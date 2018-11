Wiler Seelsorger über grosse Verluste: «Trauernde begehen einen Weg, den sie eigentlich nicht gehen wollen» Der Wiler Seelsorger André Böhning hilft Menschen, die einen schweren Verlust erlitten haben, ihrem Leben neue Struktur zu geben. Der Trauerexperte über den Aufbruch in ein ungewolltes Leben, Trauermodelle der Zukunft und Fragen, auf die es keine Antwort gibt. Stephanie Martina

«Trauernden sollte auf keinen Fall aus dem Weg gegangen werden», sagt Trauerexperte André Böhning. (Symbolbild: Imago)

«Was haben wir übersehen? Was hat dich so sehr belastet?»

Fragen, die eine Thurgauer Familie vergangene Woche in der Todesanzeige für ihren 17-Jährigen Sohn nach dessen Suizid stellt. Fragen, in denen sich die Suche nach Erklärungen mit Ohnmacht, Schuldgefühlen und Vorwürfen verbindet. Fragen, die Fremden Einblick in eine Familientragödie gewähren. In anderen Todesanzeigen heisst es:

«Wir nehmen Abschied von… Die Abdankung findet am 28. November in der Friedhofkapelle Arbon statt».

Schlicht, keine Emotionen, reine Fakten (siehe Box).

Die Art, wie Hinterbliebene ihren Verlust in Todesanzeigen zum Ausdruck bringen, zeigt, wie unterschiedlich Menschen mit ihrer Trauer umgehen. Jeder fühlt und zeigt sie anders, jeder formuliert sie anders.

«Trauer ist Abschiednehmen. Trauer bedeutet, zu wissen, dass jemand, der mir wichtig ist, nicht mehr da ist, aber doch nicht ganz fort. Damit umzugehen, dass eine geliebte Person physisch abwesend, aber im Herzen anwesend ist, stellt eine innere Zerreissprobe dar.»

André Böhning, Seelsorger in der Psychiatrie St.Gallen Nord. (Bild: pd)

So beschreibt André Böhning Trauer. Der katholische Seelsorger, der in der Psychiatrie St.Gallen Nord tätig ist, befasst sich seit über 15 Jahren mit dem Thema und weiss auch: Trauer ist eine gesunde, natürliche Reaktion. «Wenn ein Mensch eine so hohe Bedeutung für einen hatte, ist es völlig normal, mit Trauer auf dessen Tod zu reagieren», sagt er.

Kirchliche Rituale – ein Auslaufmodell

So individuell Trauer sein mag – mit einem haben fast alle Hinterbliebenen zu kämpfen: mit einem Gefühlschaos. Böhning vergleicht die Situation mit einem Kindermobile:

«Entfernt man bei einem Mobile ein Teilchen, gerät es aus dem Gleichgewicht. Ebenso ist es, wenn ein geliebter Mensch stirbt. Alles gerät plötzlich aus den Fugen.»

Der Verlust zwinge die Angehörigen, einen neuen Weg zu begehen, den sie nicht kennen und eigentlich nicht gehen wollen. Und doch müssten sie versuchen, ihre Welt neu auszurichten – ohne das fehlende Teilchen.

Aber wie? Darauf hat André Böhning keine universale Antwort. Früher hätten kirchliche Rituale innerhalb des Dorfes die Trauernden gestützt, sagt er. Sie hätten am Jahrgedächtnis teilgenommen, als sich der Todestag das erste Mal gejährt habe, und an Allerheiligen hätten sie das Grab besucht. Diese Bräuche würden aber zunehmend in Vergessenheit geraten. Stattdessen würden Hinterbliebene ihre Trauer heutzutage individueller gestalten. Sie füllen Kisten mit Erinnerungsstücken, um jederzeit die Nähe zur verstorbenen Person spüren können, gehen in Selbsthilfegruppen und tauschen sich online mit Leidensgenossen aus.

In den vergangenen Jahren hätten sich die Trauerformen grundsätzlich verändert: Eine starke Zunahme stellt Böhning bei den Online-Trauerportalen fest. «Ich finde es schön, dass dem Trauern auf diese Weise Raum gegeben wird. Für mich stellt sich jedoch die Frage, wie gross ihr tröstender Effekt ist.» Zur Wirkung der digitalen Trauerangebote gebe es noch keine Studien.

Für Trauer gibt es keine Norm

Wie wird Trauerbewältigung aussehen, wenn künftige Generationen ins Sterbealter kommen? Findet sie nur noch online statt? Lesen wir vielleicht bald Todesanzeigen auf Facebook, Instagram und Whatsapp? Wie sehen die Trauermodelle der Zukunft aus? Dazu kann Böhning keine Prognose abgeben. Aber eine Vorliebe:

«Ich selbst bevorzuge den persönlichen Kontakt. Und ich glaube auch, dass es vielen Trauernden ebenso geht.»

Dieses physische Dasein sei für Hinterbliebene wichtig. Das Gefühl, mit dem Schmerz nicht alleine zu sein und gehalten zu werden, tue vielen gut. Böhning betont jedoch: «Wichtig ist, dass man Angehörige nicht nur die erste Zeit nach dem Todesfall unterstützt, sondern fortwährend. Trauer verändert sich aber auch mit der Zeit und dann muss man schauen, was angebracht ist.»

Für Trauernde sei es wichtig, dass sie Zeit bekämen, über ihren Schmerz und die verstorbene Person zu sprechen. Oft werde aus falscher Rücksicht nicht mehr über den Verstorbenen geredet. Das sei eher verletzend, sagt Böhning. Zudem sei es wichtig, dass Trauernden auf keinen Fall aus dem Weg gegangen werde. Auch sollte vermieden werden, die Trauernden unter Druck zu setzen. Oft würden Leute sagen: Es ist ja jetzt schon zwei Jahre her, du musst mal wieder unter die Leute gehen. «Aber», betont Böhning: «Für Trauer gibt es keine Norm, keine Gesetze, keine Regeln.»

Sehen wir uns wieder?

Trauer ist normal, individuell und braucht Zeit. Und sie braucht laut Böhning vielfach Bilder und Metaphern, um erträglicher zu werden. In seinen Therapiesitzungen macht der Trauerexperte immer wieder die Erfahrung, dass Menschen – ob religiös oder nicht – gerne daran glauben möchten, dass der Verstorbene jetzt ein Engel ist oder ein Stern am Himmel.

«Die Vorstellung, dass es der Verstorbene da, wo er jetzt ist, gut hat, wirkt tröstend.»

Trost- und Hoffnungspotential bringe vielfach auch der Glaube daran, dass man sich irgendwann wieder sehe.

Nicht selten wollen Patienten von Seelsorger André Böhning eine Antwort auf diese Fragen. In diesen Situationen versuche er den Patienten in seinen Vorstellungen zu bestärken, erklärt Böhning.

«Aber wenn ich nach meiner persönlichen Meinung gefragt werde, sage ich, dass ich glaube, dass die Verstorbenen bei Gott sind. Wo das ist, ob man es Himmel nennt oder nicht – keine Ahnung.»