Zurück in die Normalität: So verlief der erste Tag nach dem Lockdown in der Region Wil-Toggenburg Der Lockdown hat endlich ein Ende. Viele Geschäfte durften am Montag wieder öffnen, wenn auch unter eingeschränkten Bedingungen. Die Menschen der Region Wil-Toggenburg nutzten die Gelegenheit und zelebrierten die wiedergewonnene Freiheit trotz regnerischem Wetter.

Seit Langem wieder richtig belebt: die Obere Bahnhofstrasse in Wil. Bild: Dinah Hauser

Endlich wieder Schule! So tönt es aus den Kindermündern. Auch an den Wandtafeln steht: «Schö bisch wieder do». Der Halbklassenunterricht beginnt an der Primarschule Bronschhofen um 8 Uhr früh. Klassenweise versammeln sich die Kinder auf dem Pausenhof. Die einen bei der Rutschbahn, andere beim Bänkli. Auch die jüngeren Kinder kennen die Regeln: Im Steinkreis sitzen Erst- und Zweitklässler mit Abstand. Die Lehrpersonen holen dann die Gruppen ins Schulhaus.

Schulleiter Hanspeter Helbling begrüsst seine Schützlinge auf dem Pausenplatz. Die Kinder halten von sich aus Abstand zueinander. Bild: Dinah Hauser

Eine Viertklässlerin sagt: «Fast alle meine Gspänli sind in der anderen Halbklasse.» Sie ist jedoch froh, wieder im Klassenzimmer lernen zu dürfen. Zu Hause sei es zu laut gewesen. Aber zum Glück konnte sie ihre ältere Schwester bei den Hausaufgaben um Hilfe bitten. Ein Bub erzählt von seiner quängelnden kleinen Schwester und der lauten Lüftung im Bad:

«Ich konnte mich zu Hause gar nicht auf die Hausaufgaben konzentrieren.»

Auch die Lehrer sind motiviert, wieder im Schulzimmer zu unterrichten. Ihr Strahlen auf dem ganzen Gesicht verrät das sofort. Einfühlsam erklären sie den Kindern, wie der Schulbetrieb in den nächsten vier Wochen bis zum 8. Juni ablaufen wird. Zur Auflockerung gibt es aber erst ein Spiel: Die farbigen Becher sollen möglichst schnell richtig angeordnet werden.

In der Primarschule Bronschhofen hat man sich entschieden die vom Kanton geforderten Halbklassen jeden zweiten Tag vor Ort zu unterrichten. Schulleiter Hanspeter Helbling erklärt: «Wir haben erst darauf geschaut, dass Kinder aus der gleichen Familie am selben Tag kommen können.» Den Rest der Kinder habe man zusammen mit den Klassenlehrpersonen zugeteilt. «Rücksicht auf den Wohnort oder Freundschaften konnten wir leider nicht gross nehmen.»

Die Erst- und Zweitklässer tauschen sich aus, was sie während des Lockdowns gemacht haben. Bild: Dinah Hauser

Ob es daran liegt, dass sich die Kinder zwei Monate nicht gesehen haben oder am unerwarteten Besuch, die Erst- und Zweitklässler sitzen erstaunlich ruhig im Kreis. Im Klassenzimmer nebenan sind die Corona-Regeln aufgelistet. «Ab der vierten Klasse versuchen die Kinder, die Regeln einzuhalten», erklärt Helbling. Sie sitzen deswegen auch einzeln an den Pulten. Diese sind im Klassenzimmer verstreut und mit Korpussen abgetrennt. Das sei aber auch schon vor Corona so gewesen. Kaum gibt die Lehrerin einen Auftrag machen sich die Kinder emsig daran. Der Schulstart scheint gelungen.

Znüni-Zeit. Handwerker, Chauffeure und Kaffeetrinker treffen sich in der «Traube» in Dietfurt zum Zwischenstopp. Wirtin Ruth Schönenberger hat sich zur «Vier-pro-Tisch»-Regel etwas Besonderes einfallen lassen: Mit Vorhängen aufgehübschte Schalltafeln trennen die grossen Tische in zwei. Mit einem Augenzwinkern sagt sie:

«Wir hätten die Tische auch auseinandersägen können.»

