Reportage «Wir lassen uns von Corona nicht die Olma versauen» – Zwölf zufällige Begegnungen an der Mini-Messe und am Herbstjahrmarkt An der Olma und am Jahrmarkt trifft man sich – auch in diesem Jahr. Zwischen Riesenrad und Bratwurstständen sprechen die Menschen über intime und überraschende Momente der Olma.

Geht man an die Olma, geht es meist nicht sehr lange, bis irgendwo hinter einer Gruppe Fremder eine oder einer hervor winkt und ruft: «Hoi du! Scho lang nüme gseh. Wohee gohsch hüt?» Dann redet man einige Sätze über das vergangene Jahr und was so läuft. Wer mit wem, wie, was und wo. Dann geht es meist weiter. An der Olma und am St.Galler Herbstjahrmarkt trifft sich jung und alt. Doch dieses Jahr ist alles anders: Statt Menschenmassen, sind nur vereinzelte Gäste unterwegs. Wer wagt sich trotz Corona an die Messe und wer schlendert am Jahrmarkt herum? Zwölf Begegnungen:

Trotz Corona den Jahrmarkt geniessen

Bild: Raphael Rohner

Argjend Sturzenegger aus Wolfhalden trägt seinen zweijährigen Sohn Alessio auf den Schultern. Sie schauen sich den Herbstjahrmarkt trotz Corona an: «Wir machen mit unseren Kindern eine Runde am Jahrmarkt und geniessen das schöne Wetter. Ich finde es noch schön, dass es nicht so viele Leute hat. Bei uns in Heiden ist dieses Jahr kein Jahrmarkt, das haben wir schon vermisst.»

«Es ist fast niemand hier»

Bild: Raphael Rohner

Drei Studenten machen eine Runde am Jahrmarkt. Mathias und Alejandro Altermatt und Janina Moser, alle drei aus Basel, finden die Stimmung etwas komisch: «Es ist irgendwie fast niemand hier. Ich habe auch noch nie einen Jahrmarkt gesehen, der umzäunt war. Ist schon komisch, aber immerhin kann man überall hin ohne gross anstehen zu müssen.»

Stadtpräsident an seiner letzten Olma: «Die Leute haben die Olma zu kurz.»

Bild: Raphael Rohner

«Es ist speziell, wenn man denkt, wie hier normalerweise um diese Zeit überall von rechts und links angestupft wird und es fast kein Durchkommen gibt – jetzt isch eifach nünt», sagen Thomas und Brigitta Scheitlin aus St.Gallen: «Es ist aber schön zu sehen, dass die Menschen die Olma dermassen zu kurz haben und jetzt mit solch grosser Freude hier sind.» Thomas Scheitlin, scheidender Stadtpräsident der Stadt: «Ich finde es schön, dass man den Herbst trotz allem sinnbildlich mit einer Art Olma zelebrieren kann, auch wenn es nicht das gleiche ist. Die vielen Menschen und die Begegnungen sind doch eins der Highlights der Olma. Für mich ja auch: S'letzt Mool als Stadtpräsident vo SanGallä.»

«Mir tut es im Herzen weh, die leeren Hallen zu sehen»

Bild: Raphael Rohner

Dani Juninger ist IT-Leiter der Olma-Messen und kommt aus Diepoldsau. Er erlebt diese Tage eine Achterbahnfahrt der Gefühle: «Mir tut es im Herzen weh, die Olmahallen so leer zu sehen. Zugleich habe ich unzählige schöne Erinnerungen an die Olma und den Herbstjahrmarkt in St.Gallen. Bei mir löst es eine grosse Sehnsucht und Wehmut aus hier zu sein und mich an Sachen zu erinnern, die hier normalerweise um diese Zeit laufen. Auch alle die Kolleginnen und Kollegen, die man hier jedes Jahr trifft – das fehlt mir gewaltig. Ich hoffe, das wird wieder normal nächstes Jahr.»

Vergebliches Warten auf das Säulirennen

Bild: Raphael Rohner

Auf den Tribünen der Arena, wo normalerweise die Zuschauermassen fieberhaft die Rennsäuli anfeuern, sitzen an diesem Nachmittag fünf St.Gallerinnen und St.Galler. Sie trinken ein Bier und geniessen die Sonne. Benji, Karin, Sabrina, Carmen und Dani waren etwas nervös an die Olma zu kommen: «Da isch immer so – au sösch. D'Olma isch wie s'Openäär en Johreshöhepunkt z'SanGallä.» Die fünf trinken Schützengarten Lager aus Flaschen: «Wir haben das Bier bei einer Quartierbeiz gekauft und es rein geschmuggelt, weil es hiess es gäbe kein Bier an der Olma. Das ist schon schade. Kein Säulirennen, kein Bier, keine Degustationshallen – aber immerhin können wir hier sein und das isch immerhin öppis.»

«Ein seltsames Gefühl an der Olma zu sein»

Bild: Raphael Rohner

Yannick Kappler aus St.Gallen ist ein riesiger Olma-Fan: «Hier an der Olma zu sein ist schon ein sehr seltsames Gefühl. Zu dieser Zeit wäre ich mit meinen Freunden wohl im «Vieri/Füfi» bei einem Bier am Anstossen. Das fehlt mir schon ziemlich. Auch die feinen Gerüche die man in der Nase hat, wenn man sonst durch die Stände läuft: Bratwürste, Marroni und Hamburger. Für mich ist die Olma eine Spielwiese und ein Zuhause seit ich ganz klein bin. Ich finde es ausgesprochen skandalös, dass es kein Bier gibt dieses Jahr. Das gehört doch einfach hier her, so ein Schüga oder so. Trotz allem bin ich überglücklich dass überhaupt etwas stattfindet.»

