Zuzwil «Trennungen dürfen kein Tabu sein» oder «Offiziere sind zu rehabilitieren»: Das sagen die Ortsparteien zum Ausschluss der gefeuerten Feuerwehrmänner Die Entlassung von fünf Offizieren des Ortsmoduls Zuzwil der Feuerwehr Region Uzwil hat die Parteien alarmiert. Die Reaktionen reichen von der Absicht, sich eine objektive Meinung zu bilden bis zur Forderung nach sofortiger Rehabilitation der Ausgeschlossenen.

Beim Brand des Gasthauses Kreuz in Zuzwil im vergangenen Spätherbst wurde die Feuerwehr Region Uzwil von der Feuerwehr Wil unterstützt. Bild: Andrea Häusler

Die Feuerwehrmänner hatten die Wahl: Entweder sie hielten sich an die für persönliche Inputs definierten Vorgaben, ordneten sich «ohne Wenn und Aber» in die Organisationsstruktur ein und folgten den Entscheiden ihrer Vorgesetzten, oder es drohte ihnen der Ausschluss. Zum Ultimatum, das am 28. März ablief, äusserten sich die fünf Offiziere nicht und provozierten damit das Ende ihrer Feuerwehrkarrieren.

Der Verlust für das knapp 40 Einsatzkräfte starke Ortsmodul Zuzwil ist erheblich: vier Maschinisten, drei First Responder, alle Zugführer und ein Instruktor. Denn die fünf Entlassenen waren parallel in verschiedenen Funktionen tätig.

SP verlangt Stellungnahmen

Für die Ortsparteien ist die Suspendierung der fünf Zuzwiler vom Feuerwehrdienst ein Eklat ohne Ansage. «Wir waren völlig überrascht», sagt etwa SP-Parteipräsident Raffael Sarbach. Seit der Entlassung von Kommandant Björn Scheck im vergangenen Frühjahr habe nichts mehr darauf hingedeutet, dass in der Organisation etwas nicht rundläuft.

Raffael Sarbach, Präsident SP Zuzwil. Bild: PD

Um sich eine objektive Meinung zu bilden, habe die SP die Konfliktparteien unter Einbezug der zuständigen Gemeinderätin, Petra Mosimann, um eine Stellungnahme gebeten. Wissenswert wäre beispielsweise, ob vorgängig ein Coaching oder eine Mediation stattgefunden hat. Zwar sehe er die Versorgungssicherheit der Gemeinde nicht gefährdet, doch bedeute der Abgang der Kaderleute definitiv einen Verlust – für die Organisation, speziell aber für den Standort Zuzwil.

FDP setzt Fokus auf die Sicherheit

Die FDP habe die Ereignisse innerhalb der Feuerwehr Region Uzwil und den Abgang mehrerer erfahrener Feuerwehrleute aus Zuzwil mit Bedauern zur Kenntnis genommen, lässt deren Präsidentin, Sabine Plank, wissen.

Sabine Plank, Präsidentin FDP Zuzwil. Bild: PD

Von den verantwortlichen Stellen werde erwartet, dass alle nötigen Massnahmen getroffen werden, um die Sicherheit der Bevölkerung zu gewährleisten. Und nicht nur das. Die Ortspartei will anhand konkreter Angaben wissen, wie die Feuerwehr Region Uzwil als regionaler Verein erfolgreich in die Zukunft geführt werden kann.

«Feuerwehren funktionieren nur hierarchisch»

«Schade, dass jetzt, noch während des Reorganisationsprozesses, durch das breit gestreute Schreiben der ausgeschiedenen Offiziere eine öffentliche Diskussion lanciert wurde, die dem Namen der Feuerwehr schaden und die Nachwuchsrekrutierung erschweren könnte», sagt CVP-Präsident Serdar Günal Rütsche. Und er macht klar:

«Die Professionalisierung der Feuerwehr verlangt ein Zusammenführen verschiedenster Kulturen. Dass es da zwischendurch scheppert, liegt in der Natur des Prozesses.»

Serdar Günal Rütsche, Präsident Die Mitte Zuzwil. Bild: PD

Gelinge es letztlich nicht, sich zu finden, dürften auch Trennungen kein Tabu sein. Denn hierarchische Strukturen seien in der internen Zusammenarbeit, insbesondere aber im Einsatz, die Voraussetzung für eine wirkungsvolle Aufgabenerfüllung. Gleichwohl betont Günal Rütsche: «Der Vorfall sensibilisiert und veranlasst dazu, hinzuschauen.» Auch auf die Weiterentwicklung des Verbunds. Wobei eine möglichst zeitnahe Neubesetzung der Kommandantenstelle anzustreben sei.

Rücknahme des Ausschlusses

Kein Verständnis für die Entlassung der Offiziere hat die SVP, welche den Ausschluss als «massiv stossend» bezeichnet. Er sei diktatorisch und somit für Zuzwil bürgerfeindlich, ärgert sich Präsident Walter Kerschbaumer. «Man bedenke die Kosten der Ausbildungen und den Verlust von Kompetenzen.» Ortsfremde Offiziere, befürchtet er, koordinierten den Ernstfalleinsatz später. «Minuten, die über Leben und Tod entscheiden können.»

Walter Kerschbaumer, Präsident SVP Zuzwil. Bild: PD

Generell kritisiert die SVP die Abhängigkeiten, die durch das Zusammenlegen von Strukturen (Schule, Feuerwehr, ARA) entstünden. Die Tendenz zur Regionalisierung, die von der Zuzwiler Behörde gefördert werde, begünstigte solche Konflikte. «Der SVP-Vorstand fordert», sagt Kerschbaumer, «die sofortige Rehabilitierung und Rücknahme des Ausschlusses der Feuerwehr-Offiziere.»