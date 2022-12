Zuzwil Ein Glücksbringer nimmt den Hut: Der Zuzwiler Kaminfeger Markus Wick geht nach 48 Jahren vorzeitig in Pension An die Zahl der Kamine, die er seit seinem Lehrbeginn im Jahr 1975 gerusst hat, kann sich Markus Wick nicht erinnern. Eines aber weiss er genau: Die Arbeit hat ihm stets Freude gemacht. Dennoch gibt er zum Ende des Jahres die Erwerbstätigkeit auf.

Markus Wick legt zum Ende dieses Jahres die Kaminfegerkluft ab und geht in den vorzeitigen Ruhestand. Bild: Andrea Häusler

Noch wenige Stunden und man wünscht sich wieder viel Glück fürs neue Jahr. Einer, der dieses Glück sichtbar verkörpert, ist der Zuzwiler Kaminfegermeister Markus Wick. Wenngleich seine schwarze Arbeitskluft ohne die goldigen Knöpfe und den klassischen Zylinder auskommt, welche die Miniatur-Nachbildungen auf Torten und in Blumentöpfen charakterisieren. Und, obwohl kein Russ an seinen Wangen klebt.

Natürlich weiss der 63-Jährige um die Symbolhaftigkeit seines Berufsstands. Früher, sagt er, empfand man es als Glück, wenn gerusste Kamine verhinderten, dass giftige Gase in Wohnräume drangen oder gar Feuer ausbrach. Diese Dankbarkeit sei älteren Menschen teilweise geblieben. «Es kam öfter vor, dass ich zu Kaffee und Kuchen eingeladen wurde. Jedoch gab auch die anderen, die Skeptischen», erinnert sich Markus Wick. Und lachend erzählt von einer Rossrüterin, die ihn partout nicht ins Haus lassen wollte. Gerusst wurde ihr Kamin gleichwohl. «Allerdings erst nach hartnäckiger Intervention des zuständigen Gemeinderats.»

Die Konzessionierten und «Nicht-Amtlichen»

Kaminfeger sind nahe an den Menschen. «Mir wurde viel Vertrauen entgegengebracht», sagt Wick, der inzwischen so manch geheimes Schlüsselversteck kennt. Den überwiegend unkomplizierten Umgang mit der Kundschaft hat er extrem geschätzt. Dies ist wohl mit ein Grund dafür, dass ihm sein Handwerk nicht nur jahrzehntelang das Auskommen gesichert, sondern auch Freude bereitet hat. Trotz oder gerade wegen der fortschreitenden technischen Entwicklungen und den wechselnden gesetzlichen Bestimmungen, die Flexibilität und die Fähigkeit verlangten, sich immer wieder auf Neues einzustellen.

Es war eine andere Zeit, als Markus Wick 1975 beim Wiler Kaminfegermeister Gustav Mäder das Handwerk erlernte. Blickt er zurück, tut er dies mit einem Lächeln. Lehrlinge, sagt er, seien damals gewiss nicht mit Samthandschuhen angefasst worden. Doch die Ausbildung habe ihn fachlich wie persönlich weiter gebracht. Wick blieb in Mäders Betrieb. Auch, weil der Schritt in die Selbstständigkeit aufgrund des geltenden Kaminfegermonopols schwierig war.

Dies änderte mit der Teilliberalisierung im Jahr 1998. Zwar gab es die gewählten, amtlichen Kaminfeger noch immer, doch waren die Gebäudeeigentümern fortan in der Wahl ihres Kaminfegers frei.

Diese Kaminfeger ersetzen Markus Wick Seinen Kundenstamm in Wil, Bronschhofen und Rossrüti hat Markus Wick an Jürg Hugentobler übergeben, jenen in Zuzwil an Adrian Hälg. Die Daten der Kundschaft in Jonschwil und Schwarzenbach liegen neu bei Manuel Bachmann, Münchwilen. Den Hauseigentümern werden von diesen Kaminfegerbetrieben kontaktiert. (ahi)

1999 wurde Jürg Hugentobler als Kaminfegermeister und Feuerungskontrolleur in der Stadt Wil gewählt, Markus Wick in Bronschhofen/Rossrüti und 2001 auch in Jonschwil/Schwarzenbach. Mit den Jahren kamen gegen 500 Liegenschaftseigentümer überwiegend in Wil und Zuzwil dazu, für die er als «Nicht-Amtlicher» tätig war.

Weniger Russ, weniger Arbeit

«Die Arbeit hat sich verändert, ist vielseitiger, aber auch weniger geworden», sagt Markus Wick. Der klassische Besen komme zwar weiterhin zum Einsatz. «Noch bis in die jüngere Vergangenheit gab es, beispielsweise in der Wiler Altstadt, sogenannte Schlupfkamine, in die man zum Russen einsteigen musste.» Doch der Beruf sei insgesamt technischer geworden, resümiert Wick.

Die Ablösung fossiler Heizanlagen durch Wärmepumpen wirkt sich auf das Arbeitsvolumen der Kaminfeger aus. Gerusst würden vor allem noch Pellet- oder Stückholzheizungen sowie Heizkamine und Cheminées, sagt Markus Wick. Die Säuberung von Lüftungen in Minergiehäusern, die Reinigung von Photovoltaikanklagen und Ähnliches kompensierten die Ausfälle. «Keine klassischen Kaminfegerarbeiten, aber existenzsichernde Standbeine.» Dennoch glaubt Wick nicht, dass der Kaminfegerberuf aussterben wird. Das grössere Problem sei, dass es trotz sinkendem Kundenpotenzial an Fachleuten mangle.

Biken statt russen

Mit dem letzten Tag des Jahres endet Markus Wicks Berufsleben. Die amtlichen Mandate in Bronschhofen/Rossrüti und Jonschwil hat er gekündigt, sein Mitarbeiter wird sich beruflich neu orientieren. Sind sein Magazin in Rossrüti zurückgebaut und die Werkzeuge verkauft, will er erst einmal durchatmen. Denn die Tage seien durchgetaktet, die Abende mit Büroarbeiten und dem Terminmanagement ausgefüllt gewesen.

Die gewonnene Freizeit möchte Markus Wick für Mountainbike-Touren, Wanderungen und vor allem für seine Enkelkinder im Luzernischen und im Bündnerland nutzen: Persönliche Glücksmomente, die er sich nach 48 Jahren als Glückssymbol wohlverdient hat.