Der erste Arbeitstag in diesem Jahr

Bild: Raphael Rohner

Manfred Fries, Schausteller aus Mattwil im Thurgau, steht hinter dem Tresen einer Schiessbude beim Riesenrad: «Die Olma und der Herbstjahrmarkt sind dieses Jahr schon eine seltsame Sache. Wenn ich daran denke, dass das mein erster Arbeitstag in diesem Jahr ist, kribbelt es bei mir. Da isch wundoschön! Es wurde alles andere abgesagt und jetzt dürfen wir hier elf Tage unseren Stand aufstellen und wiedereinmal Gäste begrüssen. Wie ich das viellicht vermisst ha! Aber vergleichbar mit anderen Jahren ist das nicht. Es ist alles weit auseinander und die Leute sind zurückhaltend. Auch dass die Leute kein Bier bekommen, ist schade. Normalerweise schiesst genau das Klientel die grössten Plüschviecher um einer Dame zu imponieren, oder so.»

«Für die Kinder ist der Jahrmarkt bezaubernd»

Bild: Raphael Rohner

Die dreijährige Laura ist mit ihrem Mami Anita Krijan beim Tintenfischli-Angeln beschäftigt. Sie freut sich an den bunten schwimmenden Tierchen und dass sie mit ihrer Rute nach ihnen fischen kann. Die beiden sind aus Oberuzwil angereist. Anita Krijan ist froh, dass es ihrer Tochter so gut gefällt und sie nicht direkt mitbekommt was drumherum passiert: «Man muss mit Kindern ja immer etwas Spannendes unternehmen und da ist der Jahrmarkt eine ideale Gelegenheit um etwas rauszukommen. Für uns ist der Jahrmarktbesuch Tradition und daran wird auch Corona nichts ändern. Wir halten uns an die Regeln und geniessen die schönen Herbsttage. Angst haben wir eh keine.»

«Das Bier mit Freunden habe ich zu kurz»

Bild: Raphael Rohner

Heinz «Die Fliege» San Gallo hat ein Bier im Papier eingewickelt dabei und nimmt einen Schluck: «Schon etwas trocken hier, wenn es kein Bier gibt. Ich musste ein Bier reinschmuggeln wie en alte Räuber. Aber eigentlich braucht es das ja gar nicht. Isch au susch schöö zum luege was do so lauft. Obwohl es schon schöner wäre, wenn man sini Lüüt an den Ständen trifft, wo es ein Bierli gibt. Sich am Jöhrmi herumtreiben ist eine alte Tradition von vielen St.Gallern hier. Man kann sich ungeniert über alles mögliche unterhalten. Aber ich will ja mal nicht Chlönen, immerhin haben wir einen Jahrmarkt und sowas wie eine Halle. Da gehe ich aber eh nie rein.»

Olma-Direktorin: «Mer lönnd üüs doch nöd d'Olma versaue!»

Bild: Raphael Rohner

Christine Bolt ist Direktorin der Olma Messen St.Gallen und wirkt glücklich aufgeregt wie ein Kind an Weihnachten: «Die Olma gehört zu St.Gallen wie die Bratwurst und wie ich dazu gehöre seit ich klein bin. Jetzt hier sein zu können und meine erste Olma als Direktorin zu erleben ist schon sehr sehr emotional. Mir kamen um ehrlich zu sein fast die Tränen, als ich das erste Mal auf das Gelände gelaufen bin und mir bewusst wurde, dass jetzt Olma wäre. Endlich kehrt hier wieder etwas Leben ein. Jetzt wird einem das erst wieder bewusst, was da gefehlt hat. Die Menschen, die sich freuen an einer Bratwurst und dem Zusammensein. Das kann uns Corona nicht nehmen. Mir lönnd üüs doch nöd wäg dem ganze Corona d'Olma versaue, ganz ehrlich.» Bolt begrüsst einige Gäste vor den Haupteingang und holt sich dann eine Bratwurst. «Für mich ist die Olma eine Herzensangelegenheit und wir haben alles dafür getan, etwas auf die Beine zu stellen, was diesem Feeling nahe kommt.»

«Das Leben kehrt zurück in die Stadt»

Bild: Raphael Rohner

Madeline, die ihren Nachnamen lieber nicht bekannt geben möchte, lebt in St.Gallen: «Ich gehe schon mein ganzes Leben im Herbst an die Olma und bin jedes mal aufs Neue von der Schönheit unserer Stadt überrascht. Wie die herbstlichen Bäume mit bei den schönen Jugendstilhäusern stehen und es überall fein duftet. Das Leben kehrt an diesen Tagen in die Stadt hinein. Hier erleben alle ihre Olma-Momente. Ich will dieses Fest bewahren und unterstütze jeden und jede, die hier sind und uns ihre schönen Sachen zeigen: Bsunders schöö sind d'Appezellerinne in de Wärchtigstrachtä, das sind immer richtigi Farbtupfer mitte im Fest. I gsehs halt schono gärn.»

«Wir vermissen das Säulirennen und die Hallen 4 und 5»

Bild: Raphael Rohner

Livia Nguyen und Priska Sager sind Treuhänderinnen aus St.Gallen und aus dem Thurgau. «Wir geniessen dieses Jahr das, was es hat. Immerhin ist ein bisschen von der Stimmung da, die man sonst an der Olma so gerne hat. Zwar ist es nicht das gleiche ohne die Hallen 4 und 5 und das Säulirennen, aber besser als nüüt uf jede Fall. Auch sind die Begegnungen etwas anders dieses Jahr. Aber trotzdem lernt man ja vielleicht Leute kennen.»