Züberwangen-Weieren Kritische Voten zum 100-Jahr-Jubiläum: Frauenverein zwischen Turnaround und Auflösung Gedämpfte Geburtstagsstimmung bei der Frauen- und Müttergemeinschaft Züberwangen-Weieren. Tiefe Teilnehmerzahlen an Veranstaltungen, fehlende Inputs und mangelnde Bereitschaft zu Vorstandsarbeit stellen den Verein vor eine ungewisse Zukunft.



Ruth Kalberer, Präsidentin der Frauen- und Müttergemeinschaft Züberwangen-Weieren (links) nimmt die Glückwünsche von Kantonalpräsidentin Alexa Sutter entgegen. Bild: Andrea Häusler

100 Jahre, ein Geburtstag für die Geschichtsbücher. Die einen geben grosse Feste, durchforsten die Archive nach ursprünglichen Episoden, drucken Chroniken und propagieren die Zukunft. Andere geben sich bescheiden, feiern im Kleinen ohne zu verhehlen, dass die Jahre, aber auch der gesellschaftliche Wandel die frühere Betriebsamkeit ausgebremst und die Energie aufgezehrt haben. So wie die Frauen- und Müttergemeinschaft Züberwangen-Weieren, die am Samstag ihre Jubiläumshauptversammlung hielt und deren Präsidentin ein Zukunftsszenarium zeichnete, das ähnlich düster anmutete, wie der verdunkelte Pfarreiheimsaal. «Es gibt viele Fragezeichen, was die Zukunft betrifft», sagte Ruth Kalberer. Und es stelle sich die grundsätzliche Frage, ob es den Verein in dieser Form überhaupt noch braucht.

Für sie jedenfalls steht fest: An der Hauptversammlung 2022 vom Januar tritt sie zurück. Die Luft sei einfach draussen.

Grossartige soziale Vernetzungsprojekte

Der Verein krankt an denselben Problemen, mit denen viele Frauenvereine kämpfen. Veranstaltungen sind mässig und vielfach nur mehr vom harten Kern besucht, es fehlen Inputs von aussen und die Bereitschaft zu persönlichem Engagement für Gemeinschaftliches. Insbesondere wenn es um längerfristige Verpflichtungen geht – bei­spielsweise die Besetzung eines Amts im Vorstand. Alexa Sutter kennt die Probleme der lokalen Frauenorganisationen nur zu gut. Sie ist Präsidentin des Katholischen Frauenbundes St. Gallen-Appenzell, dem rund 100 Vereine zugehören und sagt: «Drei bis vier verschwinden jährlich, aus ebensolchen Gründen.» Wobei der Rückgang in städtischen Gebieten auffälliger sei. Sie bedauert diese Entwicklung und betont:

«Frauenvereine sind soziale Vernetzungsprojekte, die grossartige Chancen bergen»

Erklärend zieht sie Vergleiche mit dem Militär, das Männern ebensolche nachhaltige Kontakte ermögliche.

Umso schöner sei es, dass es auch Frauenvereine gebe, die den Turnaround schafften und neu durchstarteten.

Coaching als Rettungsring

Die Frauen- und Müttergemeinschaft Züberwangen-Weieren beabsichtigt nun, eine breit ausgerichtete Umfrage durchzuführen, um die Wünsche der Mitglieder zu eruieren, Anregungen und konkrete Ideen zu sammeln. Je nach Inhalt, Qualität und Quantität der Rückmeldungen soll später über den Fortbestand oder die Auflösung der Organisation entschieden werden.

Alexa Sutter sieht noch eine weitere Möglichkeit:

«Wir bieten unseren Mitgliedsvereinen die Möglichkeit, Coaches zu buchen. Diese begleiten und unterstützen Vereinsvorstände oder Vorstandsfrauen in ihrer Arbeit.»

Dabei werde gemeinsam mit dem Coach auf konkrete Fragestellungen und Situationen eingegangen.

Wohin die Reise geht, ist offen. Die weiteren Vorstandsmitglieder jedenfalls wären sogar bereit, sich im Januar nächsten Jahres nochmals wählen zu lassen. Vorausgesetzt, es macht vom Aufwand her Sinn, hiess es in der allgemeinen Umfrage.

Nach dem Brennen kühlten die selbst gestalteten Keramik-Schalen im Sägemehl aus. Bild: Andrea Häusler

Im Verein sind aktuell 86 Mitglieder eingeschrieben – 30 nahmen an der Jubiläumshauptversammlung teil. Auch diese wollen sich nochmals Gedanken machen, die Ideen aus der Versammlung, die von der Entlastung der Vereinsführung durch die Bildung von Untergruppen bis zu Werbebotschaften an den Neuzuzügerbegrüssungen reichten, sacken lassen. Ein Zusammenschluss mit der Frauengemeinschaft Zuzwil, die zwar rund dreimal mehr Mitglieder hat, sich aber mit ähnlichen Problemen konfrontiert sieht, scheint vorderhand aber keine Option zu sein.

Bunte Keramikschalen und lodernde Feuer

Trotz des (auch coronabedingt) schwierigen Vereinsjahrs 2020 und der ungewissen Zukunft – ein bisschen gefeiert wurde das 36520-tägige Vereinsbestehen dennoch. Zwischen Apéro und Nachtessen nutzten die Frauen die Gelegenheit, roh gebrannte Keramikschalen mit einer Rakuglasur zu bemalen und diese vor Ort in den Flammen der Holzöfen zu brennen: Eine Erinnerung, die vielleicht auch das Feuer für eine Organisation wieder zum Lodern bringt, die «in der Vergangenheit vieles für die Gesellschaft und die Kirche geleistet und erreicht hat», wie Alexa Sutter betonte.