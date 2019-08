«Wir führen keine theologischen Diskussionen» - Religionen für Frieden ist die bunteste Versammlung, die Lindau je gesehen hat In der Inselhalle treffen sich in dieser Woche 900 Männer und Frauen aus aller Welt und sprechen über ihre Friedensarbeit. Rolf App

Ring for Peace Ceremony. Bild: Christian Thiel (Lindau, 21. August 2019)

Kurz vor eins treten wir an diesem Mittwoch auf den Vorplatz der Inselhalle. Bewegen uns, eskortiert von der Polizei und begleitet von Kamerateams und Fotografen, in Richtung See. Die Weltversammlung des interreligiösen Bündnisses Religions for Peace ist die bunteste Versammlung, die Lindau je gesehen hat.

900 Frauen und Männer aus mehr als 100 Ländern, Menschen jeder Hautfarbe, manche in langen Gewändern und mit imposanten Kopfbedeckungen. Auch ein Indianer aus Kanada ist dabei.

Im Luitpoldpark stellen wir uns im Kreis auf. Am Rand erhebt sich, gefertigt aus 36 Holzarten aus aller Welt, eine ringförmige Skulptur, derentwegen wir hierher gekommen sind. Bevor der Vertreter des Uno-Generalsekretärs spricht, ergreift ein Mann aus Bosnien-Herzegowina das Wort, spricht vom Teufel, der in uns allen steckt, und vom Himmel, der die Form eines Rings habe – und wo wir uns, «Inschallah», wieder treffen werden, wenn es so weit ist.

Ein St.Galler organisierte das Treffen

Ich schaue über den Platz und sehe weit hinten den hoch gewachsenen Wolfgang Schürer. Zwei Jahre lang hat der St.Galler intensiv und ehrenamtlich daran gearbeitet, zusammen mit seinem Team den fünftägigen Anlass zu organisieren, der ein Herzensanliegen des deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier war. Hier, in Lindau, fernab der Hauptstadt Berlin und damit der grossen Politik, sollten sich die Vertreter der verschiedensten Religionen und von Nichtregierungsorganisationen in aller Ruhe über ihre Erfahrungen in der Friedensarbeit austauschen können.

Die grossen Fragen stellen

Auf der Fahrt nach Lindau habe ich als eine Art Einstimmung das kluge Buch «Die Verteidigung des Menschen – Warum Gott gebraucht wird» des «Zeit»-Journalisten Jan Ross gelesen. Religion führe in unserer Gesellschaft eine aschenputtelhafte Existenz, stellt Ross nüchtern fest. Wir hätten uns angewöhnt, in ihr eine niederdrückende und bevormundende Kraft zu sehen.

«Dabei ist Religion in ihrem Wesen nicht Beschränktheit, sondern Weite.»

In der Religion habe die Menschheit zuerst das Bedürfnis erfüllt bekommen, über sich hinauszuwachsen, und angefangen, die grossen Fragen zu stellen: nach Tod und Unsterblichkeit, nach Schuld und Vergebung, nach dem Universum. Davon übrig sei nicht viel. «Ein bisschen Sittenpredigerei rechts, ein bisschen Sozial- und Friedensrhetorik links.»

Voller Vitalität

Doch das ist nur ein Ausschnitt, unser Ausschnitt. Wer die jungen Menschen in Lindau sieht und die Frauen hört, nimmt Religion in ihrer Vitalität wahr. Wie der reformierte Pfarrer Thomas Wipf, der als Präsident des European Council of Religious Leaders den europäischen Zweig von Religions for Peace leitet, und in Lindau einen enormen Enthusiasmus erlebt. Am Vorabend des zweiten Irakkrieges hat er als Präsident des Schweizerischen Evangelischen Kirchenbundes den Anstoss gegeben zu einem Schweizerischen Rat der Religionen.

Auch auf europäischer Ebene ist dann ein interreligiöses Netzwerk entstanden, in dem es um die gemeinsame Verantwortung geht und nicht um irgendwelche Wahrheitsansprüche. Wipf sagt:

«Wir führen keine theologischen Diskussionen».

Im Vordergrund stehe die friedensstiftende Rolle von Religion. Wobei Wipf durchaus sieht, dass es auch eine andere, dunkle Seite gibt. Religion kann benutzt werden für politische oder ideologische Zwecke.

«Gott spricht Männer und Frauen an»

Religions for Peace setzt einen Kontrapunkt. Hier treffen Menschen zusammen, die, wie Wolfgang Schürer erklärt, «sich dadurch qualifiziert haben, dass sie mit Angehörigen anderer Religionen zusammen arbeiten». Manchmal stehen am Beginn dieses Engagements ganz fürchterliche Erfahrungen, wie die Irakerin Layla Alkhafaji sie gemacht hat. Zu Zeiten Saddam Husseins hat die Ingenieurin sich geweigert, der allmächtigen Baath-Partei beizutreten. Sie ist gefoltert worden und hat elf Jahre lang im Gefängnis gesessen, erzählt sie an einem Podium. Und sie kann jene 25 Mitgefangenen nicht vergessen, die hingerichtet worden sind, während sie überlebt hat.

«Leiden stärkt unsere Welt», sagt die Schiitin, die sich heute für Frauen engagiert. Wie Mehrézia Labidi Maiza aus Tunesien, die neben ihr sitzt und schlicht feststellt, «dass Gott Männer und Frauen gleichermassen anspricht. Also sollen die Frauen auch mitentscheiden».