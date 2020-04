Zuzwil genehmigt Rechnung 2019 und sagt

Ja zur Steuerfusssenkung und dem Ausbau der Tagesstrukturen Bei einer Stimmbeteiligung von rund 44 Prozent hat Zuzwil die Rechnung 2019 mit den Bilanzanpassungsberichten per 1. Januar 2019 genehmigt, Der Stuerfuss sinkt um fünf Prozentpunkte auf 82 Prozent und ab diesem Sommer werden schulergaänzende Tagesstrukturen angeboten..

Trotz Diskussionen im Vorfeld haben die Stimmberechtigten dem Ausbau der schulergänzenden Tagesstrukturen zugestimmt. Bild: PD

Die Rechnung 2019 mit den Bilanzanpassungsberichten per 1. Januar 2019 wurde mit 1’419 Ja-Stimmen zu 37 Nein-Stimmen genehmigt. Der Ertragsüberschuss von rund 930'000 Franken wird vollumfänglich in die Ausgleichsreserve gelegt.

Steuerfussenkung auf 82 Prozent bewilligt

Die Abstimmungsfrage «Wollen Sie die Anträge des Gemeinderates über Budget und Steuerfuss für das Rechnungsjahr 2020 genehmigen? Für das Jahr 2020 sei ein Steuerfuss von 82% (bisher 87%) und eine Grundsteuer von 0,4 ‰ (wie bisher) anzuwenden.» gab im Vorfeld zu reden. Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger haben den Anträgen mit 1’261 Ja-Stimmen (86%) zu 203 Nein-Stimmen zugestimmt. Diese Zustimmung ist auch für das Gewerbe wichtig. Nun können die Aufträge für die budgetierten ungebundenen Ausgaben wie beispielsweise Unterhaltsarbeiten, Erstellung Personenunterstände an der St.Gallerstrasse, Umsetzung Aufwertungs- und Pflegekonzept «Zuzwiler Riet» usw. an das lokale und regionale Gewerbe vergeben werden. Der Gemeindepräsident ist erfreut über die hohe Stimmbeteiligung von knapp 44 Prozent und die deutliche Zustimmung zu allen drei Gemeindevorlagen.

Ausgebaute schulergänzende Tagesstrukturen ab Sommer

Der Schulrat hat im Geschäftsbericht 2019 sowie an der Informationsveranstaltung vom 3. März 2020 über das Projekt «schulergänzende Tagesstrukturen» ausführlich informiert. Die Bürgerschaft konnte über den Aufbau der schulergänzenden Tagesstrukturen mit Beginn ab 10. August 2020 entscheiden. Sie hat den jährlichen Bruttokredit von 315'900 Franken mit 949 Ja-Stimmen (67%) zu 457 Nein-Stimmen bewilligt. Der Schulrat ist motiviert, die Vorbereitungen für den Start vom 10. August 2020 umgehend in Angriff zu nehmen. Mit der designierten Leiterin wird der Aufbau gestartet. Zudem wird das Betriebsreglement zeitnah dem fakultativen Referendum unterstellt. Schulpräsident Clemens Meisterhans dankt den Stimmbürgerinnen und Stimmbürger für das deutliche Ja zu den schulergänzenden Tagesstrukturen und das entgegengebrachte Vertrauen. Dank diesem Ja kann die Detailplanung jetzt rasch an die Hand genommen werden. Schulrat und Leitung Tagesstrukturen freuen sich darauf, ab dem 10. August 2020 für Eltern und Schülerinnen und Schüler ein attraktives Betreuungsangebot einführen zu können. (gk/ahi)