hier plötzlich durch die «gestückelte» Mautbefreiung bevorteilt oder benachteiligt. «Das Gesetz schafft eine sachlich nicht gerechtfertigte Differenzierung», heisst es in der gemeinsamen Medienmitteilung der Anrainergemeinden weiter. Einerseits werde argumentiert, dass es das Gesetz benötige, um die Mautflucht durch Bregenz einzudämmen, in Hohenems sei das aber plötzlich kein Problem mehr. «Die betroffenen Gemeinden werden nun spürbaren Transitverkehrswiderstand leisten – in dem Ausmass, wie es uns in unseren Verwaltungsgebieten möglich ist», legt das Hohenemser Stadtoberhaupt nun die weiteren Schritte offen.

Zusätzlicher Verkehr in Wohngebieten

Ähnlich sieht es Bürgermeister Rainer Siegele, Vize-Präsident des Vereins Agglomerations-Rheintal, der zusammen mit Amtskollege Gottfried Brändle (Altach) im Namen der Region am Kumma (Altach, Götzis, Koblach und Mäder) Stellung nimmt: «Die Massnahme der Mautbefreiung bis zur Anschlussstelle Hohenems wird zusätzlichen Verkehr auf die Verkehrsachsen in Richtung Götzis beziehungsweise durch das Altacher Ortszentrum über Mäder in Richtung Schweizer Grenze verlagern.» Die betroffenen Strassen führten ab der Ausfahrt beim Autobahnanschluss Hohenems ausschließlich durch Wohngebiete und durch die Ortszentren von Altach und Götzis.

Auch Roland Wälter, Gemeindepräsident von Diepoldsau, ist enttäuscht: «Jetzt wird unser Dorf vom bereits heute hohen Durchgangsverkehr noch stärker belastet. Diese Sankt-Florianspolitik des National- und Bundesrates werden wir nicht akzeptieren.» Zusammen mit den Nachbargemeinden werde man alle rechtlichen Mittel gegen die Mautbefreiung Hörbranz – Hohenems ausschöpfen.