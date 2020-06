Live «Wir dürfen uns nicht auf die Schulter klopfen»: Die Coronakrise und die Lage der Spitäler überschatten die Debatte über die gute Rechnung 2019 Jetzt geht es ums Geld. Am zweiten Tag der Junisession behandelt das St.Galler Parlament die Rechnung 2019. Diese weist einen operativen Ertragsüberschuss von 239.3 Millionen Franken aus. Über 200 Millionen Franken besser als budgetiert. Trotz des positiven Abschlusses ist der Ton in der Debatte wegen der Coronakrise eher düster.

10:18 Uhr

Das Parlament stimmt dem Erlass mit 107 Ja gegenüber 0 Nein-Stimmen und 0 Enthaltungen zu.

10:00 Uhr

Finanzchef Marc Mächler bedankt sich bei seinem Vorgänger Benedikt Würth. Mächler hat seinen Einstand bei einer positiven Rechnung. Er wählt ein sprachliches Bild, um zu zeigen, dass das aber nicht nur Grund zur Freude ist. Er vergleicht die Kantonsfinanzen mit einer Lokomotive. Die Lokomotive wurde nicht nur massiv abgebremst, sondern auch auf ein neues Gleis gestellt. Der Weg sei noch nicht ganz klar.

«Die Entwicklungen der vergangenen Monate waren dramatisch.»

Mächler meint die Coronakrise. «Deshalb werden die kommenden Jahre finanzpolitisch sehr anspruchsvoll.» Es liege an uns allen, an Kantonsrat und Regierung, diese Herausforderungen «mit Vernunft und Weitsicht» zu meistern.

Regierungsrat Marc Mächler Ralph Ribi

Das Ergebnis der Rechnung fällt um über 100 Millionen Franken besser aus als budgetiert. «Ertragsseitig» nennt Mächler als wesentliche Gründe den um 58 Millionen Franken höheren Ertrag bei den Steuereinnahmen sowie die höhere Ausschüttung der Schweizerischen Nationalbank. Im Bereich der interkantonalen Hospitalisation, etwa beim Ostschweizer Kinderspital seien die Beiträge tiefer ausgefallen.

Zu den Spitalverbunden verspricht Mächler: «Ich werde die Zahlen immer transparent darlegen.» Es bringe aber nichts, wenn er das einfach erzähle.

«Sie müssen auch zuhören.»

09:53 Uhr

Auch SVP, SP und Grüne sind für Eintreten auf die Vorlagen der Regierung. Kantonsrätin Monika Simmler (SP) warnt vor Steuersenkungen. FDP und SVP sollten bei ihren Forderungen noch einmal über die Bücher gehen.

09:40 Uhr

Raphael Frei ist in seinem Element. Der Präsident der FDP fleht am Ende seiner Ausführungen regelrecht:

«Erhören Sie unsere Wünsche!»

Raphael Frei, Präsident FDP Regina Kühne

Dazu gehört für Frei: Die Spitalstrukturen zu ändern. Es sei kurz nach 12. Die Zahlen seien verheerend. Er warnt davor, sich «neosozialistischen Wünschen» hinzugeben. Frei sagt, er habe häufig von der Angst vor Sparpaketen gehört in den letzten Wochen. Doch der Staat könne nicht alles finanzieren. Seine Devise sei: Spare in guten Zeiten, dann hast du in der Not. Das Polster des Kantons sei «beachtlich», doch der Kanton stehe auch vor grossen Herausforderungen.

09:22 Uhr

Yvonne Suter, CVP-Kantonsrätin Regina Kühne

«Wir haben vieles richtig gemacht», sagt Yvonne Suter (CVP). Hätten wir diese Debatte vor wenigen Monaten geführt, hätten wir rundum zufrieden sein können. «Aber wir dürfen uns nicht nur auf die Schulter klopfen.» Der Überschuss sei vor allem auf die Ausschüttungen der Nationalbank zurückzuführen. «Wir haben uns sehr viel gegönnt im letzten Jahr», Suter. Sie listet auf: Gesundheit, Bildung, ÖV.

«Es war halt ein Wahljahr.»

Doch der Kanton müsse wirtschaftlich haushalten. Mit Blick auf die Spitäler sagt Suter, die Finanzpolitik dürfe nicht unter die Räder kommen.

09:15 Uhr

Christof Hartmann (SVP), Präsident der Finanzkommission Regina Kühne

Nun behandelt das Parlament die Rechnung 2019. Das Ergebnis 2019 der Erfolgsrechnung fällt um knapp 107 Millionen Franken besser aus als budgetiert. Statt eines Ertragsüberschusses von 11.6 Millionen Franken weist die Rechnung einen Überschuss von 118.4 Millionen Franken aus. Es resultiert ein operativer Ertragsüberschuss von 239.3 Millionen Franken, was gegenüber dem Budget einer Verbesserung von 213.3 Millionen Franken entspricht. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Verbesserung des operativen Ertragsüberschusses von 43,4 Millionen Franken.

Der Präsident der Finanzkommission Christof Hartmann (SVP) sagt:

«Das Fazit der Rechnung wurde durch die Coronapandemie überlagert.»

Mit den Spitälern haben sich Befürchtungen der Finanzkommission bestätigt, so Hartmann. Bei den Spitälern erwarte sie transparente Kommunikation Spitäler. Erstmals seit 2016 liege ein leichtes Nettovermögen vor. Der Kanton St.Gallen sei in guter finanzieller Verfassung, um die Auswirkungen der Coronapandemie, aber auch weiterer Ertragsausfälle angehen zu können. Die Finanzkommission beantragt Eintreten auf den Beschluss der Regierung.

