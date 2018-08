Kristian Nushi vor dem Cuphit: «Wil gab mir die Möglichkeit, mich auf Profistufe zu präsentieren» Für den Uzwiler Offensivspieler ist das Cupspiel gegen den FC Wil eine spezielle Partie. Mit den Wilern hatte der Kosovare 2004 den Cup gewonnen. Nicht nur dem Club aus der Challenge League ist der 36-Jährige dankbar. Tim Frei

Kristian Nushi will mit Uzwil die Sensation gegen seinen ehemaligen Verein schaffen. Er sagt: «Wil ist haushoher Favorit, im Cup ist aber alles möglich.» (Bild: Urs Bucher)

Es war sein überraschender Karriere-Höhepunkt. «Dass wir damals als klarer Aussenseiter gewinnen konnten, ist unglaublich», sagt Kristian Nushi mit Blick auf den Cupsieg 2004 des FC Wil. Die Umstände in jener Saison waren aussergewöhnlich: Präsident Andreas Hafen trat zurück, weil publik wurde, dass er bei seinem Arbeitgeber UBS rund 50 Millionen veruntreute – ukrainische Investoren übernahmen den Club, etliche Trainerwechsel wurden vorgenommen und Löhne nicht bezahlt. Nushi sagt dazu:

«Dass wir in dieser Chaos-Saison Cupsieger wurden, macht es noch spezieller.»

Durch all die Probleme seien sie näher zusammengerückt, so Nushi. «Der Zusammenhalt im Team war einmalig und eindeutig ausschlaggebend.» Jeder sei für den anderen gegangen und habe die Turbulenzen um den Club ausgeblendet. «So einen Spirit habe ich nur noch zu meiner Zeit in Aarau erlebt.»

Ein Kämpfer durch und durch

Nun empfängt Uzwil, für das Nushi seit 2016 spielt, am Samstag um 17.30 Uhr in der ersten Cuprunde ausgerechnet Wil. Einige Spieler und Verantwortliche beim Club aus der 2. Liga interregional haben wie der 36-Jährige eine Vergangenheit beim aktuellen Challenge-League-Verein und können die Partie kaum erwarten. Nushis Vorfreude ist besonders gross – mit einem schelmischen Lächeln sagt er: «Das ist eine ganz spezielle Partie für mich. Wil gab mir die Möglichkeit, mich auf Profistufe zu präsentieren. Dafür bin ich dem Verein für immer dankbar.»

Philippe Montandon, heute Sponsoring-Leiter beim FC St. Gallen, war ebenfalls Teil des Cupsiegerteams 2004. Zudem hat er später bei St. Gallen mit Nushi zusammengespielt. Er, wie auch Uzwils Trainer Sokol Maliqi, der ebenfalls mit Nushi für Wil aufgelaufen ist, bezeichnen den Kosovaren als «ehrlichen Arbeiter und Kämpfer auf dem Feld». Maliqi sagt: «Er ist ein Spieler, der bis zur Auswechslung alles gibt.» Und Montandon ergänzt:

«Mit dieser Spielweise, seiner Schnelligkeit und seiner guten Schusstechnik machte er sich bei St. Gallens Anhängern schnell beliebt.»

Auch auf der Karriereleiter hat sich Nushi hochgekämpft: 1998 folgte er seinem Vater in die Schweiz, 2002 begann er seine Profikarriere bei Wil, 2007 wechselte er zu Aarau, ehe sich 2009 sein Traum erfüllte, beim FC St. Gallen zu spielen. Woher kommt dieses Kämpfergen? «Ich hatte als Kind das Ziel, in der Schweiz als Profi zu spielen – und wusste, dass ich das nur mit harter Arbeit erreichen kann» Gleichzeitig war er auch realistisch: «Zu Real Madrid hätte ich es damit nicht geschafft.»

Wie ein «kleiner Ronaldo»

Maliqi bezeichnet seinen Schützling dennoch gar als «kleinen Ronaldo»: Bei Uzwil sei er sich für überhaupt nichts zu schade. «Nach dem Training, wenn alle gehen, macht er noch Übungen.» Nushi sagt: «Ich habe schon immer Sorge zu meinem Körper getragen, weshalb soll ich jetzt damit aufhören?»

Nur weil er nun nicht mehr Profi sei, einen Bürojob in einer Uzwiler Immobilenfirma habe und den Fussball als Hobby ansehe, sei für ihn kein Grund, seine Einstellung zum Sport zu ändern. «Dass ich eine solch lange Karriere erleben durfte, liegt aber auch daran, dass ich vom Verletzungspech mehrheitlich verschont blieb», sagt Nushi, klopft mit seinen Fingern ans Holz und lächelt verschmitzt.

Ein stiller Leader

Ein Wortführer in der Kabine war Nushi nie, da sind sich Montandon und Maliqi einig. «Er ist ein stiller Leader», sagt Uzwils Trainer und Montandon meint: «Nushi ist eine zurückhaltende Person. Mit seinen Witzen und seiner aufgestellten Art war er aber in der Garderobe oft für eine gute Stimmung verantwortlich.» Der Kosvare pflichtet bei:

«Auf und neben dem Platz sind Welten bei mir. In der Garderobe beobachte ich aus der Distanz und wähle meine Worte mit Bedacht. Auf dem Rasen dagegen versuche ich die anderen Spieler mitzureissen und zu motivieren.»

In solchen Situationen kann es schon mal passieren, dass er sein Temperament zeigt: «Bringt ein Spieler nicht die nötige Motivation oder setzt sich nicht fürs Team ein, nehme ich ihn mir zur Brust», so Nushi. Er erkläre diesem dann, dass er dies nicht persönlich meine, sondern dass es ihm einfach um das Team beziehungsweise den Verein gehe.

Die Sprache war eine grosse Hürde

Nushis Zurückhaltung, sie liegt nicht nur in seinem Naturell. Auch die Sprache in der Schweiz war eine grosse Hürde. «Ich konnte kaum ein Wort Deutsch. Die anderen Spieler bei Wil versuchten mir jeweils zu erklären, weshalb die Löhne nicht ausbezahlt wurden. Doch ich verstand sie meistens nicht.» Nun geht er seit einigen Monaten in einen Sprachkurs: «Ich will endlich Deutsch lernen, um die Menschen zu verstehen.»

Gleichzeitig hat Nushi auch die Trainer-Ausbildung begonnen. «In zwei bis drei Jahren möchte ich in dieses Geschäft einsteigen.» Zuerst will er morgen die Sensation gegen seinen ehemaligen Verein schaffen. «Wil ist haushoher Favorit, im Cup ist aber alles möglich.»