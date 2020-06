«Wir fühlen uns wie im Zoo»: Horn vergrössert das Freibad wegen Abstandsregeln – Gäste ärgern sich über mit Gittern eingezäunte Festwiese Der Horner Gemeinderat hat wegen der Corona-Auflagen des Bundes entschieden, die eigentlich frei zugängliche Festwiese ins Freibad zu integrieren. Die Folgen sind Eintrittspreise, ein Zaun und verärgerte Bürger.

Seit dem 26. Mai ist die Horner Festwiese nicht mehr frei zugänglich. Bild: FM1Today

(tn) «Damit die Abstandsregeln auch in der Badi eingehalten werden können, hat der Gemeinderat beschlossen, die Festwiese für die Badi-Saison 2020 temporär für die Seebadi Horn zu nutzen», heisst es in einer Mitteilung auf der Gemeindeseite. Damit vergrössere sich das Gelände und es sei möglich, mehr Personen den Eintritt in die Badi zu erlauben.

Der Bundesrat hatte Ende Mai entschieden, dass Freibäder ab dem 6. Juni wieder öffnen dürfen; dies allerdings nur, wenn sie ein Schutzkonzept einhalten.

«Wir sind neu an Öffnungszeiten gebunden»

Die Entscheidung hat Folgen für die Gäste, welche sich in Vergangenheit auf der Festwiese getroffen haben. «Solange diese Gitter da sind, will ich gar nicht auf die Wiese. Da fühle ich mich wie im Zoo», sagt ein junger Mann aus Tübach gegenüber FM1Today.

Die Badi Horn wird grösstenteils durch Steuern finanziert. Die Horner Einwohnerinnen und Einwohner erhalten deshalb ein Gratis-Saisonabo. Auswärtige bezahlen 50 Franken. Der Eintritt sei ja noch egal, meint eine Goldacherin.

«Neu sind wir an die Öffnungszeiten der Badi gebunden und müssen neben einem Zaun sitzen. Mega gemütlich.»

Gemeindeschreiber Andreas Hirzel betont gegenüber FM1Today, dass es nicht darum gehe, jemandem den Platz wegzunehmen: «Für uns geht es darum, möglichst vielen Leuten den Zugang zur Badi zu ermöglichen. Mit den geltenden Auflagen des Bundesrates hätten wir die Kapazität der Badi ohne die Festwiese aber in etwa halbieren müssen.»

Weiterer Grund für den Zaun

Für die Einzäunung der Festwiese liefert die Gemeinde Horn aber noch einen weiteren Grund: «Leider musste die Gemeinde am Auffahrtswochenende feststellen, dass die Verhaltensregeln durch die Besucherinnen und Besucher auf der Festwiese nicht mehr eingehalten wurden.» So seien unter anderem die Abstandsregeln, das Bade- und Grillverbot nicht beachtet worden. Der Gemeinderat schreibt weiter:

«Zudem blieben Unmengen von Abfall auf dem Gelände zurück.»

Deshalb habe man entscheiden, dass die Festplatzwiese für die Badisaison 2020 eingezäunt werde. Ob der Zaun danach wieder abgebaut wird, ist aber noch unklar. «Wir wissen nicht, wie die Pandemie weitergeht. Es könnte eine zweite Infektionswelle oder neue Vorschriften des Bundes geben, dann müsste die Gemeinde die Situation neu beurteilen», sagt der Gemeindeschreiber.