Ihm gehörten Thurgauer Schlösser: Immobilienkönig und Kunstsammler Bruno Stefanini ist tot Der bekannte Unternehmer und Kunstsammler ist im Alter von 94 Jahren gestorben. Er war der Besitzer der zwei Schlösser Luxburg und Salenstein im Thurgau.

Der Kunstsammler und Besitzer zweier Thurgauer Schlösser Bruno Stefanini ist im Alter von 94 Jahren gestorben. (Archivbild: Stefan Schaufelberger)

(ibi) Der medienscheue Unternehmer sei in seiner Wohnung in der Winterthurer Altstadt gestorben, berichtet der «Landbote». Bekannt war Bruno Stefanini vor allem für seine Kunstschätze, die er in der Stiftung für Kunst, Kultur und Geschichte verwaltete. Zudem gehörten ihm diverse Immobilien, darunter die Schlösser Luxburg und Salenstein im Thurgau.

Das Schloss Luxburg in Egnach gehört zu Bruno Stefaninis Reichtümern. (Bild: Reto Martin)

Zuletzt geriet die Familie aufgrund von Streitigkeiten in den Fokus der Öffentlichkeit. Dabei ging es vor allem um die Macht über die Stiftung für Kunst, Kultur und Geschichte des Winterthurer Immobilienkönigs. So erklärte dessen Tochter, ihr Vater sei nicht mehr urteilsfähig und die Vollmacht seiner langjährigen Sekretärin müsse überprüft werden. Drei Verfahren landeten bereits vor Gericht.

Das Schloss Luxburg befindet sich seit 1980 im Besitz der Stiftung. Vor einigen Jahren hatte die Gemeinde Egnach Stefanini ein Kaufangebot gemacht. Allerdings vergebens. Es entsprach nicht den Erwartungen des Winterthurer Unternehmers.