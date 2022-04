Zuzwil Der Platz wird knapp: Deshalb benötigen die Zuzwiler Tagesstrukturen mehr Raum Im August 2020 ist das Angebot der Tagesstrukturen in Zuzwil (TAGIZ) mit 35 Kindern gestartet. Innert zweier Jahre hat sich die Nachfrage mehr als verdreifacht. Mittlerweile werden wöchentlich über hundert Kinder betreut – Tendenz steigend. Die vorhandenen Räumlichkeiten platzen aus allen Nähten. Eine vorübergehende Lösung wurde nun im Obergeschoss des Feuerwehrdepots gefunden.

Weil die Räumlichkeiten aus allen Nähten platzen, wird in Zuzwil nach weiteren Möglichkeiten Ausschau gehalten. Symbolbild

Die Zahlen der TAGIZ sprechen für sich – das Bedürfnis nach Tagesstrukturen steigt stetig. Aktuell wird das Mittagessen im Mehrzwecksaal der Sporthalle eingenommen. Dieser bietet Platz für ungefähr 60 Kinder und reicht aus, wenn der Mittagstisch in zwei Gruppen unterteilt wird.

Für die 20 Kinder im TAGIZ-Raum – im Untergeschoss des Schulhauses Wiesengrund – ist der Raum nach der Schule hingegen eher knapp. Dies schreibt die Gemeinde Zuzwil in ihrem Mitteilungsblatt.

An beiden Standorten fehle eine Rückzugsmöglichkeit für die Kinder und ein separater Raum für die Hausaufgabenhilfe, welche neu in das Angebot integriert wurde. Auch die Distanzen zwischen den verschiedenen Standorten seien zu lang und würden es dem Betreuungspersonal erschweren, die Kindergruppen zusammen zu halten.

Eine Übergangslösung wird angestrebt

In Zusammenarbeit mit den verantwortlichen Personen der Gemeinde und der Schule, hat das Leitungsteam der TAGIZ verschiedene Lösungsoptionen für mehr Räumlichkeiten besprochen. Gemeinde- und Schulrat seien sich einig, dass ein Umzug in die Truppenunterkunft des Feuerwehrdepots derzeit die beste Lösung darstelle.

Längerfristig sei aber auch dieser Raum nicht als ideal zu betrachten. Insbesondere auch, weil mit der Nutzung durch die TAGIZ auf die Belegung von Militärtruppen und Kinder-Sportlager bis auf weiteres verzichtet werden müsse. Der Vertrag mit dem Bund für die Truppenunterkunft wurde deshalb per Ende September 2022 gekündigt.

Optimale Lösung und weiteres Vorgehen

Aufgrund seines bald 70-jährigen Bestehens müsse beim Kindergartengebäude Unterdorf längerfristig mit einem Um- oder sogar Neubau gerechnet werden. Es erscheine gerechtfertigt, dass im Zusammenhang mit den dann anfallenden Planungsarbeiten auch die veränderten Bedürfnisse der Schule miteinbezogen und berücksichtigt werden.

Im Budget 2022 wurde daher vorsorglich ein Betrag von 45'000 Franken eingestellt, damit in der Truppenunterkunft des Feuerwehrdepots die notwendigen baulichen Massnahmen so rasch wie möglich umgesetzt werden könnten. Wichtig sei vor allem, dass die Zufriedenheit der Eltern und Kinder in Bezug auf Betreuung, Verpflegung und Räumlichkeiten gewährleistet sei und auch bleibe.

Für das laufende Jahr bestehen noch bis in den Herbst Zusagen für Vermietungen im Feuerwehrdepot, diese müssten eingehalten werden. Der Umzug der TAGIZ soll nach Möglichkeit Ende Herbst erfolgen. Das Provisorium soll voraussichtlich für die nächsten Jahre bestehen bleiben. Entscheidend sei die Entwicklung der Kinderzahlen sowie das weitere Vorgehen bezüglich Sanierung oder Neubau des Kindergartenhauses Unterdorf. (gek)