«Wir haben uns nicht gefunden» – Aldi Suisse folgt auf Migros als Hauptsponsor am Open Air St.Gallen – Das sagt der Migros-Sprecher zum Verlust

Aldi Suisse wird neuer Hauptsponsor des Open Air St.Gallen. Die 44. Ausgabe des OASG vom 25. bis 28. Juni 2020 findet neu ohne den Support der Migros statt. Man sei auf keinen gemeinsamen Nenner gekommen, sagt nun Andreas Bühler, Mediensprecher von Migros Ostschweiz. Rossella Blattmann und Raphael Rohner

2020 präsentiert Aldi Suisse neu das Open Air St. Gallen. Die Migros ist weg von der Bühne. (Bild: Adriana Ortiz Cardozo)

Die Migros ist weg von der Sittertobel-Bühne. Neu übernimmt Aldi Suisse die Rolle des Hauptsponsors, schreiben der Discounter und das Open Air St.Gallen am Dienstag in einer gemeinsamen Mitteilung.

Regionale Künstler unterstützen

Mit der erstmaligen Präsentation des Festivals wolle Aldi Suisse sein Engagement in den Bereichen Kultur und Musikförderung weiter ausbauen. Aldi Suisse passe mit seinen Werten «jung und dynamisch» ideal zum OASG, hiess es. Gemeinsam wolle man ein nachhaltiges Festival und Mehrwert für die Besucherinnen und Besucher schaffen.

Aldi Suisse wolle insbesondere regionale Künstler unterstützen. Einerseits mit «Musig uf de Gass», dass im Vorfeld des Openairs ausschliesslich regionalen Bands eine Bühne biete, aber auch mit Auftrittsmöglichkeiten auf Bühnen im Sittertobel selber. Neu ist laut Mitteilung auch, dass im Ticket ein Klimabeitrag von drei Franken enthalten ist. Am Samstag, 9. November, starte eine limitierte Ticketaktion für Fans. Der reguläre Verkauf startet anfangs Dezember.

Unterschiedliche Vorstellungen

Andreas Bühler, Mediensprecher Migros Ostschweiz. (Bild: PD)

Der Sponsoring-Vertrag zwischen der Migros und dem Openair St.Gallen sei mit der Ausgabe 2019 ausgelaufen, sagt Andreas Bühler, Mediensprecher von Migros Ostschweiz, am Dienstag gegenüber «Tagblatt Online». Man habe mit den Veranstaltern des Open Air St.Gallen über eine Vertragsverlängerung geredet. Dabei sei man auf keinen gemeinsamen Nenner gekommen.

«Die Migros und das Openair hatten unterschiedliche Vorstellungen.» Ob es sich dabei um Diskrepanzen finanzieller Art gehandelt habe, könne er nicht sagen. Was genau mit unterschiedlichen Vorstellungen gemeint ist, bleibt folglich vorerst offen. Bühler sagt:

«Wir haben uns nicht gefunden.»

Es sei aber nicht so, dass die Migros sich das Sponsoring des OASG nicht mehr habe leisten können, ergänzt er.

18 Jahre als Hauptsponsor sind vorbei

Die Migros ist seit 2001 Hauptsponsor des Festivals im Sittertobel. Dass die Zusammenarbeit mit dem OASG nach 18 Jahren zu Ende geht, schmerzt den Migros-Sprecher. «Wir bedauern das.» Gleichzeitig betont Bühler, dass die Migros nun keine neue Strategie im Kulturbereich einschlage.

«Bei den weiteren Schweizer und Ostschweizer Festivals, wie zum Beispiel dem Open Air Frauenfeld, bleibt die Migros Hauptsponsor.»

Auch beim Summerdays in Arbon, beim Stars in Town in Schaffhausen und dem Open Air Val Lumnezia werde die Migros in den nächsten drei Jahren weiter präsent sein.

Ausgerechnet Aldi

«Es war eine schöne Partnerschaft mit dem Open Air St.Gallen», sagt Bühler. Die Migros wünsche dem Festival alles Gute für die Zukunft, mit den Veranstaltern verstehe man sich nach wie vor gut. Ob es besonders schmerze, dass ausgerechnet der Discounter Aldi die Migros nun auch im Kulturbereich verdrängt? Bühler verneint dies. Für die Migros sei es nicht relevant, wer als Hauptsponsor auf die Migros folge.

Er habe immer wieder das Open Air St.Gallen besucht, sagt Bühler. Als Ostschweizer gehöre das einfach dazu. Bühler sagt:

«Ich weiss noch nicht, ob ich 2020 ans OASG gehen werde.»

Er trenne das geschäftliche vom persönlichen. «Ich war ja auch schon am OASG, als die Migros noch nicht Hauptsponsor war», sagt der Sprecher von Migros Ostschweiz.

Einige Neuerungen – was genau bleibt offen

Nora Fuchs, Mediensprecherin des Open Air St.Gallen. (Bild: Fabienne Engbers/FM1 Today)

Man habe sich für Aldi Suisse als neuen Partner entschieden, weil sie auf Werte wie Nachhaltigkeit, Qualität und Regionalität setzten, sagt Nora Fuchs, Mediensprecherin des Open Air St.Gallen. Aldi Suisse sei bereits Partner beim Greenfield-Festival und der Royal Arena. «Aldi Suisse passt zu unserem Publikum.» Man habe neue Gespräche geführt und sich gemeinsam entschieden, die Partnerschaft zu beenden.

Was genau sich in Zukunft verändern wird, bleibt indessen noch offen. Fuchs sagt:

«Aldi Suisse wird künftig einige Neuerungen für die Besucher bieten, die wir aber erst gegen Ende des Monats verraten werden.»

Künftig werde es weiterhin eine Nachwuchsbühne geben, sagt Fuchs. Mehr wolle man zurzeit dazu nicht sagen. Wie viel Geld Aldi Suisse dem Festival geboten habe, könne sie nicht sagen. «Ausschlaggebend für den Entscheid war nicht die Sponsoring Fee, sondern ein passendes Gesamtpaket.»