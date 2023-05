Zuzwil 45 Millionen Franken Umsatz und 764 000 Franken Gewinn: Landi Thur AG profitiert von Fusionen mit Toggenburger Landis Die Landi Thur AG zieht nach dem Zusammenschluss mit zwei Landi aus dem Toggenburg eine positive Bilanz. Das Unternehmen zeigt sich auch in Zukunft offen für sinnvolle Ergänzungen des Wirtschaftsgebietes.

Die Landi Thur AG – im Bild der Laden in Zuzwil – kann auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurückblicken. Bild: Philipp Stutz

«Das Umfeld ändert sich in immer schnellerem Tempo, und das verlangt nach Anpassungen», sagte Thomas Niedermann, Verwaltungsratspräsident der Landi Thur AG, an der Generalversammlung vom Mittwoch in Zuzwil, an der 249 Aktionäre anwesend waren.

Im Jahr 2021 wurde die Geschäftstätigkeit der Landi Toggenburg in die Landi Thur AG integriert. Ein Jahr später erfolgte die Fusion mit der Landi Wattwil AG. «Es war uns wichtig, die neuen Strukturen zu festigen und dass sich die Mitarbeitenden im neuen Gebilde wohl fühlen», sagte Niedermann. Man habe den Fokus auf die sich durch den Zusammenschluss ergebenden Synergien gelegt und Wert auf rationelle Abläufe gelegt. «Nun dürfen wir feststellen, dass alle Ziele erreicht wurden und sich die Landi Thur AG erfreulich entwickelt», zog Niedermann ein positives Fazit. Die erwarteten Kosteneinsparungen seien eingetreten, ohne dass der Service gegenüber den Kunden abgebaut worden sei.

Neubau in Gloten gilt als Ersatz für Wil

Mit dem Neubau der Landi in Gloten bei Sirnach, dem Umbau der Landi Wattwil und dem Bezug von neuen Räumlichkeiten für den Volg in Kirchberg sind nach den Worten des Verwaltungsratspräsidenten alle Betriebe der Landi Thur AG auf einem aktuellen Stand. Es stünden keine grösseren Investitionen mehr bevor. Niedermann zeigte sich überzeugt, dass die Landi auch in Zukunft im Detailhandel zulegen könne. «Die neue Landi in Sirnach ist als Investition in die Zukunft zu betrachten», ergänzte Geschäftsführer Ueli Kellenberger. Die Eröffnung findet vom 22. bis 24. Juni statt. Die Landi in Wil wird geschlossen. Dort findet Anfang Juni ein Totalausverkauf statt.

Die Landi Thur AG ist auch in Zukunft offen für sinnvolle Ergänzungen des Wirtschaftsgebietes oder der Geschäftsfelder. Man ist sich aber bewusst, dass mit dem immer grösser werdenden Einzugsgebiet die Herausforderung besteht, die physische und emotionale Nähe zu Kunden und Aktionären zu wahren.

Ueli Kellenberger (rechts) tritt als Geschäftsführer der Landi Thur AG zurück. Sein Nachfolger wird Fabio Giorgianni. Bild: Philipp Stutz

Thomas Butz trat aus dem Verwaltungsrat zurück. Die fünf übrigen Verwaltungsräte wurden in ihrem Amt bestätigt. Geschäftsführer Ueli Kellenberger gab seine Demission bekannt, wobei er weiterhin in einem Teilpensum für die Landi tätig sein wird. Zu seinem Nachfolger wurde Fabio Giorgianni bestimmt, der bisher unter anderem als Geschäftsstellenleiter in Bazenheid tätig gewesen war.

Umsatz von rund 45 Millionen Franken erzielt

Die Landi Thur AG erwirtschaftete im vergangenen Geschäftsjahr einen Umsatz von rund 45 Millionen Franken. Da die neu hinzu gekommenen Betriebe der Landi Toggenburg und der Landi Wattwil AG in diesen Umsatzzahlen enthalten sind, ist ein Vergleich zum Vorjahr nur schwer möglich. Nach Abzug der Personalkosten und aller übrigen Aufwendungen beträgt der Jahresgewinn rund 764 000 Franken. «Dieses Ergebnis liegt deutlich über dem Abschluss des Vorjahres», sagte Kellenberger. Das positive Geschäftsergebnis erlaubte es, zusätzlich zu den betriebsnotwendigen Abschreibungen stille Reserven zu bilden. Aktionärinnen und Aktionäre genehmigten den Antrag des Verwaltungsrates, eine ordentliche Dividende von 6 Prozent auszurichten.