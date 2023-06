Züberwangen Umsatz in Sparte Gastronomie verdoppelt: Raststätte Thurau kehrt Schritt für Schritt zur gewohnten Geschäftstätigkeit zurück Nach zwei schwierigen Pandemiejahren kann die Raststätte Thurau bei Züberwangen langsam wieder aufatmen. Der aktuelle Geschäftsbericht für das Jahr 2022 zeigt einen deutlichen Umsatzanstieg in der Gastronomie sowie beim Tankstellenshop.

Allmählich hat sich die Raststätte Thurau Nord nach zwei schwierigen Coronajahren wieder erholt. Bild: Pablo Rohner

Die Raststätte Thurau an der Autobahn A1 bei Züberwangen ist über den Berg. Auch wenn die Nachwehen der Pandemie noch immer spürbar seien, konnte das Unternehmen an der kürzlich erfolgten Generalversammlung für das Jahr 2022 einen deutlichen Umsatzanstieg kommunizieren. Seit rund einem Jahr stellt die Raststätte Thurau AG eine Normalisierung in ihren Betrieben fest, heisst es im Geschäftsbericht.

Im Vergleich zum Vorjahr zeigt sich dies besonders deutlich in einer Verdoppelung des Umsatzes in der Sparte Gastronomie: von 476’000 Franken (2021) auf 1’037’000 Franken (2022). Dies entspricht einem Zuwachs von 118,1 Prozent. Positiv hat sich auch der Shopumsatz entwickelt, mit einem Plus von 18 Prozent. Die Sparte Tankstelle wies dagegen ein leichtes Minus aus: Es wurden 0,8 Prozent weniger Treibstoffliter getankt. Nach dem Verlust im Vorjahr kann das Unternehmen 2022 wieder einen Jahresgewinn verzeichnen: über 802’000 Franken.

E-Tankstellen an weiteren Standorten geplant

Das Minus an den Zapfsäulen erklärt das Unternehmen im Geschäftsbericht einerseits mit der gestiegenen Anzahl E-Autos und dass die Verbrennungsmotoren der neuen Fahrzeuge immer effizienter würden. Andererseits sei die Schweiz zu einer Hochpreis-Treibstoff-Insel geworden. Dies aufgrund der über mehrere Monate anhaltenden Subventionierung von Treibstoff in den Nachbarländern Deutschland, Österreich und Italien. «Mit dem Ausbau der Elektrotankstellen versuchen wir dem negativen Trend der Sparte Tankstelle entgegenzuwirken», sagen die Verantwortlichen der Raststätte Thurau AG.

In der Ostschweiz sei das Netz von Starkstromtankstellen wenig ausgebaut, folglich eröffne sich durch die Zusammenarbeit mit dem Unternehmen Gofast, welches das grösste Schnellladenetz in der Schweiz baut und betreibt, eine Chance, auch an anderen Standorten der Gruppe Thurau weitere E-Tankstellen zu bauen. In diesem Jahr seien Investitionen an den Standorten Thurau Süd und Walensee geplant.

Mit Servicerobotern dem Personalmangel vorbeugen

Zu den Folgen der Pandemie gehört laut der Raststätte Thurau ein markant verändertes Konsumverhalten der Bevölkerung. «Wir vermissen nach wie vor den hochfrequentierten Pendlerverkehr in den Morgenstunden», heisst es im Geschäftsbericht. Auch würden sich Chauffeure und Handwerker bei der Mittagsverpflegung nur verhalten im Restaurant zeigen.

Der Restaurantumsatz ist im Jahr 2022 um mehr als das Doppelte angestiegen. Bild: Pablo Rohner

Dass es die Gastrobranche bekanntermassen nicht einfach hat und im Allgemeinen unter grossen Personalmangel leidet, ist auch bei den Raststätten spürbar. Bei der Thurau Gruppe wurden deswegen verschiedene Massnahmen getroffen, um der Personalknappheit entgegenzuwirken und die Mitarbeiterbindung zu erhöhen. Dazu gehört der Serviceroboter, der im Restaurant der Raststätte Thurau das Personal unterstützt.

Kanton zeigt kein Gehör

Die Raststätte Thurau AG hat 2022 eine Härtefallentschädigung des Kantons erhalten und darf daher frühestens anlässlich der GV 2026 wieder über eine Dividende beschliessen. Während der Covid-Monate verpflichtete der Kanton die Raststätte zur Offenhaltung der Anlage. Damit sei man während des Lockdowns zu vermeidbaren Kosten gezwungen worden und gleichzeitig in den Möglichkeiten zum Bezug von Kurzarbeitsentschädigungen eingeschränkt worden, heisst es im Geschäftsbericht. Die Raststätte Thurau AG hatte den Kanton daher auch um einen (Teil-)Erlass der Umsatzabgaben 2021 ersucht – allerdings erfolglos.

Aktuell sind die Teuerung – Einkaufspreise für Lebensmittel und weitere Artikel – eine Herausforderung für die Geschäftsleitung. Sie müsse laufend die Verkaufspreise anpassen, damit die Margen auf dem gewünschten Niveau bleiben. Da dabei auch die Lohnanpassungen berücksichtigt werden müssen, komme es zu einem verstärkten Kostenschub.