Zuzwil Novum in der Ostschweiz: Um das Fach Medien- und Informatik in den Schulalltag einzubauen, hat die Schule Zuzwil ein Medien- und Informatikzentrum eingerichtet Die Lehrkräfte im digitalen Bereich unterstützen, ihnen technischen Support bieten und ermutigen, die Schülerinnen und Schüler im Bereich Medien und Informatik fortschrittlich zu schulen, das sind die Aufgaben des Medien- und Informatikzentrums Züberwangen (MIZZ).

Am Freitag wird jeweils die neuste Folge von «Radio Schuelgflüster» von den Sechstklässlern und César Rüesch produziert. Bild: PD

«Radio - Schule - Gflüster - News - Interview - Musik - Let's go». So heisst es im Jingle des Zuzwiler Schulradios. In der siebten Folge interviewen Fabian und Nando, zwei Sechstklässler, den Kopf der Woche: Frau Raschle, die Kindergärtnerin. Jeweils freitags werden die Sendungen produziert, die sich am Montag alle Schülerinnen und Schüler im Klassenverbund anhören.

Claude Angehrn, stellvertretender Schulleiter der Schule Zuzwil Bild: PD

Das «Radio Schuelgflüster» ist keine Projektarbeit während einer Sonderwoche, es ist ein Bestandteil des neu geschaffenen MIZZ, des Medien- und Informatikzentrums Züberwangen der Schule Zuzwil. Das Zentrum ist in dieser Form ein Novum in der Ostschweiz. Claude Angehrn, stellvertretender Schulleiter, sagt:

«Wir haben nach etwas Vergleichbarem gesucht – aber nicht gefunden.»

Das MIZZ, das sich im Schulhaus in Züberwangen befindet ist auf den ersten Blick ein gewöhnliches Schulzimmer. Auf den zweiten Blick ist dann die technische Ausrüstung zu sehen: Kameras für das Fotostudio, Mikrofone für das Radiostudio, eine Drohne, Bee-Bots oder Playosmos (multimediales Lernspielzeug für Kinder).

Digitalaffine Lehrkräfte und entsprechende Geräte benötigt

Digitale Lerninhalte erhielten auf Stufe Primarschule eine immer grössere Gewichtung. In der Primarschule Zuzwil sind nicht zuletzt deshalb schon 2018 die ersten Schritte eingeleitet worden, damit diese Themen in Zukunft entsprechend vermittelt werden können. Die Projektgruppe Digital21 nahm sich damals dieser Materie an und war sich einig, dass dafür die personellen Ressourcen fehlten und auch die IT-Geräte nicht auf dem neusten Stand waren.

Die Anschaffung von Surface-Geräten für alle Schülerinnen und Schüler sowie Laptops für die Lehrkräfte war der erste Schritt. Ein Surface-Geräte ist ein Laptop und Tablet in einem. Gleichzeitig mussten auch die Panels (digitale Wandtafeln) erneuert werden. Damit war die Basis für das MIZZ gelegt. Mit Adrian Züst trat vor zwei Jahren eine sehr gut ausgebildete und engagierte Lehrperson in die Schule Zuzwil ein.

Adrian Züst erteilt den Schülerinnen und Schülern einen Crashkurs zur Benützung der Surface-Geräte. Bild: PD

Claude Angehrn sagt:« Da wussten wir, dass wir jetzt ready sind und unser Projekt aufgleisen können.» Züst ist nämlich gelernter Mediamatiker, absolvierte das Bachelorstudium «Multimedia Producer» und anschliessend die Ausbildung zur Lehrperson an der Pädagogischen Hochschule St. Gallen. Als Leiter MIZZ ist er in beiden Bereichen tätig: Von Montag bis Donnerstag im Medien- und Informatikzentrum und am Freitag unterrichtet er die Kinder der vierten Klasse in Zuzwil.

Ebenfalls im MIZZ arbeitet César Rüesch. Er teilt sich die Aufgaben mit Züst und ist Klassenlehrer der vierten Klasse. Jamie Nater ist der dritte im Team. Er ist im dritten Lehrjahr als Mediamatiker. Die ersten beiden Lehrjahre absolvierte er bei der SBW Neue Medien in Romanshorn, die verbleibenden zwei bei der Schule Zuzwil.

MIt Playosmo kann die Fähigkeit des Zeichnens gefördert werden. Bild: PD

Unterstützung der Lehrkräfte im digitalen Schulalltag

Das MIZZ soll die Lehrkräfte im digitalen Bereich unterstützen, ihnen technischen Support bieten und ermutigen, die Schülerinnen und Schüler im Bereich Medien und Informatik fortschrittlich zu schulen. Adrian Züst sagt:

«Wir helfen den Lehrpersonen den Bereich Medien- und Informatik in den Schulalltag einzubauen.»

Das MIZZ-Team stellt den Lehrkräften vorbereitete Unterrichts-Einheiten zur Verfügung, die diese selber oder mit Unterstützung umsetzen können.

An Ideen mangelt es dem MIZZ-Team nicht. Züst erklärt, was Jamie Nater zurzeit in Arbeit hat: Er testet eine Online-Lesespur, hat den Klassenspiegel gemacht und erstellt Lernfilme für das Fach Mathematik. In diesen Filmen sollen Mathe-Themen zusammengefasst werden. Claude Angehrn sagt:

«Die Kinder lernen mit visueller oder auditiver Unterstützung oftmals besser.»

Das MIZZ-Team der Schule Zuzwil mit César Rüesch, Claude Angehrn, Adrian Züst und Jamie Nater. Bild: PD

Die Schülerinnen und Schüler lernen nicht nur, welchen positiven Nutzen diese Geräte haben, sondern vor allem auch, wie sie sich vor dem Negativen schützen können. In diesem Bereich arbeitet das Team vom MIZZ mit der Schulsozialarbeit eng zusammen.

Eine Reaktion hat Adrian Züst gezeigt, wie wichtig dieses Thema auch den Eltern ist. Nach der Einführung zum Thema sicherer Umgang mit dem Internet bei den Fünftklässlerinnen und Fünftklässlern haben sich Eltern von Sechstklässlerinnen und Sechstklässlern gemeldet, die möchten, dass ihre Kinder diese Schulung von Züst auch erhalten.

Neben der Präventionsarbeit zum korrekten Umgang mit dem Internet, ist die Bildschirmzeit ein Thema. Der Computer ist ein Ort zum Arbeiten und zum Lernen. Es soll aber auch die Bereitschaft geübt werden, das Gerät auf die Seite zu legen.

Adrian Züst und Claude Angehrn sehen im MIZZ jetzt schon einen grossen Mehrwert. Züst sagt:

«Es kommt noch besser, wenn wir dann eingespielt sind, wenn es selbstverständlich wird.»