Roadshow der Frauen: Die amtierende St.Galler SP-Nationalrätin Claudia Friedl im Gespräch mit Nationalratskandidatinnen anderer Parteien. (Bild: Ralph Ribi)

«Wir müssen zusammen kämpfen» – St.Galler Nationalratskandidatinnen touren durch den Kanton Mit einer Road-Show durch den Kanton sind 31 St.Galler Nationalratskandidatinnen in den Wahlkampf gestartet. Die Frauenzentrale St.Gallen will mit der überparteilichen Aktion erreichen, dass mehr Frauen in den Nationalrat gewählt werden. Michael Genova

Dies ist ein Artikel der «Ostschweiz am Sonntag». Die ganze Ausgabe lesen Sie hier.

Der Himmel ist grau und düster an diesem frühen Samstagmorgen. Doch ein munteres Grüppchen bringt etwas Farbe auf den Kornhausplatz beim Bahnhof St.Gallen. CVP-Politikerinnen tragen orange Westen mit aufgedrucktem Parteilogo. SP-Frauen schwenken pinke Fahnen mit Venussymbol. Und die Vertreterin der Gruppierung Parteifrei SG ist ganz in gelb gekleidet.

«Frauen!», ruft Jacqueline Schneider. «Wir müssen zusammen kämpfen.» Die Geschäftsführerin der Frauenzentrale St.Gallen richtet ihr Wort an die ungewöhnliche Reisegruppe: 31 Nationalratskandidatinnen aus dem Kanton St.Gallen. Von links bis rechts, von SP bis EDU. Sie sind dem Ruf der Frauenzentrale gefolgt und werben auf einer Wahlkampftour rund um den Säntis für mehr Frauen in der Politik.

FDP-Ständeratskandidatin Susanne Vincenz-Stauffacher (2.v.r.) unterhält sich auf dem Kornhausplatz St. Gallen mit Parteikolleginnen. (Bild: Ralph Ribi)

Frauenzentrale will Frauenanteil erhöhen

Zurzeit sitzen drei Frauen und neun Männer und für den Kanton St.Gallen im Nationalrat. Damit liegt der Frauenanteil deutlich unter dem schweizerischen Durchschnitt von 31,5 Prozent. Geht es nach der Frauenzentrale, soll sich dieser Anteil im kommenden Wahlherbst deutlich erhöhen. Und damit dies gelingt, sollen Frauen andere Frauen wählen. Die viel beschworene Frauensolidarität gebe es tatsächlich, sagt Jolanda Welter Alker, Präsidentin der Frauenzentrale, in ihrer Rede. Davon zeuge auch die breite Teilnahme an diesem Morgen.

Auch die grüne St.Galler Stadtparlamentarierin Franziska Ryser will Frauen anderer Parteien bei Wahlen den Vorzug geben. «Solange bis Frauen mindestens zu 50 Prozent in der Politik vertreten sind», sagt sie. Als Beispiel für die weibliche Solidarität nennt sie die FDP-Ständeratskandidatin Susanne Vincenz-Stauffacher, die über die freisinnigen Parteigrenzen hinaus Unterstützung findet. So haben sich zum Beispiel die St.Galler SP-Frauen offiziell für sie ausgesprochen.

Die Kandidatinnen der SP: Nationalrätin Barbara Gysi, Anna Viola Bleichenbacher, Kantonsrätin Bettina Surber, Nationalrätin Claudia Friedl und Kantonsrätin Laura Bucher. (Bild: Ralph Ribi)

Ein Plädoyer für gemischte Teams

Potenzielle Wählerinnen sind auf dem Kornhausplatz erst wenige in Sicht. Doch der Fahrplan ist straff – und schon sitzen die Frauen in der S4 Richtung Sargans. In einem Abteil kommen CVP-Kantonsrätin Barbara Dürr und ihre Parteikollegin Monika Scherrer mit einer Frau aus Herisau ins Gespräch. In einem Punkt werden sich die drei schnell einig: «Frauen und Männer denken komplett anders – es braucht beide», sagt die Frau. Diese Erfahrung macht auch Monika Scherrer als Gemeindepräsidentin von Degersheim, wo drei der sieben Gemeinderäte Frauen sind. «In gemischten Teams entstehen tragfähigere Lösungen.»

