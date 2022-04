Zuzwil Jungforschende Züberwangerin erzielt national das Prädikat «Hervorragend» 117 Arbeiten von jungen Schweizer Forscherinnen und Forschern hatten sich für den Final des 56. Nationalen Wettbewerbs von Schweizer Jugend forscht qualifiziert, 33 wurden am Samstag mit dem Prädikat «Hervorragend» ausgezeichnet. Unter ihnen auch die Züberwanger Kantonsschülerin Soraya Schwensow.

Preisgeld und Sonderpreis: Für Soraya Schwensow hat sich die Reise ins Tessin ausbezahlt. Bild: PD

Die aus 17 Kantonen stammenden Finalisten und Finalistinnen standen am Ende eines langen Weges: Seit mindestens einem Jahr hatten sie an ihren Projekten, Erfindungen und Ideen getüftelt, bevor sie am Samstag anlässlich der Prämierungsfeier in Lugano für ihre Arbeiten ausgezeichnet wurden.

Von den 117 Jugendlichen erhielten 23 das Prädikat «gut», 61 «sehr gut» und 33 «hervorragend». Entsprechend diesen Prädikaten wurden Bargeldpreise im Gesamtwert von rund 90‘000 Franken vergeben. Die 59 innovativsten Jungforschenden erhielten zudem einen von insgesamt 29 Sonderpreisen.

Vergangenheit und Gegenwart zusammengeführt

Zu den 33 mit dem Prädikat «Hervorragend» ausgezeichneten Kandidatinnen und Kandidaten zählt die 19-jährige Züberwangerin Soraya Schwensow mit ihrer Arbeit «Begegnungen im spätantiken Alexandria: Die zwei Welten der Philosophin Hypatia und des Bischofs Kyrill».

«Soraya Schwensow gelingt es, die turbulenten Ereignisse in der Weltstadt Alexandrien des IV.-V. Jh. n.Chr. aus der Perspektive der hochgebildeten heidnischen Philosophin Hypatia und des Patriarchen Kyrill überaus anschaulich zu verlebendigen. In kritischer Auswertung der lückenhaften Überlieferung rekonstruiert sie den historischen Kontext und arbeitet Unterschiede und Gemeinsamkeiten im intellektuellen Profil der Widersacher heraus», schreibt die Jury in ihrer Würdigung der Arbeit der Mittelschülerin, Und weiter: «Blutige weltanschauliche Konflikte sind leider wieder brandaktuell: In diesem Sinne blickt Soraya auf die Antike, auch um Lehren für unsere Gegenwart zu ziehen.»

Soraya Schwensow bekommt für ihre Leistung nicht nur Preisgeld, sondern auch den Sonderpreis, der zur Teilnahme am «MEM Summer Summit» der Universität der italienischen Schweiz (USI) berechtigt.

«Gut» für Finalistinnen aus Bütschwil und Wilen

Mit «Gut» beurteilte die Jury die Arbeiten von Eliane Brägger aus Bütschwil und Eliane Egger aus Wilen. Sie hatten sich mit dem Thema «Luzides Träumen - Eine Untersuchung von Einflussfaktoren auf die Lernfähigkeit und von möglichen Konsequenzen» befasst.

An der öffentlichen Ausstellung vom Freitag und Samstag stellten die Jugendlichen aus der Gymnasial- und Berufsbildung ihre Forschungsprojekte vor und standen den zahlreichen Besuchenden Rede und Antwort. Nach zweijähriger Pandemiepause war der Anlass erstmals wieder physisch durchgeführt worden.