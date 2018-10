Wettbewerb Wir suchen das schönste Herbstbild der Ostschweiz – mitmachen und gewinnen! Mystische Nebelschwaden über dem Bodensee, bunte Wälder im Alpstein oder prallvolle Apfelbäume im Thurgau: Der Hebst in der Ostschweiz hat viele Facetten. Schicken Sie uns Ihr schönstes Bild und machen Sie mit beim Wettbewerb. Als Belohnung warten tolle Preise.

Egal ob gestellt oder Schnappschuss – senden Sie uns Ihr schönstes Herbstfoto. (Bild: Benjamin Manser)



So machen Sie mit

Wir suchen das schönste Herbstfoto der Ostschweiz – von Ihnen selbst gemacht. Ihrer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt! Drei Vorgaben müssen jedoch erfüllt sein:

Das Bild muss im Herbst 2018 geknippst werden. Das Foto muss in der Ostschweiz aufgenommen werden. Das Bild muss über eine genügend hohe Auflösung verfügen (zum Druck geeignet).

«Vom Bodensee bis zum Alpstein bietet die Ostschweiz eine Vielfalt an wunderschönen Herbstmotiven. Ich wünsche mir einen frischen, aussergewöhnlichen Blick auf die herbstliche Ostschweiz in all ihren Facetten», sagt «Tagblatt»-Bildchefin und Jury-Mitglied Christina Brunner.

Hier können Sie mit Ihrem Herbstbild am Wettbewerb teilnehmen.

(Unsere AGB)

Die Jury

Die Foto-Jury: Ralph Ribi (Fotograf), Christina Brunner (Bildchefin), Stefan Schmid (Chefredaktor).

Um die schönsten Herbstbilder zu küren, wird unsere dreiköpfige «Tagblatt»-Jury alle Fotos genau unter die Lupe nehmen. Neben Bildchefin Christina Brunner werden Chefredaktor Stefan Schmid und Fotograf Ralph Ribi entscheiden, welche Aufnahmen einen Preis verdienen.

Die Preise

Alle bis zum 31. Oktober 2018 eingereichten Herbstbilder nehmen am Wettbewerb teil. Auf die Fotografinnen und Fotografen der drei schönsten Fotos warten folgende Preise: