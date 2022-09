Zuzwil Genuss in herbstlichem Zeltambiente: «Kreuz» lagert Gaststube aus Nach dem Brand sind nun im Zuzwiler Gasthof Kreuz die Sanierungsarbeiten aufgenommen worden. Um die Gäste auch in der kalten Jahreszeit bewirten zu können, ist auf der Nordseite des Lokals ein Winterzelt eingerichtet worden.

Winterzelt statt Gartenwirtschaft: Gastgeber Patrick Züger im provisorischen Restaurant auf der Nordseite des Gasthauses Kreuz. Bild: Andrea Häusler

In zwei Monaten jährt sich das Brandereignis, das die Innenräume des Restaurants Kreuz in Zuzwil vollständig zerstört hatte. Nach zeitintensiven brandermittlungs- und versicherungstechnischen Abklärungen konnte nun im Sommer mit den Sanierungsarbeiten begonnen werden. «Es ist ein aufwendiges und ausgesprochen komplexes Bauen», sagt Gastgeber Patrick Züger und spricht den abschnittweisen Rück- und Wiederaufbau an. Er sagt:

«Vom ehemaligen Gasthaus bleiben nur die Fassade und die Riegelkonstruktion erhalten. Innerhalb der Gebäudehülle entsteht ein kompletter Neubau.»

Ein Abriss und Neubau wäre billiger gewesen, sei aber aufgrund des Schutzstatus der Liegenschaft nicht in Frage gekommen.

Von Feuer kaum in Mitleidenschaft gezogen worden war die angebaute Scheune, in deren Obergeschoss ein Raum für kleinere Gesellschaften oder Sitzungen zur Verfügung steht.

Ein grosser Teil der Akustikdecke über der neuen Gaststube ist bereits eingebaut. Bild: Andrea Häusler

Herbstambiente unter Zeltkuppel

Die Sommersaison hat das «Kreuz»-Team, auch dank des anhaltend guten Wetters, mit dem Betrieb der Gartenwirtschaft, dem Buffet im Chalet und der im ehemaligen Schlachtraum eingerichteten Küche, erfolgreich hinter sich gebracht. Und auch für den Herbst ist man gerüstet. Dort wo während der warmen Tage ein Sonnensegel die Outdoortische beschattet hatte, steht nun seit kurzem ein Sechseckzelt mit festem Boden, welches an die nördliche Aussenfassade des Gasthofs anschliesst und einen direkten Zugang zum ausgelagerten Buffet ermöglicht. Herbstliche Accessoires wie Kürbisse, Weizenbüschel, Chrysanthemen und dekorative Beleuchtungselemente sorgen zusammen mit dem vertrauten, von Russ und Rauchgeruch befreiten «Kreuz»-Mobiliar für ein einzigartiges, gediegenes Ambiente.

Platz für 40 bis 45 Gäste

Aufgetischt ist für 40 bis 45 Personen. Das sei ideal, sagt Patrick Züger, entspreche auch der Kapazität der provisorischen Küche. Das beheizte Winterzelt ermöglicht einen normalen Betrieb des Speiserestaurants, aber auch die Fortsetzung der Tradition mit den Wildbuffets. Ab dem 7. Oktober bis zum 19. November werden überwiegend am Freitag und Samstag Wildspezialitäten serviert.

Schritt für Schritt werden Decken, beziehungsweise Fussböden zurück- und neu eingebaut. Bild: Andrea Häusler

Wann die «Kreuz»-Innenräume im neuen Look wieder eröffnet werden und die Appartements in den Obergeschossen fertiggestellt sind, ist unklar. «Es gibt keinen verbindlichen Zeitplan», sagt Patrick Züger, räumt aber ein, dass er auf einen Abschluss der Sanierung im nächsten Frühjahr hofft.