Stattdessen bedient Schönenberger jetzt «Boxen», wie sie ihre Halbtische nennt. «Hättest Du mir noch die Zeitung?», fragt ein Gast, der eben einen Espresso bestellt hat. «Dürfen wir nicht auflegen», antwortet Schönenberger. «So sind die Vorgaben.»

Die Wirtin Ruth Schönenberger sagt, dass man das Ganze mit Humor nehmen müsse. Im Hintergrund sind noch die Service-Schilder zu sehen. Bild:Fabio Giger

Nicht so schlimm – aus acht Wochen Lockdown gibt es viel zu erzählen. Und falls dabei die Kehlen auszutrocknen drohen, hängen an den Trennwänden «Service»-Schilder bereit, die die Gäste bei einem Bestellwunsch hochheben können. «Wir müssen das Ganze mit Humor nehmen», sagt Schönenberger, greift zum im Desinfektionsmittel getränkten Einwegtuch und putzt die eben frei gewordene Box Nummer sieben.

Ein gewöhnungsbedürftiges Bild zeigt sich zur grossen Pause beim Wiler Primarschulhaus Allee. Da sich hier die Menschen nicht an die Regeln gehalten haben, wurden Absperrgitter installiert. Um weiterhin Menschenansammlungen zu vermeiden, bleiben diese stehen und die Schulkinder verbringen die Pausen hinter Gittern.

Nach dem Lockdown braucht es neue Schuhe. Zwar muss niemand draussen warten, aber im «Dosenbach» beim Schwanenkreisel in Wil herrscht emsiges Treiben. Hier gelten die üblichen Hygieneregeln, wie man sie aus den Lebensmittelgeschäften kennt: Hände desinfizieren, Einlasskarte nehmen und los geht’s.

Einige Regale scheinen beliebter als andere: Hier beraten sich zwei Freundinnen darüber, ob das rote oder das blaue Modell besser passt. Eine Dame kommt um die Ecke und entschuldigt sich – sie will den Abstand einhalten. Nach einem kurzen, freundlichen Gespräch ist entschieden, wer wo durch will.

Einen Gang weiter schlängelt sich ein Vater mitsamt einem Kinderwagen durch den Laden. Allerdings sitzen keine Kinder darin: Es stapeln sich rund ein Dutzend Schuhschachteln – von Kinderschuhen bis Wanderschuhe für Erwachsene ist alles mit dabei. Nun soll es noch ein Paar mehr sein. Jedoch purzelt alles durcheinander, als er den Karton zuoberst drauf legen möchte. Derweil wird die Warteschlange an der Kasse länger. Eine Freundin hilft der anderen die fünf Schachteln auf dem Arm zu balancieren, während eine Dame einen Karton von ihrem Mann entgegen nimmt – es müssen ja nicht beide anstehen.

Manuela Oehninger, Leiterin der Mode Weber-Filiale in Wattwil. Bild: Fabio Giger

Es sind banale Dinge, die man plötzlich zu hinterfragen beginnt. Kann ich Kleider vor dem Kauf anprobieren? Gehen die Hosen nach jeder Anprobe in die Wäsche? Wie geht Shoppen zu Zeiten von Corona? «Eigentlich ganz normal», antwortet Manuela Oehninger, Leiterin der Mode Weber-Filiale in Wattwil. «So etwas wie Einbahn-Gänge zwischen den Kleiderständer sind nicht nötig. Es gibt genügend Platz, einander auszuweichen», erklärt sie.

Im Laden herrscht am Montagmorgen noch kein Gedränge – der grosse Ansturm bleibt vorerst aus. Vor allem Stammkundschaft ist zugegen und stöbert durch die neue Sommerkollektion. Nirgends mehr als eine Person pro Schautisch oder Kleiderständer. Trotzdem: Bei der Kasse und vor den Umkleidekabinen sind die vorgegebenen zwei Meter mit gelbem Klebeband gekennzeichnet.

Anprobierte Kleidung wird bei «Mode Weber» in Wattwil mit Dampf behandelt Bild: Fabio Giger

Zudem ist jede zweite Umkleidekabine abgesperrt. Vor den Kabinen stehen Ständer, die als Austauschstation genutzt werden. «Wenn der Kunde ein Stück nicht will oder eine andere Grösse wünscht, kann die Beratung die Kleider ohne direkten Körperkontakt austauschen», erklärt Oehninger. Wenn möglich behandeln ihre Mitarbeiter anprobierte, aber nicht gekaufte Kleider an der hauseigenen Dämpfstation mit heissem Dampf.