Luzia Osterwalder Godenne von der Gruppierung Parteifrei SG unterhält sich mit der ehemaligen CVP-Stadtparlamentarierin Trudy Cozzio. (Bild: Ralph Ribi)

Im Abteil nebenan diskutieren SP-Nationalrätin Barbara Gysi und die beiden Co-Präsidentinnen der SP-Grüne-Fraktion, Laura Bucher und Bettina Surber, über Erfolgsrezepte. Die Sozialdemokratinnen müssen es wissen. Mit Barbara Gysi und Claudia Friedli sitzen gleich zwei Frauen für die SP im Nationalrat. «Wir setzen Frauen weit vorne auf die Liste», sagt Bettina Surber. Dafür brauche es aber eine klare Ansage der Partei. Dazu gehört auch die paritätisch zusammengesetzte SP-Nationalratsliste: sechs Frauen, sechs Männer. Der Frauenanteil auf den bürgerlichen Hauptlisten liegt hingegen deutlich tiefer: Die FDP kommt auf 30 Prozent, die CVP auf 29 Prozent und die SVP auf 25 Prozent.

Unterschiedliche Wahlkampfstrategien

Zweite Station der Wahlkampftour: Busbahnhof Sargans. Schnell sind die Wahlbanner ausgerollt und die Parteifahnen wieder aufgestellt. SP-Kantonsrätin Laura Bucher verwickelt Fabienne Bünzli, Vizepräsidentin der FDP-Frauen, in eine Diskussion über Wahlkampfstrategien. Laura Bucher will wissen, warum Susanne Vincenz-Stauffacher keinen Spitzenplatz auf der Hauptliste der FDP erhalten habe. Für Fabienne Bünzli ist der Listenplatz jedoch sekundär. Entscheidend sei die Präsenz der Kandidatinnen in der Öffentlichkeit.

«Der gesamte Freisinn ist für Susanne Vincenz-Stauffacher auf die Strasse.»

Uneinig sind sich die beiden aber auch über den Nutzen einer reinen Frauenliste, wie sie die FDP dieses Jahr zum ersten Mal vorgestellt hat. Die Sozialdemokratinnen bezeichnen sie als Zudienerliste, während Fabienne Bünzli von einer «langfristigen Strategie» spricht. «Wir wollen diese Frauen aufbauen», sagt sie. Nur so könne man den Frauenanteil der FDP-Fraktion im St.Galler Kantonsrat langfristig auf 40 Prozent erhöhen.

Zwischenhalt am Busbahnhof Sargans: FDP-Kantonsrätin Brigitte Pool und CVP-Kantonsrätin Barbara Dürr verteilen Wahlflyer an Passanten. (Bild: Ralph Ribi)

Berührungsängste zwischen links und rechts

Die Diskussion zeigt: Es gibt Gemeinsames, aber auch Trennendes. Die politischen Positionen der Kandidatinnen liegen teils meilenweit auseinander. Die grossen Abwesenden der Frauen-Roadshow sind die SVP-Frauen, weil «Frau sein» aus ihrer Sicht kein politisches Programm sei. Mit dabei ist jedoch Lisa Leisi, die St.Galler Präsidentin der christlich-konservativen EDU. Bei einem ähnlichen Anlass vor acht Jahren habe sie noch Berührungsängste der anderen Kandidatinnen gespürt. Das sei dieses Mal anders. Im Zug nach Sargans sei sie im Gespräch mit grünen Politikerinnen bei der Digitalisierung oder beim Umweltschutz sogar auf Übereinstimmungen gestossen.

Bevor die Gruppe nach Uznach weiterfährt, sucht eine dieser Grünen den Kontakt zur Basis. Franziska Ryser verwickelt eine Gruppe junger Männer in ein Gespräch und bietet ihnen einen Wahlflyer an. Als diese ablehnen, spricht sie unbeirrt weiter. Das Warmlaufen für den Wahlherbst hat begonnen.