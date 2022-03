Zuzwil «Es wird immer schwieriger, die Herausforderungen der Zukunft zu meistern»: Zwei Landis werden eins An der Generalversammlung der Landi Thur AG beschlossen die Aktionäre den Zusammenschluss mit der Landi Wattwil AG. So will man die Ertragslage langfristig sichern.

Neue Mitglieder im Verwaltungsrat der Landi Thur AG: Ivo Steiner, Karin Rutz-Müller und Beat Zollinger (von links). Bild: Philipp Stutz

231 Aktionäre hatten sich am Mittwoch zur Generalversammlung der Landi Thur AG in Zuzwil eingefunden. Sie beschlossen mit grossem Mehr, mit der Landi Wattwil AG zu fusionieren. Thomas Niedermann, Verwaltungsratspräsident der Landi Thur AG, sagte:

«Für Landis wird es immer schwieriger, die Herausforderungen der Zukunft zu meistern.»

Stichworte dazu sind die Digitalisierung und sich ändernde Konsumgewohnheiten. In der Landi Wattwil stehen mit dem Ladenumbau und der Erweiterung des Lagers grössere Investitionen bevor.

Ertragslage langfristig sichern

Thomas Niedermann, VR-Präsident Landi Thur AG. Bild: Philipp Stutz

Um die Ertragslage langfristig zu sichern, hat der Verwaltungsrat der Landi Wattwil AG das Gespräch mit der Landi Thur AG gesucht. Da sich für die Landi Thur AG interessante Synergien im Bereich Administration, Logistik und Personal ergäben, sei es sinnvoll, mit der Landi Wattwil zu fusionieren, betonte Niedermann. Die Landi Wattwil hat diesem Antrag an ihrer GV bereits zugestimmt.

Nachdem die Landi Toggenburg beschlossen hat, ihr Geschäft zu liquidieren, hat die Landi Thur AG die Geschäftstätigkeit übernommen. Niedermann betonte:

«Wir glauben an die Zukunft der Standorte in Bazenheid und Kirchberg.»

Die rund 100 Genossenschafter der Landi Toggenburg erhalten nach der Liquidation je zwei Aktien der Landi Thur AG und können an der nächsten Generalversammlung ebenfalls teilnehmen.

Baugesuch für Provisorium in Gloten

Seit langem befasst sich die Landi Thur AG mit einem Neubau im thurgauischen Gloten. Dort wurde von den Ämtern signalisiert, dass eine Baueingabe nicht erteilt werden kann, ehe die genaue Baulinie des angedachten Baukreisels definiert ist. Dies kann nach Angaben der Landi noch einige Jahre dauern. Deshalb hat sich die Laveba (früher Landverband genannt) entschieden und mit der Gemeinde Sirnach vereinbart, auf dem Grundstück ein Provisorium zu erstellen.

Im Februar wurde eine entsprechende Baueingabe eingereicht. «Da es sich um ein Provisorium handelt, mussten wir das Projekt redimensionieren», sagte Ueli Kellenberger, Geschäftsleiter der Landi Thur AG. Es soll eine Landi mit Laden, aber ohne Landwirtschaftsteil und ohne Tankstelle mit Shop entstehen. Kellenberger hofft, dass die Baubewilligung bald eintrifft. Erst danach könne ein Zeitplan über die Eröffnung angestellt werden.

Vorgesehen ist, dass nach der Eröffnung des Provisoriums die Landi in Wil geschlossen wird. Weitere Projekte bilden der Ladenumbau in Wattwil und die Eröffnung des Volg am neuen Standort in Kirchberg.

Die Landi Thur AG erzielte im Geschäftsjahr 2021 einen Jahresgewinn von 530'000 Franken. Sie verfügt über eine gesunde Finanzstruktur mit 56 Prozent Eigenkapital. Für die zurücktretenden Verwaltungsräte Bruno Ackermann und Adrian Randegger wurden Beat Zollinger aus Oberegg AI und Ivo Steiner aus Ernetschwil gewählt. Als Vertreterin von Wattwil nimmt Karin Rutz im Verwaltungsrat Einsitz.