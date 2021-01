Wintersport Kollaps in den St.Galler Spitälern blieb aus: Zahl der Skiunfälle hält sich in Grenzen Die Disziplin auf den Skipisten hat sich gelohnt, die Zurückhaltung hat genützt: Die Zahl der verletzten Wintersportler in den St.Galler Spitälern ist bis jetzt tief.

Muss die Rega kommen, handelt es sich meist um schwerere Pistenunfälle. Bild: ASL/REGA

Manch einer hielt sich trotz der freien Tage zurück mit dem feiertäglichen Schneesport-Vergnügen. Zu schlecht war das Gewissen, seinen Teil zur Überlastung der Spitäler beizutragen, die angesichts anhaltend hoher Corona-Infektionszahlen um ihre Kapazitäten bangen. Auch die Schweizerische Gesellschaft für Notfall- und Rettungsmedizin forderte gar dazu auf, zu Hause zu bleiben. Ansonsten komme es in den nächsten Wochen zu einem «Kollaps in den Notfallstationen, Bettenstationen und insbesondere Intensivstationen der Spitäler».

Seit dem 31. Dezember sind die St.Galler Skigebiete wieder geöffnet. Und nun fragen sich die abstinenten Langläufer, Skifahrer und Schneeschuhwanderer angesichts der Bilder gut gefüllter Skipisten auf dem Pizol, in den Flumserbergen und im Toggenburg: Hat die Zurückhaltung etwas genützt?

Tiefe Zahl an Spitaleintritten

In der Spitalregion Rheintal Werdenberg Sarganserland kann man das bejahen. Hier ist es laut Kommunikationsleiterin Andrea Bachmann zu einer Mehrbelastung auf den Notfallstationen gekommen. Es sei allerdings bei leichteren Verletzungen wie Stauchungen geblieben, bei stationären Aufnahmen und Operationen habe es dagegen keine nennenswerte Steigerung durch Skiunfälle gegeben.

Im Spital Linth war die Auslastungen durch Patienten mit typischen Ski-Traumata «so hoch wie jedes Jahr», wie Kommunikationsleiterin Sabrina Good bestätigt. Tobias Gehrig, Chefarzt Klinik Chirurgie, habe über die Feiertage auf seiner Station keine Skiunfälle behandeln müssen.

Auch in den Spitälern der Region Wil waren die Tage von Weihnachten bis Neujahr nicht ungewöhnlich. In Wattwil und Wil wurden vereinzelt Patienten mit Folgen von Wintersportunfällen behandelt, sagt Kommunikationsleiterin Barbara Anderegg.

«Die Anzahl ist vergleichbar mit dem letzten Jahr.»

Ruhige Festtage für die Rega-Crews, titelt die Schweizer Rettungsflugwacht in ihrer Medienmitteilung von Montag. Ein Minus von 20 Prozent an Einsätzen sei verbucht worden, heisst es im offiziellen Statement. Auf Nachfrage, wie viele der immerhin 380 Einsätze auf Unfälle auf Ostschweizer Skipisten zurückzuführen seien, wurde allerdings keine genauere Auskunft erteilt.

Auch Philipp Lutz, Medienbeauftragter des Kantonsspitals St.Gallen (KSSG), sagt, man könne festhalten, dass es über die vergangenen Festtage, wenn überhaupt, nur Einzelfälle waren, bei denen ein Wintersportunfall der Grund für die Einweisung in die Notfallaufnahme des Spitals war. Er gibt aber zu bedenken, dass die Nachbehandlung einzelner Patienten, die ihren Wohnsitz in der Region St.Gallen haben, erst später erfolge. Der Klimawandel begünstige zudem den gemässigten Patientenandrang:

Philipp Lutz, Medienbeauftragter KSSG Quelle: PD

«Die Witterungsverhältnisse – wenig Schnee in mittleren Lagen über die vergangenen Festtage – führten auch dazu, dass in der Ostschweiz generell weniger Wintersport betrieben wurde als in den Vorjahren.»

Die Ruhe vor dem Sturm

Das Dilemma der Wintersportler ist damit aber mitnichten gelöst. Nicht in den Statistiken der Spitäler und noch nicht in den Infektionsstatistiken des Kantons taucht auf, wer sich im Gedränge des Schlittelns, vor den Take-away-Verpflegungsstationen oder auf der Anfahrt im öffentlichen Verkehr möglicherweise infiziert hat. Darüber hinaus könnte die derzeitige Ruhe in den Notfallstationen der Spitäler eine Ruhe vor dem Sturm sein. Gemäss der Unfallstatistik des Unfallversicherers SUVA von 2018 und 2019 kam es zum höchsten Anstieg der Skiunfälle erst im Monat Februar.