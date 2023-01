Zwischennutzung Vintage Café-Restaurant mit Möbeln zum Kaufen: Bald eröffnet im Hof zu Wil ein neues Pop-up Die Fonduesaison im Hof zu Wil ist vorbei: Die Stivai-Fonduestube wird abgebaut. Nächste Woche öffnet das Pop-up Broccante, ein Café-Restaurant mit gebrauchten Möbeln aus den 60er- und 70er-Jahren.

Diese Saison war die Stivai-Fonduestube im Hof zu Wil. Bild: PD

Caquelon raus, vintage Möbel rein: Ab dem 20. Januar wird im Hof zu Wil das nächste Pop-up unter dem Namen «Broccante» eröffnet. Es werde ein vintage Café-Restaurant sein, wie Veranstalter Michel Staubli, Geschäftsführer der Miggroup AG und Echos AG, auf Anfrage sagt.

Bis vor ein paar Tagen war im Hof zu Wil noch die Stivai-Fonduestube. Nun präsentiert Staubli das nächste Konzept. Seit dem vergangenen November sind seine beiden Firmen im Hof zu Wil für eine Zwischennutzung eingemietet und bieten bis zum Beginn der dritten Bauetappe des Hofs im Sommer 2023 verschiedene Pop-ups an.

Möbel zum Kaufen

Michel Staubli, Geschäftsführer der Miggroup AG. Bild: PD

«Broccante», was zu Deutsch so viel wie Flohmarkt heisst, stehe ganz im Zentrum der Nachhaltigkeit, so Staubli. Dabei gehe es nicht nur darum, dass die Gastronomie regionale Produkte verwende. «Die Möbel und Dekorationen stammen etwa aus den 60er/70er-Jahren und sind allesamt gebraucht», sagt Staubli. Seit November sei das Team für die Einrichtung von Brockenhaus zu Brockenhaus gegangen.

Das Spezielle am vintage Café: Die Gäste können die Möbel und Dekorationen kaufen und – je nachdem, wie entbehrlich ein Tisch oder ein Sessel ist – direkt mitnehmen oder dann bei der Schliessung des Pop-ups Ende Juni abholen. «Wir wollen der Wegwerfgesellschaft entgegenwirken», erklärt Staubli. Es sei ein neuartiges Konzept in einem passenden Lokal. Er sei gespannt, wie die Idee ankomme.

«Inspirationstisch» und Fastnacht

Im neuen Café-Restaurant wird es einen grossen «Inspirationstisch» geben, bei dem unterschiedliche Leute für Gespräche zusammenkommen sollen. Es gibt zudem eine Wohnzimmerecke und einen Restaurantbereich. Am Mittag werden One-Pot-Menus, also Eintöpfe, angeboten. Am Nachmittag gibt es Kaffee, Tee und Kuchen, am Abend Schweizer Tapas.

Auch unterschiedliche Events sind geplant. Bei der Eröffnung am 20. Januar wird ein DJ auflegen. Vom 15. bis 18. Februar wird Fastnacht gefeiert. Das Hof-Foyer und die Terrasse werden zu «Himmel und Hölle».

Über 6000 Gäste in der Fonduestube

Doch zuerst muss noch umgestaltet werden. Am Dienstag beginnen die Aufbauarbeiten, am Montag war man mit den Abbauarbeiten beschäftigt. Denn bis zum vergangenen Samstag wurden noch Fondue und Raclette serviert. Die Stivai-Fonduestube hatte sich statt auf dem Rudenzburg-Parkplatz im Hof zu Wil eingemietet.

Wie Staubli sagt, habe er viele, positive Rückmeldungen von Gästen und auch vom Team erhalten. Die Fonduestube habe die Altstadt noch mehr belebt. Zudem sei es eine spezielle Möglichkeit gewesen, die Fonduestube im Hof anzubieten. «Es war ein einmaliges, schönes Erlebnis», so Staubli. Oft sei man ausgebucht gewesen. Insgesamt seien über 6000 Gäste bedient worden. «Das sind etwa gleich viel wie in den besten Jahren auf dem Rudenzburg-Parkplatz», sagt Staubli. Die Kapazität sei etwa die gleiche.

Die Stivai-Fonduestube feiert in der kommenden Saison das Zehn-Jahr-Jubiläum. Bild: PD

Zehn-Jahr-Jubiläum steht an

Im Hof-Foyer wurde zudem eine Bar betrieben, im Dezember wurde die WM gezeigt. Ein Fussballfieber ist dabei nicht wirklich ausgebrochen. Es sei bei der Bar auch nicht primär um die WM gegangen, wie Staubli sagt. Man habe den Gästen vor oder nach dem Essen ein Angebot bieten wollen, denn an einem Abend wurden jeweils zwei Services durchgeführt. Auf der Aussenterrasse wurde Glühwein ausgeschenkt. Dort habe man wetterbedingt nicht immer öffnen können. Insgesamt ist der Veranstalter aber zufrieden mit der Saison.

Ob die Stivai-Fonduestube im nächsten Jahr wieder auf dem Rudenzburg-Parkplatz aufgebaut wird, lässt Staubli offen. Denn das Zehn-Jahr-Jubiläum steht an. Er sagt: «In der Pop-up-Gastronomie ist es oft eine Überraschung, wo wir sein werden und was wir machen.»