09:04 Uhr

Mit 103 zu 4 Stimmen bei 6 Enthaltungen stimmt der Rat dem Antrag der vorberatenden Kommission zu.

09:03 Uhr

Dominik Gemperli, CVP-Kantonsrat Regina Kühne

Dominik Gemperli (CVP) sagt, die Beschulung im Internat koste nun einmal mehr. Daher überzeuge die Argumentation der Regierung. Andererseits könnten die Standortgemeinden «massiv benachteiligt» werden oder auch aufgrund ihrer soziogeografischen Struktur. Jedem Schüler müsse die optimale Beschulung zukommen. Gemperli plädiert für Zustimmen. Auch die GLP folgt dem Antrag. Auch SVP und Grüne unterstützen den Antrag.

08:55 Uhr

Im Namen der SP-Fraktion begrüsst Guido Etterlin die Änderung. Sonst wären «massive Verzerrungen zu Lasten der Standortgemeinden» entstanden. Auch die FDP unterstütz den Vorschlag mehrheitlich.

08:57 Uhr

Nun berät der Kantonsrat in zweiter Lesung einen Nachtrag zum Volksschulgesetz. Er ist Teil eines Pakets aus dem Bereich Finanz- und Familienpolitik, ein Potpourri an Themen. Jetzt geht es um die Sonderschulen. Bislang zahlen die Gemeinden jährlich 36000 Franken pro Kind und Sonderschulplatz, ohne Unterschied zwischen Internat und Tagesschule. Das sei «unverhältnismässig», hält die Regierung fest. Braucht ein Kind einen Internatsplatz, soll die Gemeinde dafür künftig zusätzliche 20'000 Frankenzahlen, also insgesamt 56'000 Franken pro Kind und Jahr.

Das führte in der Maisession zu Kritik. Mit der Erhöhung werde riskiert, dass notwendige Platzierungen nicht gemacht werden, sagte Dario Sulzer im Namen der SP-Grünen-Fraktion. Gerade in kleinen Gemeinden könnte über die neue Finanzierung Druck auf die betroffenen Familien aufgebaut werden, sagte Brigitte Pool für die FDP-Fraktion. Nun liegt ein Antrag der vorberatenden Kommission vor. Darin heisst es: «Der Schulträger leistet dem Kanton jährlich einen pauschalen Beitrag von 40'000 Franken je schulpflichtige Schülerin oder schulpflichtigen Schüler in einer Sonderschule.» Die Trennung zwischen Tages- und Internatsaufenthalt wird aufgehoben.

08:44 Uhr

Sonja Lüthi sagt, sie begrüsse diesen Wechsel sehr. So unterstütze der Kanton ausschliesslich Familien auf seinem Gebiet. Weniger erfreut zeigt sie sich darüber, dass der Kanton nicht bereit sei, seinen finanziellen Anteil zu leisten. Der Bund siehe eine Finanzierung zwischen Bund und Kantonen vor, nicht von den Gemeinden. Die Motionäre ziehen ihren Vorstoss zurück.

08:44 Uhr

Regierungsrätin Laura Bucher Benjamin Manser

Innenministerin Laura Bucher spricht für die Regierung. Diese bestreite die Dringlichkeit nicht. Und sie werde Änderungen vornehmen. Gesuche seien neu beim Kanton einzureichen und die Wohnsitzgemeinde würde neu die Kosten übernehmen für diese Ausfallsentschädigung.

«Es wird ein Wechsel vom Standort- zum Wohnortprinzip.»

08:42 Uhr

Motionärin Sonja Lüthi (GLP) hat das Wort. Sie greift die Unterschiede der beiden Verordnungen auf. Sie würden sich im Wortlaut unterscheiden und der Höhe der Entschädigung. Die Anträge müssten an unterschiedlichen Stellen gestellt werden und entschieden werde auch an unterschiedlichen Stellen.

08:41 Uhr

Die Motionäre Sonja Lüthi und Boris Tschirky Benjamin Manser

Am Anfang steht das Coronavirus. Zu Beginn des zweiten Sessionstags behandelt das Parlament einen dringlichen Vorstoss, den Mitglieder der GLP, CVP und SVP eingereicht haben. Es geht um Unterstützung für Familien bei der familienergänzenden Betreuung. Eltern, die den Empfehlungen des Kantons folgten, und ihre Kinder während der Coronakrise daheim betreuten oder andere Betreuungslösungen suchten, forderten zu Recht, die Elternbeiträge während dieser Zeit zu stornieren. Über eine Verordnung der St.Galler Regierung werden privaten Anbietern familienergänzender Betreuung Ertragsausfälle bei Elternbeiträgen erstattet, welche aufgrund der Corona-Situation entstanden sind. Wenig später erliess auch der Bundesrat eine ähnliche Verordnung. Diese Verordnungen würden sich teilweise in wesentlichen Punkten unterscheiden.

«Aufgrund dieser Widersprüche wird die Regierung eingeladen, einen Gesetzesentwurf unter Einbezug der Gemeinden bzw. der Vereinigung St.Galler Gemeindepräsidentinnen und Gemeindepräsidenten (VSGP) vorzulegen, mit dem der Kanton seinen Anteil an der Finanzierung übernimmt und die kantonalen Ausführungsbestimmungen nochmals überarbeitet und dem Bundesrecht anpasst.»

08:30 Uhr

Kantonsratspräsident Bruno Cozzio läutet die Glocke und beginnt den zweiten Sessionstag in den Olma Hallen mit einer Gratulation. «Von Herzen» wünscht er Kantonsrat Andreas Widmer alles Gute zum Geburtstag.