«Hend Sie no en Platz frei?» Zum Zmittag lautet die Antwort Ja. Am Abend ist das Restaurant Arts in Wil bereits ausgebucht. Wer rein will, muss nur noch die Hände desinfizieren. Die Tische stehen weit voneinander entfernt. Kurz vor 12 Uhr finden sich bereits einige Gäste ein. Der grosse Ansturm bleib allerdings aus. Wenige kommen alleine, einige zu zweit. Sie grüssen die anderen Gäste freundlich.

Die Tische stehen weit auseinander: Den ersten Zmittag im Restaurant nach dem Lockdown geniesst sich am Besten zu zweit Bild: Dinah Hauser

Endlich wieder die Restaurantatmosphäre geniessen. Nach acht Wochen alleine im Homeoffice ist die Kulisse erst etwas fremd. Am Nebentisch sitzen Berufsleute und unterhalten sich über alltägliche Dinge. Bedient wird, als ob es nichts Natürlicheres auf der Welt gäbe. Man merkt: Die Wirte sind froh, dürfen sie wieder Gäste empfangen. Die Welt scheint fast wieder im Normalzustand angekommen zu sein. Der feine Burger ist schon aufgegessen und der Dessert bestellt. Der Nachbar zahlt, grüsst freundlich und geht hinaus. Daraufhin kommt die Serviceangestellte und reinigt den Tisch mit Desinfektionsmittel. Das gehört zur neuen Normalität.

Auf den Tischen im «Leuä» in Ebnat Kappel stehen keine Menükärtchen. Das erste Mittagsmenü nach dem Lockdown – Brätchügeli an Currysauce mit Reis – stellt die Servicefachfrau Paldron Trewa mündlich vor. Vor dem Gesicht trägt sie ein Plexiglasvisier.

Sicher ist sicher: Im «Löwen» in Ebnat-Kappel arbeiten die Leute im Service mit einem Visier. Bild: Fabio Giger

«Beim Servieren ist man sich einfach näher als zwei Meter. Um unsere Gäste und uns zu schützen, tragen wir die Visiere», erklärt Trewa. Wirtin Annemarie Bösch pflichtet ihr bei: «Sonst müssten wir die Teller auf Pizzaschaufeln servieren.» Für blöde Sprüche ist Bösch bereits gewappnet:

«Denen, die was zu maulen haben, zieh ich einfach eine Schutzmaske über den Mund»

Seit dem 1. März sind Nadine und Thomas Buff die Betreiber des Restaurants Hof zu Wil. «Heute starten wir quasi zum zweiten Mal», sagt Thomas Buff als er die Wochen seit dem eigentlichen Start Revue passieren lässt. Von den aussergewöhnlichen Anfangsmonaten lassen sich die Buffs nicht beirren. Thomas Buff sagt:

«Ich bin zuversichtlich was die Zukunft anbelangt.»

Bei der Umsetzung des Sicherheitskonzepts legten Nadine und Thomas Buff Wert darauf, dass für die Gäste möglichst wenig davon zu spüren ist. So ist etwa der Einsatz von Schutzwänden für die Betreiber des traditionsreichen Restaurants am oberen Ende der Wiler Altstadt vorerst kein Thema. «Wir nehmen zu Gunsten der Atmosphäre in Kauf, dass weniger Gäste bewirtet werden können. Mit Schutzwänden würde sich der Gast fühlen wie in einem Kabäuschen», sagt Nadine Buff.

Der Einsatz von Schutzwänden ist für die Betreiber Restaurants vorerst kein Thema. Bild: Philipp Wolf

Normalerweise können im Hof rund 80 Personen bewirtet werden, in Zeiten des Coronavirus sind es noch um die 40 an der Zahl. Jene, die heute schon den Weg ins Restaurant finden, sind Stammgäste. Kaum hatte der Bundesrat die Lockerungen für die Gastrobranche bekannt gegeben, reservierten sie einen Tisch. Man spüre grossen Zuspruch Seitens der Kundschaft, sagt Thomas Buff. «Als wir heute um Neun öffneten, kam bereits unser erster Stammkunde zum Kaffee», sagt Thomas Buff.

