Zürich Marathon Vor einem Monat warf sie eine Verletzung aus der Bahn – am Sonntag lief Tanja Eilinger aus Zuckenriet in persönlicher Bestzeit zu Bronze Tanja Eilinger hat an der Schweizer Meisterschaft der Marathonläuferinnen die Bronzemedaille gewonnen. Auch eine Verwechslung sorgte für Jubel im Ziel.

Tanja Eilinger in der Zürcher Innenstadt unterwegs zu Bronze. Bild: PD

Noch vor ein paar Wochen hätte sich Tanja Eilinger nicht erträumen können, was sie am Sonntag am Zürich Marathon schaffte: die Bronzemedaille bei der Schweizer Meisterschaft, mit 2:47:57 Stunden zudem in neuer persönlicher Bestzeit.

Vor einem Monat hatte sich die 41-Jährige verletzt, an Training war bis eine Woche vor dem Lauf nicht zu denken. Anstatt der geplanten fünf langen Läufe konnte Eilinger in der Vorbereitung nur drei absolvieren, auch beim Tempotraining kam sie längst nicht auf ihr Soll. Üblicherweise läuft die Ergotherapeutin trainingshalber fünf Mal pro Woche.

Jubel dank Verwechslung

«Ich habe lange nicht mehr daran geglaubt, dass ich überhaupt starten kann», sagt Eilinger am Tag nach dem Erfolg am Telefon. Auf das Ziel, die 42,195 Kilometer in unter 2:50 Stunden zu laufen, habe sie lange hingearbeitet. Über den persönlichen Rekord freue sie sich darum «fast noch mehr» als über die Medaille.

Eilinger gelang am Sonntag ein sogenannter «Negative Split», sprich, die zweite Streckenhälfte schneller als die erste zu laufen. Diese Renneinteilung ist ein Erfolgsrezept bei Langstreckenläufen, viele Weltrekorde im Marathon kamen so zustande.

Trotz ihrer Verletzung habe sie am Renntag gespürt, dass ihr ein persönlicher Rekord möglich sei, so Eilinger. Während des Laufs hätten ihr Familienmitglieder vom Streckenrand aus immer wieder zugerufen, dass sie gut unterwegs sei, als viertschnellste Schweizerin.

Neben Tanja Eilinger, hier mit ihrer Tochter Ladina, standen Samira Schnüriger (Gold, Mitte) und Joëlle Flück auf dem Podest. Bild: Pd

Weil eine der vor ihr laufenden vermeintlichen Schweizerinnen jedoch eine Norwegerin war, wurde es am Ende sogar die Bronzemedaille. Schnellste Frau am Zürcher Seebecken war die Äthiopierin Helen Bekele (2:24:14). Eilinger landete im Gesamtklassement auf dem achten Rang.

Umso grösser sei die Freude im Ziel gewesen. Erleichterung habe sie gespürt und Dankbarkeit, darüber, «dass ich laufen konnte, dass der Körper mitgemacht hat.» Schon Ende Oktober will Eilinger am Marathon in Frankfurt eine neue persönliche Bestleistung aufstellen.