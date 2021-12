Zuzwil Geballte Opposition gegen Strassensanierung in Weieren: «Wenn ihr Land wollt, müsst ihr mich enteignen» Die Strasse durch Weieren soll bis zur Schulstrasse saniert und hinsichtlich der Verkehrssicherheit aufgewertet werden. Im März entscheidet die Bürgerschaft über den erforderlichen Kredit von 1,895 Millionen Franken. Jetzt wurde das Projekt öffentlich vorgestellt und stiess auf heftigen Widerstand.

Die Trottoirs sollen verbreitert und beidseitig durchgehend geführt werden. Geplant ist ferner der behindertengerechte Umbau der Bushaltestellen. Bild: Andrea Häusler

In Stein gemeisselt ist die optimierte Strassengestaltung nicht. Auch ist der Rückbau von Gartenmauern, die Beseitigung von Hecken, der Einbezug privater Parkplätze zugunsten von Trottoirs mitnichten sakrosankt: Noch bis zum 14. Dezember läuft das öffentliche Mitwirkungsverfahren. Nichtsdestotrotz nutzten die mehrheitlich aus Weieren stammenden Anwesenden den Infoanlass vom Mittwoch, um ihre Positionen auch mündlich klarzumachen. Der Tenor: So nicht.

Worum geht es beim umstrittenen Projekt?

Der schlechte Zustand der 950 Meter langen Strasse zwischen der Dorfbachbrücke im Osten und der Schulstrasse im Westen des Weilers ist offensichtlich. Der Belag weist Flickstellen und Belastungsschäden auf, die Randabschlüsse sind verformt.

Das vorliegende 1,895-Millionen-Projekt des Büros B3 Brühwiler AG, Gossau, soll der Bürgerschaft am 25. März zur Beschlussfassung vorgelegt und, wenn möglich, im Herbst 2022 umgesetzt werden. Es sieht, neben der Erneuerung des Strassenkörpers, Anpassungen an den Werkleitungen und gesetzeskonformen Buskanten, vor allem breitere und durchgehende Trottoirs vor. Dies mit dem Ziel, die Sicherheit für die schwächeren Verkehrsteilnehmer zu erhöhen.

Was wird konkret gemacht?

Die Trottoirs im Dorfkern sind heute zwischen 1.19 und 1.40 Metern breit. Diese sollen auf 1.75 Meter verbreitert und durchgehend ausgeführt werden: Auf der Südseite bis zur Thuraustrasse, auf der Nordseite bis zur Schulstrasse. Wobei das Nördliche zwischen Feldhofstrasse und Grubenwies, als 3,50 Meter breiter Rad- und Gehweg gestaltet werden soll. Zumal der Abschnitt Teil des Schulwegs zwischen Zuzwil und Züberwangen ist. Ausserdem ist geplant, die Bushaltestellen umzubauen. Die Fahrbahnbreite bleibt indes nahezu unverändert.

Für all das werden 1767 m2 Land benötigt. Die Zustimmung zum Kreditbegehren vorausgesetzt, sollen die Grundeigentümer den Boden hernach abtreten. Die Entschädigung für eingezontes Land: 100 Franken, für Kulturland 8 Franken.

Vernichtende Kritik

An der Informationsveranstaltung wurde am Projekt kein gutes Haar gelassen. Der Geh-/Radweg sei ein gefährlicher Mumpitz, weil er Kindergärtler und Velofahrer zusammenführe, die Zerstörung des geschützten Ortsbilds unverantwortlich und breitere Trottoirs schlicht unnötig, hiess es unter anderem. Jetzt schon sei die Verkehrssicherheit in Weieren gewährleistet. «Schnell fahren ist gar nicht möglich und es gibt auch keine Unfälle», hiess es.

Dennoch könnten sich einige mit der Einführung von Tempo 30 (statt 40 im Siedlungsgebiet) noch anfreunden. Wobei Gemeindepräsident Roland Hardegger klar machte, dass eine 30er-Zone auf einer Gemeindestrasse 1. Klasse kaum bewilligt würde.

Persönliche Betroffenheit

Die insgesamt 93 Grundeigentümer sind unterschiedlich betroffen. Einige extrem, wie der Eigentümer der «Eintracht» im Einzugsbereich der Bushaltestelle, der monierte, dass er 78 m2 Land abgeben müsse, Parkplätze verliere und aufgrund der nicht überfahrbaren Buskante kaum mehr Zugang zur Garage habe. Eine Nachbarin findet es indes unverhältnismässig, dem geplanten Trottoir Bäume, Hecken und Mauern zu opfern, dafür Strassenlampen und Unterflurcontainer zu versetzen.

Dass die Strassengestaltung, laut Hardegger, nur wenig teurer ist, als eine blosse Sanierung, vermochte sie nicht zu beschwichtigen. Auch nicht jene Anwohnerin, die klarstellte: «Wenn ihr Boden wollt, müsst ihr mich enteignen.»