Auch das Frauenunterwäsche-Geschäft Beldona in der Wiler Fussgängerzone hat seine Türen wieder geöffnet. Und das laut Filialleiterin Monic Sarro gar 40 Minuten früher als geplant: «Die Leute standen bereits Schlange – wir wurden regelrecht überrannt.» Das Kaufen von Unterwäsche funktioniere für die Kundinnen immer noch gleich wie vor Corona. Nur für die Mitarbeiterinnen sei jetzt alles ein wenig komplizierter, sagt Sarro. Die Umkleidekabinen werden nach jeder Kundin desinfiziert. «Zum Arbeiten tragen wir ausserdem Masken, was auch ein wenig gewöhnungsbedürftig ist», sagt Sarro und mit dieser Ansicht ist sie in der Ostschweiz wohl nicht alleine.

Das Kaufen von Unterwäsche funktioniert für die Kundinnen immer noch gleich. Bild: Philipp Wolf

Im «Hirschy» in Wil werden heute deutlich weniger «Iisschoggis» genossen als üblich – und das liegt nicht bloss am regnerischen Wetter. «Normalerweise wäre um diese Uhrzeit alles voll», sagt eine Kellnerin. Zwar würden sich noch nicht so viele Menschen in Restaurants trauen, doch spüre sie schon das so Manche und Mancher das «Käffelen» vermisst hat. Die Schutzmassnahmen im «Hirschy» sind dabei augenscheinlich, die Tische sind durch rund zwei Meter hohe Plexiglascheiben getrennt. «Wir müssen vorerst wohl einfach lernen, damit zu leben», sagt die Kellnerin. Corona hat definitiv vieles in unserem Alltag verändert. Nur der «Iisschoggi» kann das Virus nichts anhaben. Die ist noch genau so lecker wie früher.

Das «Iisschoggi» im «Hirschy» Wil schmeckt trotz Schutzmassnahmen noch genauso gut, wie früher. Bild: Philipp Wolf

Jetzt werden wieder Kilometer gelaufen, Hanteln gehoben und die Muskeln gestählt. Vielen hat das Fitnesscenter Fitpool in Wattwil während Homeoffice-Zeiten gefehlt. So auch Jana Mühlethaler: «Klar bewegte ich mich vermehrt im Freien, ging ab und zu joggen oder Velo fahren. Aber hier kann ich mich richtig auspowern.»

Eingeschränkt fühlte sie sich beim ersten Gym-Besuch nach dem Lockdown nicht. Kaum ein Gerät musste abgesperrt werden. Wo der Abstand nicht eingehalten werden kann, wurde eine Plexiglasscheibe hin-gestellt. Einzig duschen sollten die Pumper Zuhause. Und die Geräte müs-sen nach jedem Gebrauch desinfiziert werden.

Der Besucherandrang auf das Fitnesscenter Fitpool in Wattwil hielt sich am Montag noch in Grenzen. Bild: Fabio Giger

«Weil wir sowieso eine relativ grosse Trainingsfläche haben, mussten wir nur sehr wenige Maschinen umstellen», berichtet Fitpool-Inhaberin Mägi Weber. Die grosse Fläche ist auch mit ein Grund, wieso sich in ihrem Center niemand voranmelden muss. Ein- und Ausstempeln genügt.

Das Computersystem zählt wie viele Leute gerade trainieren. Falls sich zu viele Leute gleich-zeitig im Studio befinden würden, müssten neue Besucher warten. «Aber dieser Fall ist sehr unwahrscheinlich», sagt Weber. Zumal der Besucherandrang am ersten Tag sehr verhalten ausgefallen sei.

«Die Leute müssen sich wohl zuerst wieder an den Alltag gewöhnen und sich aus dem Haus trauen», analysiert Weber. Einige Eltern fänden schlicht keine Zeit ins Fitness zu gehen, weil sie sich um die Kinder kümmern müssen, die wegen des herrschenden Halbklas-senunterrichts noch nicht ganztags in die Schule können.

Nach einem gelungenen ersten Tag in der Fast-Normalität gibt es nur eins: einen gelungenen Ausklang an der Bar im Cinewil. In diesem Sinne: Prost und weiterhin viel Gesundheit.