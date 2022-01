Züberwangen Unterwegs mit den Hobby-«Muusern»: «Man muss achtsam sein, schliesslich geht es nicht darum, die Mäuse zu quälen» Das Landwirtschaftliche Zentrum St.Gallen in Flawil organisiert Kurse für Hobby-Mäusefänger. Denn die Landwirtschaft kommt alleine nicht gegen die Schädlinge an. In Züberwangen fand kürzlich ein Treffen der «Muuser» statt.

Von links: Die Mäusefängerinnen und -fänger Adrian Gmür, Markus Brunner, Bettina Tönz, Heidi Raschle, Martina Ulmer, Norbert Ricklin, Hildegard Kasper und Daniela Paul. Bild: Gabriela Schmid

Es ist ein klirrend kalter Wintermorgen. Die Sonne blinzelt nur kurzzeitig hinter der Wolkendecke hervor. Und auch die Mäuse bleiben wohl lieber in ihrem wohligen Erdversteck. Immerhin ist der Schnee schon fast wieder verschwunden. «Mal sehen, ob wir Glück haben», sagt Daniela Paul vom Landwirtschaftlichen Zentrum St.Gallen (LZSG) in Flawil. Acht Hobby-«Muuser» haben sich mit ihr vor einem Hof in Züberwangen, der ihrem Bruder Markus Brunner gehört, versammelt, um sich auf die Spur der kleinen Nager zu machen.

Vor gut einem Jahr hat Markus Brunner den Betrieb seines Onkels gepachtet. Gerade, als eine Mäuseplage im Kanton St.Gallen wütete. Die Folgen: zerstörte Wiesen, mangelndes Grünfutter und kranke Kühe. Auch Brunner bekam das zu spüren.

Im Sommer beteiligte er sich an einem Ferienprogramm für Kinder und Jugendliche. Doch für sein Angebot, Mäusefangen à 1.50 Franken pro Maus, meldete sich niemand. Ihm selbst fehlt die Zeit, obwohl er versucht, es sich mit Ehefrau Ursina einzurichten. Allerdings vermehren sich Mäuse rasant: 14 Tage nach der Geburt sind die Weibchen bereits fruchtbar, die Tragezeit beträgt gerade einmal drei Wochen. Brunner sagt:

«Wir kommen einfach nicht nach. Es ist frustrierend.»

Not macht erfinderisch

Auch an diesem kalten Wintermorgen stehen die Erfolgschancen schlecht – der Boden ist noch etwas gefroren und hart. Die Anwesenden sind jedoch alles andere als Anfänger. Einige sind bereits seit Kindheitstagen geübt, andere haben den Mauserkurs des LZSG besucht. «Es ist also eher ein Erfahrungsaustausch statt ein Kurs», hält Daniela Paul fest. Mit der Ausrüstung im Gepäck geht es nach der kurzen Vorstellungsrunde zur betroffenen Wiese.

Norbert Ricklin, Landwirt aus Ricken und Erfinder des «Muuserchnechts». Bild: Gabriela Schmid

Auf den ersten Blick sieht das untrainierte Auge bloss Flecken von Schnee und Erde zwischen fahlen Grasbüscheln. Von saftigem Grün keine Spur – im Winter nichts Aussergewöhnliches. Kaum angekommen, stochert Bauer Norbert Ricklin schon emsig in den Boden. «Man muss auf die braunen Hügel achten. Die Mäusegänge bahnen sich neben ihnen durchs Feld, nicht unter ihnen, wie bei Maulwürfen», erklärt er.

Einige Sekunden später, ein Volltreffer. Ricklin nimmt den «Muuserchnecht» zur Hand und stampft damit ein Loch in die Erde. Das Hilfsgerät ist seine eigene Erfindung. «Mir wurde es zu lästig, das Zubehör einzeln herumzuschleppen. So kann man alles handlich transportieren», sagt der Landwirt aus Ricken. Sein Prototyp hat überzeugt, denn das LZSG lässt den «Muuserchnecht» nun in der sozialen Institution Valida in St.Gallen produzieren.

