Zuzwil/Niederhelfenschwil Zwischen Seelsorge und Lastwagen: Katrin Blome und ihr besonderer Traum Katrin Blome ist Seelsorgerin und seit März Pfarreibeauftragte von Niederhelfenschwil und Zuckenriet. Sie möchte bei dieser Tätigkeit die Freude des Glaubens weitergeben. Und irgendwann will sie mit dem Lastwagen eine Weltreise machen.

Bei Katrin Blome sind die Türen immer offen. Sie sagt: «Ich möchte für die Menschen da sein, mein Büro im Pfarrhaus Niederhelfenschwil ist immer offen». Bild: PD

«Ich bin eine positiv denkende Person, arbeite gerne in Teams und bemühe mich, eine gute Balance zwischen Arbeit und Erholung zu finden.» So beschreibt sich Katrin Blome. Sie ist die neue Seelsorgerin in der Seelsorgeeinheit Mittleres Fürstenland, zu der die Pfarreien Zuzwil-Züberwangen, Lenggenwil und Niederhelfenschwil-Zuckenriet gehören. Im März hat sie ihre Arbeit vorerst in einem 50-Prozent-Pensum aufgenommen, denn noch unterrichtet sie Religion an zwei Kantonsschulen in St.Gallen. Ab August wird Katrin Blome in einem 100-Prozent-Pensum für die Seelsorgeeinheit tätig sein.

War es Zufall, war es der Lauf des Lebens? Katrin Blome machte sich Gedanken über ihre berufliche Zukunft. Sie hatte zwar Freude am Unterrichten an der Mittelschule – eine Tätigkeit, die sie damals nach neun Jahren als Seelsorgerin suchte – doch sie vermisste das Pastorale, die Predigten, das Wirken als Seelsorgerin.

«Nur unterrichten, da fehlte mir die Abwechslung.»

Zur gleichen Zeit erhielt sie den Anruf aus der Seelsorgeeinheit Mittleres Fürstenland. «Das war wohl ein Zeichen von oben», ist sie sich heute bewusst und sagt, «denn nun haben sich zwei gefunden. Ich spüre, dass das mein Beruf ist, trotz aller Schwierigkeiten».

Den Platz im Team und bei den Menschen gefunden

Die 36-Jährige stammt aus Deutschland, hat Theologie studiert und kam 2011 in die Schweiz. Vorerst war sie im Bistum Chur tätig, dann im Bistum St.Gallen. Katrin Blome und ihr Mann werden künftig in Zuzwil wohnhaft sein. Sie sei sehr wohlwollend aufgenommen worden und habe sich gut einarbeiten können. Sie sagt:

«Ich habe im Team eine grosse Offenheit angetroffen und die Bereitschaft, dass ich meine Ideen umsetzen kann.»

Blome arbeitet gemeinsam mit Pater Didier Mungilingi, Diakon Primo Grelli und Religionspädagoge Rolf Tihanyi.

Im Seelsorge-Team hat Katrin Blome ihren Platz gefunden. Sie wird ab 1. August Beauftragte für die Pfarrei Niederhelfenschwil-Zuckenriet und Ansprechperson für die kirchlichen Belange in den beiden Dörfern sein. Ihre seelsorgerischen Tätigkeiten wird sie allerdings auch in den anderen Pfarreien ausüben. «Wir arbeiten im Team und deshalb erachte ich es als Vorteil, in allen Dörfern sichtbar und präsent sein zu können», erklärt sie. Dass sie nicht in Niederhelfenschwil wohne, das sei kein Problem. Auch wenn sie sich bewusst ist, dass sich manches Zwischenmenschliche vermutlich noch einfacher gestalten würde, wenn sie vor Ort leben würde. Deshalb sagt sie: «Ich möchte für die Menschen da sein, mein Büro im Pfarrhaus Niederhelfenschwil ist immer offen».

Der Traum der Seelsorgerin

Den Kontakt zu den Menschen schätzt die Seelsorgerin sehr. Die Leute kennenlernen, das war denn auch das Ziel, dass sie sich für das erste Jahr gesetzt hat. Sie sagt:

«Es klingt zwar ganz einfach, zurzeit ist es für mich jedoch eine grosse Herausforderung dieses Ziel erreichen zu können.»

Erschwerend ist es einerseits, weil Masken getragen werden, anderseits, weil die Menschen den Anlässen fernbleiben und ein Gespräch nach dem Gottesdienst kaum möglich ist.

Zu einem Schwatz kommt Katrin Blome trotz Pandemie. Dann nämlich, wenn sie mit ihren Hunden unterwegs ist. Denn bekanntlich sind Hunde ideal, um Kontakte zu knüpfen. Mit ihren Tieren, mit dem Velo oder laufend in der Natur sein und Gespräche führen, das schätzt sie, das macht sie gerne, das gehört zu ihren liebsten Freizeitbeschäftigungen. Was mag sie sonst noch? «Reisen», sagt sie und erzählt von ihrem grossen Traum, den ihr Mann und sie sich, wenn sie pensioniert sind, erfüllen wollen.

Sie möchte die Freude am Glauben weitergeben

Dem Traum, mit einem Lastwagen eine Weltreise zu machen, die Seidenstrasse, die Panamerica zu befahren. «Dafür sparen wir schon jetzt», sagt die Seelsorgerin. Noch fahren sie mit dem Wohnwagen in die Ferien, vorwiegend in Europas Norden. Am Nordkap waren sie schon und die Hurtigruten haben sie ebenfalls bereist. Irgendwann wird sie zwei Monate für Weiterbildung zur Verfügung haben, dann, wenn der Lastwagen reisefertig sein wird, dann werden sie und ihr Mann alle grossen Pilgerorten in Europa besuchen.

Erstmals geht es aber auf die Reise in der Seelsorgeeinheit Mittleres Fürstenland. Da wird Katrin Blome unterwegs sein und wie sie sagt, ihre Freude am Glauben weitergeben wollen. Diese Freude soll die Herzen der Menschen in der Seelsorgeeinheit beschwingen.