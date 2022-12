Zuzwil 420 Zuzwiler Kinder lassen den Stern von Bethlehem aufgehen - vor insgesamt 2'400 Zuschauerinnen und Zuschauern Vor gut 60 Jahren wurde die «Zäller Wiehnacht» von Paul Burkhard in Zell im Tösstal komponiert und erstmals gespielt. Jetzt wird das Stück von 420 Zuzwilern inszeniert. Noch stehen zwei Vorstellungen bevor - doch beide sind bereits «ausverkauft».

Die über 400 Kinder auf der Bühne der Zuzwiler Dreifachturnhalle beeindrucken optisch und akustisch. Bild: Josef Bischof

Unzählige Male wurde das Sing- und Krippenspiel in den vergangenen Jahrzehnten aufgeführt. «Doch wohl kaum ja mit so vielen Mitwirkenden wie bei uns in Zuzwil», sagt Schulleiter Sven Keller. Rekordverdächtig ist auch die Besucherzahl. Die 420 Kinder führen «D Zäller Wiehnacht» in der viermal vollen Turnhalle insgesamt 2'400 Personen vor. Am Freitag und Samstag gingen die ersten beiden Vorführungen über die Hallen-Bühne.

Idee entstand bereits 2018

Der grosse Stern illustriert das Zentrum des Krippenspiels. «Das isch de Stern vo Bethlehem» singt der Kinderchor aus allen Zuwiler Primarschülerinnen und Primarschülern, einschliesslich der Kindergärtler. Inhaltlich dreht sich das Stück um die Weihnachtsgeschichte. Die gespielten Szenen beziehen aber auch aktuelle Situationen ein.

Sven Keller, Schulleiter, Zuzwil. Bild: Josef Bischof

Bei den acht Liedern kommt der ganze Kinderchor zum Einsatz. Instrumental begleitet die Jugendmusikschule Wil-Land mit Schulleiter Christoph Indrist, dem auch die musikalische Gesamtleitung obliegt. «Der Anstoss kam am Schulschlussessen 2018 aus der Lehrerschaft», erinnert sich Schulleiter Sven Keller. Der Vorschlag sei positiv aufgenommen und die Vorbereitung angegangen worden. Die Coronapandemie habe aber eine unmittelbare Realisation verhindert. Im vergangen Sommer habe man einen Neubeginn beschlossen. In allen Klassen seien die acht Lieder geübt worden.

Alle Vorstellungen «ausverkauft»

Weil die Vorbereitung der Aufführungen den Rahmen des Unterrichts gesprengt hätten, sei sie in zwei Projektwochen eingebettet worden, sagt Sven Keller. «Während dieser Wochen ist täglich geübt, musiziert und gebastelt worden. Man hat Kostüme geschneidert und die Rollen und Tänze geprobt.» Die Begeisterung der Lehrpersonen sei auf die Kinder übergesprungen. Auch die Bevölkerung habe sich anstecken lassen. Die Kinder seien schon im Vorfeld – unterstützt durch Lehrpersonen, Schulratsmitglieder, die Jugendmusikschule und weitere Helfer – im Mittelpunkt gestanden. Bei den Aufführungen haben sie dies sichtlich genossen.

An etlichen Verkaufsständen werden Bastelarbeiten angeboten. Bild: Josef Bischof

Für die vier Vorstellungen, zwei am vergangenen Wochenende, zwei am kommenden Dienstag und Mittwoch, konnten Tickets reserviert werden. Die je 600 Eintrittskarten wurden gratis abgegeben. Sämtliche 2400 sind reserviert worden. Auch wenn der Eintritt kostenlos ist, freuen sich die Kinder über einen freiwilligen Beitrag. Den Erlös lassen sie dem Ostschweizer Kinderspital und der Kinderspitex Ostschweiz zukommen. Mit dem gleichen Ziel bieten sie an den Vorführungen des Weihnachtsspiel auch Bastelarbeiten an.