Daniela Paul posiert mit dem «Muuserchnecht». Das Hilfsgerät kostet 450 Franken und kann im Landwirtschaftlichen Zentrum St.Gallen in Flawil bezogen werden. Bild: Gabriela Schmid

Zwei bis fünf Franken Schaden pro Maus

Ricklin legt die zangenförmige Falle sorgfältig in den Mäusegang und versieht die Stelle mit einer Markierung, ehe er das Loch wieder zudrückt. Als Besitzer von 25 Milchkühen geht er auf seinem Land selbst gelegentlich auf Mäusejagd. «Eine Maus richtet Schäden von zwei bis fünf Franken an. Das summiert sich», so Daniela Paul. Die Bekämpfungsschwelle liege bei 40 Mäusen pro Hektar. In der befallenen Wiese von Brunner schätzt Ricklin zwischen 200 und 300 der Nager. «Mausern lohnt sich also immer», sagt er.

Ein eisiger Wind fegt über das Feld, doch das scheint Ricklin nicht zu stören. «Meine Rekordzeit fürs Fallenstellen liegt bei zwei Minuten und 45 Sekunden», erzählt der Bauer. Dennoch sei es ihm wichtig, den Tieren einen möglichst schnellen und schmerzlosen Tod zu bereiten. Ricklin betont: «Man muss achtsam sein dabei. Schliesslich geht es nicht darum, die Mäuse zu quälen.»

Bevor es für eine Stärkung in die Wärme geht, trifft sich die Gruppe für eine Zwischenbilanz. Etwa hundert Fähnchen und Markierungen stechen aus der Wiese heraus, zehn Mäuse sind bisher in die Fallen getappt. Einen Rekordtag erwarten die Mäusefängerinnen und -fänger nicht. Ähnlich gehe es den Bäuerinnen und Bauern in der Region, so Paul:

«Angesichts der anhaltenden Mäuseplage ist die Hoffnungslosigkeit das Schlimmste.»

Mäusefänger oftmals missverstanden

Nach dem Mittagessen steht Brainstorming bei Kaffee und Kuchen auf dem Programm. Ziel: Herauszufinden, wie man die breite Öffentlichkeit zum «Muuse» animieren kann, denn alleine kommt die Landwirtschaft nicht gegen die Nager an. Verschiedenste Ideen schwirren durch den Raum, die Stimmung ist heiter, es wird gelacht.

«Leider ist das Mäusefangen immer noch mit Vorurteilen behaftet», sagt Ricklin. Oftmals werde die Praxis belächelt und als veraltet angesehen. Das kann Daniela Paul nicht nachvollziehen: «Man bewegt sich an der frischen Luft, kann Hund, Kind oder Freunde mitnehmen und ist jemandem behilflich.» Zudem könne man eine Belohnung, wie etwas Geld oder Milch, mit den Bauern aushandeln. «Am besten, man geht zu einem benachbarten Betrieb und fragt einfach mal nach», sagt Paul.

Wenn die Falle einmal zuschnappt, ist die Maus in sekundenschnelle tot. Bild: Gabriela Schmid

Zurück auf der Wiese werden die Fallen wieder eingesammelt. Insgesamt 32 Mäuse haben die acht Mäusejägerinnen und -jäger erbeutet. Dies wird gleich mit dem Mauser-Chat auf Whatsapp geteilt, der mittlerweile 16 Mitglieder zählt. Sogar der ehemalige St.Galler Nationalrat Jakob Büchler ist dabei. «Zwar haben wir heute nicht viel gefangen, doch es geht auch um das Beisammensein», fügt Daniela Paul hinzu. Das nächste Treffen und zugleich ein offizieller Kurs steht schon an: am 9. Februar in Algetshausen. Willkommen sind alle, nicht nur Landwirte.