Zuzwil Besser ganz geschlossen: Raststätte Thurau geriet während Pandemie in Turbulenzen 2020 hätte glanzvoll sein sollen, überstrahlt durch den Neubau der Raststätte Thurau Nord. Dann kam die Pandemie. Doch trotz der vorübergehenden Schliessung resultierte ein Gewinn.

Verwaltungsratspräsident Erwin Scherrer (links) und CEO Peter Hofstetter. Bild: Arthur Gamsa

Das Jahr 2020 hat für die Thurau AG gut angefangen, erklärt Verwaltungsratspräsident Erwin Scherrer. Sie konnte auf viele Touristen zählen und der Neubau der Raststätte Thurau Nord stand auf dem Programm. Kurz nachdem die Mitarbeitenden das Raststätten-Provisorium Nord beziehen konnten, erfolgte die pandemiebedingte Schliessung des Restaurants.

Doch der Shop und die Tankstelle sollten weiterhin offen bleiben. Im Geschäftsbericht 2020 schreibt Scherrer dazu:

«Aus rein ökonomischer Sicht hätte man den Betrieb zeitweise besser ganz geschlossen.»

Denn die Kurzarbeitsentschädigung für die Mitarbeitenden des Restaurants führte zu fast keiner Kompensation.

Im Oktober wurde der auf rund 7,5 Millionen Franken budgetierte Neubau fertiggestellt. Scherrer merkt an, die Verwaltungsräte der Thurau AG seien froh, dass die Bauarbeiten im vergangenen Jahr durchgeführt wurden. «Die Gäste blieben aufgrund der Pandemie aus. Wir hatten Glück im Unglück.» Die Geschäftsleitung hatte in ein Schutzkonzept investiert, doch dann kam die erneute Schliessung. Scherrer ergänzt:

«Besonders für die Mitarbeitenden war es eine schwierige Situation.»

Viele mussten zu Hause bleiben, bedingt durch die Kurzarbeit. Doch auch für die Thurau AG war es schwierig.

Die Unternehmungsgruppe Raststätte Thurau AG, die zudem Mehrheitsbeteiligungen an der Raststätte Rheintal, der Raststätte Walensee, der Raststation Bodensee Hörbranz in Vorarlberg und an der Viamala-Raststätte Thusis hat, schliesst mit einem Jahresgewinn von rund 420'000 Franken, verzeichnete jedoch Umsatzrückgänge. So hat sich der Umsatz des Restaurants, im Vergleich zum Vorjahr, um 65,3 Prozent gesenkt. Der Umsatz des Shops beträgt gut 2,62 Millionen Franken und liegt 43 Prozent unter dem Vorjahresumsatz. Am geringsten fiel der Umsatzeinbruch beim Verkauf der Treibstoffe aus.

Die Mitarbeitenden der Thurau AG konnten ihre Arbeit inzwischen aufnehmen. Doch der Alltag hat sich noch nicht eingependelt: «Der Ablauf für das neue Konzept in der Thurau Nord kann noch nicht richtig durchgeführt werden, denn es gibt noch immer praktisch keinen Reiseverkehr», so Scherrer. Weiter wird in diesem Jahr das Angebot für elektronische Autoladestationen ausgebaut und Scherrer hofft, viele regionale Kunden in der Raststätte Thurau Nord begrüssen zu dürfen.