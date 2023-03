Zwischennutzung Kulturraum statt Bauruine: Das Hallenbad Degersheim nimmt temporär ein Kunstprojekt auf Ab Mitte Mai 2023 wird das ehemalige Hallenbad in Degersheim als Kulturraum genutzt. Im Rahmen eines Kunstasyls gewährt es den «Zehn Geboten Vol. 2» der Riklin-Brüder vorübergehend Unterschlupf.

Die Steintafeln des Kunsprojekts «Zehn Gebote Vol.2» der Brüder Frank und Patrik Riklin werden mit Sackkarren transportiert. Bild: PD

Im Corona-Jahr 2020 haben die beiden St.Galler Kunstschaffenden Frank und Patrik Riklin auf dem Klosterplatz in St.Gallen in 10 Sandstein-Tafeln je eine These eingemeisselt, so wie einst Moses seine 10 Gebote festhielt. Entsprechend nannten die beiden Künstler ihr Werk die «Zehn Gebote Vol. 2» und versenkten die Steinplatten anschliessend in der Limmat in Zürich. Ohne Bewilligung. In der Folge wurde verfügt, dass die Steintafeln wieder geborgen werden müssen.

Doch wohin nun mit den Tafeln? Nachdem sie ein Jahr lang im Museum für Kommunikation in Bern beheimatet waren, finden die Steintafeln nun im ehemaligen Hallenbad in Degersheim eine neue Bleibe.

Von der Hauptstadt nach Degersheim

Die Geschichte des Hallenbades Degersheim ist bekannt. Im Jahr 2014 wurde es geschlossen und auch eine Initiative zur Wiedereröffnung scheiterte am Willen der Stimmbevölkerung. In der Folge scheiterte auch der Verkauf der Liegenschaft an einer auf dem Grundstück eingetragenen Dienstbarkeit, welche sich auch durch ein Gerichtsverfahren nicht löschen liess. Seither steht es brach, obwohl es grundsätzlich eine attraktive Liegenschaft ist.

Das Hallenbad in Degersheim steht seit rund neun Jahren leer. Bild: PD

«Die verworrene Situation rund um das Hallenbad einerseits, aber auch die Ausstrahlung des Raumes liessen mich nicht lange zögern», erklärt Gemeindepräsident Andreas Baumann, weshalb er sich um die Aufnahme der «Zehn Gebote Vol. 2» bewarb. So reichte er nach dem Ende des Gastspiels der Steine in Bern, auf entsprechende Ausschreibung hin, eine Bewerbung um ein Kunstasyl im Hallenbad Degersheim ein.

Damit gelang es ihm, die Jury des Museums für Kommunikation zu überzeugen, welche dem Hallenbad Degersheim den Vorzug gegenüber diversen Mitbewerbern gab. «Nun also kommen die Steine mit ihren zum Nachdenken anregenden Sprüchen aus der Hauptstadt nach Degersheim», freut sich Andreas Baumann.

Zeitrahmen noch offen

Andreas Baumann, Gemeindpräsident von Degersheim Bild: PD

In erster Linie finde er es einmal gut, wenn man mit unkonventionellen Thesen angeregt wird, sein Denken und Handeln zu überdenken, sagt Baumann. Weiter sehe er aber auch ganz viele Anknüpfungspunkte. «Dass die Steintafeln, welche in der grössten Stadt der Schweiz im Wasser versenkt werden sollten, nun auf dem Land im Bassin eines trockengelegten Hallenbades ausgestellt werden, hat eine Tragweite, die weit über den Inhalt des Werkes an sich hinausgeht».

Ungewiss ist, was noch kommt. «Dies ist vor allem auch von der Offenheit der Bevölkerung abhängig, welche sich gerne von den künstlerischen Geboten anregen lassen und die Gesichte weiterspinnen darf», so Baumann.

Mit Sackkarre und Eisenbahn ins Hallenbad

Von ihrem jetzigen Standort im Museum für Kommunikation in Bern werden die Steintafeln, die je 100 Kilogramm wiegen, ab dem 8. Mai zu Fuss mit Sackkarren über das Emmental und das Entlebuch nach Luzern transportiert. Von dort sollen sie mit der SOB nach Degersheim gebracht werden. Ihre Ankunft wird am Dienstag, 16. Mai erwartet. Von diesem Tag an sind die «Zehn Gebote Vol. 2» im Hallenbad Degersheim rund um die Uhr kostenlos zu besichtigen. (pd)