Züberwangen Schwerer Verkehrsunfall auf A1 Richtung Wil: 21-jähriger Autofahrer erliegt nach fünf Tagen seinen Verletzungen Vergangenen Mittwoch hat sich auf der Autobahn A1 zwischen Uzwil und Wil, kurz vor der Autobahnraststätte Thurau Nord, ein Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Sattelschlepper mit Anhänger ereignet. Ein 21-jähriger Autofahrer wurde dabei lebensbedrohlich verletzt und musste von der Rega ins Spital geflogen werden. Am Sonntag ist er seinen Verletzungen erlegen.

Der 21-Jährige wurde in seinem Auto eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Bild: BRK News

Gemäss jetzigen Erkenntnissen fuhr ein 21-jähriger Mann am Mittwochabend, um 21.10 Uhr, mit seinem Auto auf der Autobahn A1 Richtung Wil, schreibt die Kantonspolizei St.Gallen in einer Medienmitteilung vom vergangenen Mittwoch. Im Bereich vor der Autobahnraststätte Thurau Nord prallte das Auto frontal ins Heck vom Anhänger eines auf dem Normalstreifen fahrenden Sattelschleppers. Beide Fahrzeuge kamen im Bereich des Pannenstreifens zum Stillstand.

Der 21-jährige Autofahrer wurde im Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Nach der Erstbetreuung durch den Rettungsdienst mit Notarzt musste er mit lebensbedrohlichen Verletzungen von der ebenfalls aufgebotenen Rega ins Spital geflogen werden, wo er laut Kantonspolizei noch in der Nacht notoperiert wurde. Wie es nun am Montag in einer weiteren Medienmitteilung heisst, ist der 21-Jährige seinen Verletzungen am Sonntag erlegen.

10 Bilder 10 Bilder Bild: BRK News

Der 36-jährige Lastwagenchauffeur blieb unverletzt. Am Auto entstand Totalschaden. Der Sachschaden am Sattelschlepper und dem Anhänger ist ebenfalls gross.

Möglicherweise mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs

Um den Zeitpunkt des Unfalls erhielt die Kantonale Notrufzentrale St.Gallen mehrere Meldungen von einem Auto auf der Autobahn A1, das mit überhöhter Geschwindigkeit und in rücksichtsloser Fahrweise unterwegs war. Ob es sich dabei um das verunfallte Auto handelt, ist Gegenstand laufender Abklärungen der Kantonspolizei St.Gallen.

Video: BRK/CH Media Video Unit/Jeannine Merki

Im Einsatz standen mehrere Patrouillen und Fachspezialisten der Kantonspolizei St.Gallen, der Rettungsdienst mit einem Rettungswagen und Notarzt, die Rega, die Feuerwehr Region Uzwil mit rund 20 Angehörigen sowie der Nationalstrassenunterhalt.

Laut Medienmitteilung wurde die Autobahn A1 ab Uzwil für den Verkehr gesperrt. Kurz vor 22.45 Uhr konnte der aufgestaute Verkehr über den Überholstreifen die Unfallstelle passieren. (kapo/vat)