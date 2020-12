wintersaison Neuschnee lässt Ostschweiz von weissen Weihnachten träumen Die Ostschweiz versinkt im Schnee. Teils fiel am Wochenende über ein halber Meter Neuschnee. Erste Impressionen und ein Ausblick, was man in den nächsten Tagen erwarten kann.

Am Wochenende gab es in der Ostschweiz massenhaft Neuschnee, wie hier beim Restaurant Dreilinden in St. Gallen. Leserbild: Franz Häusler

«S'hät Schnee, juhee. Und s'git nomee!» Der erste Teil der Passage aus einem bekannten Kinderlied ist seit rund einer Woche in der Ostschweiz Tatsache. Und auch am vergangenen Wochenende hat es nochmals ordentlich geschneit. Vielerorts fiel zwischen 30 und 40 Zentimeter Neuschnee, in Flumserberg und im Toggenburg sogar 60 Zentimeter. Allein in den letzten 24 Stunden sind beispielsweise in der Stadt St. Gallen 15 Zentimeter dazugekommen.

Noch märchenhafter war die Stimmung am Wochenende auf der Schwägalp. Bild: Stephan Lendi

Zwar wird im Kinderlied noch mehr Schnee prognostiziert, in Wirklichkeit ist mit den Schneemassen vom Wochenende aber vorerst Schluss: «Im Moment gibt es keine Niederschläge mehr. Doch es ist zurzeit kalt, das heisst, der Schnee bleibt liegen», sagt Heinz Maurer, Meteorologe bei Meteo Swiss. Der nächste Schnee kündigt sich aber bereits für Mittwoch an. «Da geht es fast im Stil vom Wochenende weiter. Im Hochland kann man mit bis zu 30 Zentimeter Neuschnee rechnen», so Maurer.

Viele Unfälle durch Schneeglätte

Am Wochenende ist es schneebedingt zu mehreren Unfällen gekommen, wie hier in Sennwald. Bild: Kapo SG

Der Schnee sorgte aber nicht nur für Freude, einigen wurde er auch zum Ärgernis. Denn am Wochenende kam es zu zahlreichen Unfällen, etwa am Sonntagabend in Appenzell und Bad Ragaz, wo Autofahrer in eine Schallschutzwand beziehungsweise einen Strommasten fuhren. Insgesamt ist es am Wochenende im Kanton St.Gallen zu mehr als einem Dutzend Unfällen wegen der Wetterverhältnisse gekommen.

In Bad Ragaz ist am Sonntagabend ein Fahrer in einen Strommasten geprallt. Bild: Kapo SG

Die Kantonspolizei St. Gallen hat deshalb am Montag einige Weisungen kommuniziert. So sollen Fahrer genügend Zeit einplanen, um das Fahrzeug vor dem Losfahren von Schnee und Eis zu befreien. «Auch auf die richtige Bereifung sollte in der kalten Jahreszeit geachtet werden», schreibt die Kantonspolizei in ihrer Mitteilung. Ausserdem sei der Bremsweg aufgrund der nassen Fahrbahn länger als sonst. «Es sollte daher ein grosszügiger Abstand zu anderen Verkehrsteilnehmern eingehalten werden.»

Chance auf weisse Weihnachten?

Gegen Ende der Woche wird es allerdings wieder wärmer. Ist's dann schon vorbei mit dem Schnee? «In tieferen Regionen, zum Beispiel Weinfelden, kann der Schnee schnell weg sein. Aber in der Region St.Gallen könnte es sein, dass vielleicht noch rund die Hälfte des Schnees übrig bleibt», erklärt Maurer.

Stehen denn auch weisse Weihnachten vor der Tür? «Dies liegt noch ausserhalb des Zeitrahmens für seriöse Prognosen», sagt Maurer. Nach zehn Tagen liege die Wahrscheinlichkeit für eine richtige Vorhersage noch bei 50 Prozent. «Alles darüber hinaus ist Kaffeesatzlesen», so Maurer. Der Blick in die Geschichtsbücher verheisst allerdings nichts Gutes: So gab es in 60 Prozent der Fälle seit Beginn der Messungen 1931 kein Schnee an den Festtagen.