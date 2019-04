Zuzwil setzt Onlineportal als Ergänzung zum Mitteilungsblatt Die Gemeinde Zuzwil wird ihre amtlichen Publikationen künftig über zwei Kanäle verbreiten. Neben dem bisherigen, gedruckten «Zuzwil aktuell» sind die Informationen ab Juni auch online verfügbar.

Das Gemeindeblatt «Zuzwil aktuell» wird es weiterhin in gedruckter Form geben. (Bild: PD)

(gia) Im Sommer 2018 hat der Kantonsrat ein neues Publikationsgesetz verabschiedet. Nach unbenütztem Ablauf der Referendumsfrist ist der Erlass im August 2018 in Rechtskraft erwachsen. Das Publikationsgesetz ermöglicht es, amtliche Publikationen der Gemeinde rechtsverbindlich ausschliesslich im Internet zu veröffentlichen. Will heissen: Die Pflicht zur Veröffentlichung in gedruckter Form – sei dies in einem gemeindeeigenen Amtsblatt oder einer Zeitung –, wie sie vor der Gesetzesänderung existierte, entfällt somit.



Unterschiedliche Lösungen in den Gemeinden

Die Gemeinden gehen mit den neuen Möglichkeiten unterschiedlich um. Ganz auf die gedruckte Version der Informationen verzichten will vorerst aber niemand. In Wil wird die Publikation amtlicher Mitteilungen in Zeitungen zwar eingestellt, auf Wunsch wird das Mitteilungsblatt aber weiterhin in gedruckter Form geliefert. Der Zuzwiler Gemeinderat hingegen hat entschieden, das Gemeindeblatt «Zuzwil aktuell» weiter fortzuführen und an alle Haushalte der Gemeinde zu verteilen. Zusätzlich wird ab 1. Juni die Online-Publikationsplattform ebenfalls für die Veröffentlichung der amtlichen Mitteilungen eingesetzt. Zuzwil setzt also auf eine Doppellösung.